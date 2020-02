Die Sims 4 Cheats für PS4 und Xbox One: Geld, Objekte & mehr

Bei uns findet ihr alle wichtigen Die Sims 4-Cheats für PS4 und Xbox One. Dabei verraten wir euch, wie ihr die Cheats auf der PS4 und Xbox One aktiviert und welche Cheat-Befehle ihr in der Lebenssimulation abfeuern könnt.

Inhaltsverzeichnis:

So funktionieren Cheats auf PS4 und Xbox One

Schritt 1 Cheat-Fenster öffnen: Um in der PS4- und Xbox One-Version von Die Sims 4 cheaten zu können, müsst ihr auf der jeweiligen Konsole zunächst eine bestimmte Tastenkombination eingeben, um das Cheat-Fenster aufzurufen.

Drückt folgende Tasten, sobald ihr euch im Spiel befindet:

PS4: R1 + R2 + L1 + L2

R1 + R2 + L1 + L2 Xbox One: LB + LT + RB + RT

Schritt 2 Cheats aktivieren: Anschließend sollte sich das Cheat-Fenster in der linken oberen Ecke eures Bildschirmes öffnen. Klickt es an und gebt zuallererst den Befehl "testingcheats on" ein. Hiermit schaltet ihr alle Cheats frei, denn anders als auf dem PC fallen alle Cheatbefehle der Konsolenversion von Die Sims 4 unter die Testingcheats-Kategorie.

Nachdem ihr den "testingcheats on"-Befehl eingeben habt, könnt ihr munter drauf los schummeln. Alle Cheats, die ihr in der PS4- und Xbox One-Version von Die Sims 4 abfeuern könnt, haben wir euch im Folgenden aufgelistet. Auf Groß- und Kleinschreibung müsst ihr dabei nicht achten.

Aber Achtung:

Wenn ihr cheatet, dann werden eure Trophäen beziehungsweise Achievements deaktiviert!

Sims 4-Cheats gehen nicht?

Ihr gebt Cheats ins Cheat-Fenster ein, aber im Spiel tut sich nichts? Das kann einfach daran liegen, dass ihr zwar das Fenster mit R1 + R2 + L1 + L2 (PS4) oder LB + LT + RB + RT (Xbox One) aufgerufen, aber dabei vergessen habt, den Befehl "testingcheats on" einzugeben.

Alle Cheats für das Hauptspiel Die Sims 4

Geld-Cheats

Help - öffnet eine Übersicht über alle Cheats

kaching - 1.000 Simoleons auf einen Schlag

rosebud - 1.000 Simoleons auf einen Schlag

motherlode - 50.000 Simoleons auf einen Schlag

money beliebige Geldsumme - gibt euch so viel Geld, wie ihr wollt

FreeRealEstate on - Alle Immobilien sind kostenlos

FreeRealEstate off - Alle Immobilien kosten ihren ursprünglichen Preis

Cheats für Baumodus & Objekte

bb.ignoregameplayunlocksentitlement - Schaltet alle Karrierebelohnungsobjekte frei

bb.enablefreebuild- Ermöglicht den Kauf- und Baumodus auf versteckten Grundstücken

bb.showhiddenobjects - Schaltet unsichtbare Objekte frei

bb.showliveeditobjects - Schaltet Deko-Objekte aus den nicht Bereichen der Spielwelt frei, die nicht bearbeitet werden können

Cheats für Bedürfnisse & Stimmungen

sims.fill_all_commodities - Bedürfnisse aller Sims werden befriedig

stats.fill_commodities_household - Bedürfnisse aller Sims des Haushalts werden befriedigt

sims.remove_all_buffs - Stimmungen eines Sims werden neutralisiert

Karriere-Cheats

Bei den Karriere-Cheats müsst ihr die englischen Bezeichnungen der jeweiligen Karriere angeben, die wir euch unten aufgeführt haben:

Astronaut - astronaut

Verbecher - criminal

Entertainer - entertainer

Maler - painter

Geheimagent - secretagent

Technikguru - techguru

Schriftsteller - writer

Leckermaul - culinary

Grundschule - gradeschool

Oberschule - highschool

Anschließend könnt ihr mithilfe verschiedener Befehle bestimmen, dass euer Sim beispielsweise in der ausgewählten Karriere befördert oder wieder degradiert wird. Es folgt ein Beispiel für den Astronauten; gebt folgendes in das Cheat-Fenster ein:

careers.add_career astronaut - Sim startet Astronauten-Karriere

careers.promote astronaut - Sim wird in der Astronauten-Karriere befördert

careers.degrade astronaut - Sim wird in der Astronauten-Karriere degradiert

careers.remove_career astronaut - Sim beendet Astronauten Karriere

Fähigkeiten-Cheats

Cheat Wirkung stats.set_skill_level [Fähigkeit] [1-10] Setzt die Fähigkeit des aktiven Sims auf die angegebene Stufe (1-10)

Wie funktionierts? Ersetzt einfach [Fähigkeit] aus dem Cheat-Code in der oberen Tabelle Cheat-Bezeichnung für die jeweilige Fähigkeit aus der unteren Tabelle. Dahinter müsst ihr anschließend angeben, auf welche Stufe die Fähigkeit erhöht werden soll.

