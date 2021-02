Sims 4 - 7 Geheime Tricks, die jeder Fan kennen sollte

Obwohl mit Die Sims 4 sehr viel Zeit verbracht werden kann, gibt es trotz jahrelangem Spielen immer noch den ein oder anderen Umstand, den ein oder anderen Trick und das ein oder andere Geheimnis, von dem Spieler vielleicht gar nichts wussten. Mit dieser kleinen Liste soll etwas Licht ins Dunkel gebracht werden und ihr erfahrt nützliche Geheimtipps.

1. Die versteckten Welten

Sims 4 bietet einige versteckte Welten, die eure Sims entdecken können: So gibt es in Willow Creek beispielsweise einen mysteriösen Baum, den ihr erforschen könnt und der dann die kleine versteckte Welt Sylvan Glade beherbergt.

Fundort der versteckten Welt: Reist zum mysteriösen Baum in Crick Cabana in Willow Creek. Diesen müsst ihr eine Weile anschauen und danach gießen. Unterhaltet euch anschließend mit ihm über Wurzeln und gebt seinen Blättern ein Kompliment. Daraufhin öffnet sich der Baum und ihr könnt die geheime Welt betreten. Dazu müsst ihr aber auch in die richtige Richtung laufen. So müsst ihr den Geräuschen folgen, Flussabwärts laufen, in den Nebel rein und schon seit ihr da. In Sylvan Glade könnt ihr neue Pflanzen, Tier- und Fischarten entdecken.

Eine weitere geheime Welt kommt mit dem "An die Arbeit"-Pack und der Wissenschaftskarriere. Wenn ihr Level 10 von dieser erreicht könnt ihr euch eine Rakete bauen, die ihr mit Wurmloch-Generatoren ausstatten könnt. Wenn ihr dann durch ein solches Wurmloch reist, stoßt ihr auf die Welt Sixam. Dort könnt ihr euch mit vielen Aliens anfreunden.

2. Tulpen Duft für mehr Romantik und Treue

Ihr wollt einen schnellen und einfachen Weg, dass Sims zu eurem Sim loyal und treu bleiben? Das funktioniert mit dem Erweiterungspack "Jahreszeiten" und der damit einhergehenden Blumenbind-Fähigkeit.

So funktioniert's: Schenkt einem Sim eurer Wahl einfach einen Blumenstrauß und verseht ihn mit süßem Tulpenduft, was euren Sim sofort unwiderstehlich werden lässt. Der beschenkte Sim kann fortan für die nächsten drei Sim-Tage mit niemand anderem romantische Interaktionen eingehen und bleibt eurem Sim definitiv treu.

3. Sei energiegeladen für besseren Workflow

Wie im echten Leben werden auch eure Sims von ihren Launen beeinflusst, was sich insbesondere auf die Arbeitsmoral auswirken kann. Um das beste aus der Karriere eures Sims rauszuholen und ihn schnell die Karriereleiter hochklettern zu lassen, solltet ihr euren Sim ab besten mit der Laune Energiegeladen zur Arbeit schicken.

So funktioniert's: Um die Laune schnell und einfach zu erreichen, lasst ihr euren Sim vor Arbeitsantritt am besten ein paar Sportübungen ausführen, eine kalte Dusche nehmen oder einen Kaffee trinken: Mit der nötigen Energie klappt es am besten im Beruf.

4. Hübschere Männer in Erstelle einen Sim

Seid ihr unzufrieden damit wie eure männlichen Sims aussehen und habt ihr eher ein Händchen für das Kreieren von weiblichen Sims?

So funktioniert's: Ein hilfreicher Trick dabei ist zunächst eine Frau mit leicht maskulinen Zügen zu erstellen und anschließend das Geschlecht auf männlich zu ändern. Probiert es selbst aus und seht den Unterschied!

Seid ihr selbst Linkshänder und seid ihr es leid, dass eure Sims by default Rechtshänder sind? Dieser Cheatcode ändert das Game.

So funktioniert's: Mit dem Code folgenden Codes ändert ihr das und eure Sims werden Linkshänder:

" traits.remove_trait trait_handedness_right "

" "traits.equip_traittrait_handedness_left"

Ein kleines, aber feines Detail, das Schmunzeln lässt!

Link zum Twitter-Inhalt

Wie funktionieren Cheats auf PS4 und Xbox One?

Um auf der Konsole Cheats zu verwenden, müsst ihr einfach folgende Tastenkombinationen eingeben:

PS4: L1 + R1 + L2 + R2

XBox One: LB + RB + LT + RT

6. Das interaktive Bedürfnis-Menü

Die Anzeigen im Bedürfnis-Menü, die euch den Status eures Sims verraten, ob dieser hungrig oder müde ist, oder aufs Klo muss sind anklickbar.

Klickt ihr auf das jeweilige Symbol, wird sich euer Sim die nächstbeste Möglichkeit suchen, das Problem selbst zu beheben. Sehr praktisch, wenn's mal schnell gehen muss und definitiv ein geheimer Trick, den viele übersehen.

7. Verborgene Objekte im Baumodus - Der Debug Cheat

Der Debug Cheat ist dafür verantwortlich, Objekte im Baumodus freizuschalten, die sonst normalerweise nicht käuflich sind. Das ist besonders praktisch für alle Kreativen unter euch im Baumodus, durch den Debug Cheat findet ihr versteckte Objekte für beispielsweise Dekorationen wie Schilder, Obst, Pflanzen, Teiche und Felsformationen.

So funktioniert's: Alles was ihr dafür tun müsst, ist das Cheatfenster zu öffnen, "testingcheatsenabled true" und darauffolgend "bb.showhiddenobjects" eingeben und munter drauf los bauen.

Eine Übersicht aller Die Sims 4-Cheats für PS4 und Xbox One findet ihr übrigens in einem weiteren GamePro-Artikel.

Kennt ihr weitere geheime Kniffe in Die Sims 4?