Beispiel: stats.set_skill_level Major_Fishing 5 - So würde euer Sim das Angel-Level 5 erreichen.

Fähigkeiten für (junge) erwachsene Sims:

Angeln - Cheat-Bezeichnung: Major_Fishing

Comedy - Cheat-Bezeichnung: Major_Comedy

Feinschmecker-Kochen- Cheat-Bezeichnung: Major_GourmetCooking

Fitness - Cheat-Bezeichnung: Skill_Fitness

Geige spielen - Cheat-Bezeichnung: Major_Violin

Gitarre spielen - Cheat-Bezeichnung: Major_Guitar

Geschicklichkeit - Cheat-Bezeichnung: Major_Handiness

Klavier - Cheat-Bezeichnung: Major_Piano

Kochen - Cheat-Bezeichnung: Major_HomestyleCooking

Logik - Cheat-Bezeichnung: Major_Logic

Malen - Cheat-Bezeichnung: Major_Painting

Mixen - Cheat-Bezeichnung: Major_Bartending

Programmieren - Cheat-Bezeichnung: Major_Programming

Raumfahrttechnik - Cheat-Bezeichnung: Major_RocketScience

Schelm - Cheat-Bezeichnung: Major_Mischief

Schreiben - Cheat-Bezeichnung: Major_Writing

Videospiele - Cheat-Bezeichnung: Major_VideoGaming

Charisma - Cheat-Bezeichnung: Major_Charisma

Comedy - Cheat-Bezeichnung: Major_Comedy

Fähigkeiten für Kinder:

Kreativität - Cheat-Bezeichnung: Skill_Child_Creativity

Mental - Cheat-Bezeichnung: Skill_Child_Mental

Motorik - Cheat-Bezeichnung: Skill_Child_Motor

Sozial - Cheat-Bezeichnung: Skill_Child_Social

Cheats für Kleinkinder/Babys:

Denken (Stufe 1-5) - Cheat-Bezeichnung: Toddler_Thinking

Fantasie (Stufe 1-5) - Cheat-Bezeichnung: Toddler_Imagination

Kommunikation (Stufe 1-5) - Cheat-Bezeichnung: Toddler_Communication

Motorik (Stufe 1-5) - Cheat-Bezeichnung: Toddler_Movement

Allgemeine Cheats

ResetSim Vorname Nachname - Sim wird in seinem Zuhause im neutralen Zustand zurückgesetzt

headlineEffects on/off - Sprech- und Gedankenblasen werden ein- oder ausgeschaltet

Death.toggle - Sims werden unsterblich

ui.toggle_silence_phone - Handy wird auf lautlos gestellt

households.autopay_bills - Rechnungen werden bezahlt

Cheats für Hunde & Katzen

Fähigkeiten-Cheats

stats.set_skill_level major_vet 10 - Setzt eure Tierarzt-Fähigkeit auf die Maximal-Stufe 10

stats.set_skill_level skill_dog 5 - Setzt eure Tiererziehung-Fähigkeit auf die Maximal-Stufe 5

Cheats für Tierklinik & Tierarzt-Karriere

bucks.unlock_perk AdditionalVet_1 true - ein Zusätzlicher Tierarzt

bucks.unlock_perk AdditionalVet_2 true - ein zweiter zusätzlicher Tierarzt

bucks.unlock_perk SupplyQuality true - Servicequalität erhöhen

bucks.unlock_perk vetperks_LengthenImpatienceTimeout true - Patienten werden geduldiger

bucks.unlock_perk vetperks_MoreCustomers true - Mehr Patienten

bucks.unlock_perk UnlockCASItem true - Tierarztkittel freischalten

bucks.unlock_perk ReducePetStress true - Stress der Tiere wird verringert

bucks.unlock_perk vetperks_InspirationalSpeechSocial true - Motivationsrede

bucks.unlock_perk vetperks_LowerEmployeeTrainingCost true - Geringere Ausbildnugskosten

bucks.unlock_perk vetperks_LowerChanceBadEvents_Small true - Gute Bewertung für Tierklinik

Weitere Cheat-Codes für Hunde & Katzen

traits.equip_trait Attraction - erhöht eure Tierzuneigung (diese bekommt ihr normalerweise nur mit dem Bestreben "Tierfreund")

sims.get_sim_id_by_name [TierVorname] [TierNachname] - Tier Name ändern

traits.equip_trait ghost_oldage TierID - Tier sterben lassen bzw. Tier zum Geist werden lassen

cas.fulleditmode - Belohnung-Outfits im Erstelle einen Sim-Modus verfügbar machen. Eingeben bevor der Sim-Editor betreten wird

bb.ignoregameplayunlocksentitlement - Schaltet Karriere-Belohnungen im Baumodus frei

Cheats für Reich der Magie

Für Reich der Magie gilt das Gleiche wie bei allen anderen Cheats: Ruft das Cheatfenster auf und gebt zunächst "testingcheats on" (ohne Anführungszeichen) in die Leiste ein, dann könnt ihr losschummeln.

Cheats, um Sims zu Geistern machen

traits.equip_trait trait_Ghost_Curses_NightStalker_Stalker - Sim wird zum Nightstalker

traits.equip_trait trait_Magic_Marketstall_SpectralLook - Sim wie Geist aussehen lassen

traits.equip_trait trait_Ghost_WitchOverload - Sim durch Überladung sterben lassen

traits.equip_trait trait_Ghost_Cauldron_Potion_Immortality_Failure - Grässliche Konsequenzen

Cheat um, Magierschule umzubauen

bb.enablefreebuild - Erlaubt den Umbau der Magierschule im Baumodus

Cheats für Blutlinie und Magierrang

traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult_BloodlineWeak - Schwache Blutlinie

traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult_BloodlineStrong - Starke Blutlinie

traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult_BloodlineAncient - Alte Blutlinie

stats.set_stat rankedStatistic_WitchOccult_WitchXP 2850 - Magierrang maximieren

Cheats für Zauber

Funktionale Magie:

Reparatur: spells.unlock_spell spells_Practical_1_Repair

Blitzblank: spells.unlock_spell spells_Practical_1_Clean

Köstlichkeit: spells.unlock_spell spells_Practical_2_Food

Pflanzenschutz: spells.unlock_spell spells_Practical_2_Garden

Teleportieren: spells.unlock_spell spells_Practical_3_Teleport

Reproduktion: spells.unlock_spell spells_Practical_3_Duplicate

Üppiger Wuchs: spells.unlock_spell spells_Practical_4_GrowPlant

Heimkehrer: spells.unlock_spell spells_Practical_4_Transport

Übergangsritual: spells.unlock_spell spells_Practical_5_ConvertToWitch

Schelmische Magie:

In Verzweiflung stürzen: spells.unlock_spell spells_Mischief_1_Sadness

In Delirium versetzen: spells.unlock_spell spells_Mischief_1_Confuse

Zorn: spells.unlock_spell spells_Mischief_2_Fight

Betörung: spells.unlock_spell spells_Mischief_2_Love

Diebesgut: spells.unlock_spell spells_Mischief_3_Steal

Verwandeln: spells.unlock_spell spells_Mischief_4_Transform

Seltsamisieren: spells.unlock_spell spells_Mischief_5_ChangeAppearance

Ungezähmte Magie:

Inferno: spells.unlock_spell spells_Untamed_1_Fire

Zischender Blitz: spells.unlock_spell spells_Untamed_2_Lightning

Ruf der Geister: spells.unlock_spell spells_Untamed_2_SummonGhost

Chillio: spells.unlock_spell spells_Untamed_3_Freeze

Gedanken kontrollieren: spells.unlock_spell spells_Untamed_3_MindControl

Körperfizierung: spells.unlock_spell spells_Untamed_4_Resurrect Fluchaustreiber: spells.unlock_spell spells_Untamed_4_RemoveCurse

Alchemie:

bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_1_BlenderArm true 49153 {SimID} - Erhöht die Brauchgewindigkeit

bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_2_FrugalCombinations true 49153 {SimID} - Ihr verbraucht beim Brauen keine Zutaten

bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_3_ExtraChemistry true 49153 {SimID} - Positiver Bonuseffekt bei Tränken

bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_4_MixMaster true 49153 {SimID} - Weitere Portionen brauen

bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_5_PotentPotables true 49153 {SimID} - Langere und bessere Trankeffekte

Prowess-Fähigkeiten:

bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_1_KnowledgeIsMagic true 49153 {SimID} - Schnellere Computerrecherche

bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_2_MoteHound true 49153 {SimID} - Motes sichtbar machen

bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_3_ChargeControl true 49153 {SimID} - Charge-Leiste füllt sich langsamer

bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_4_Hexproof true 49153 {SimID} - Immunität gegen Flüche

Magische Resonanz (mehrere Boni im Reich der Magie): bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_5_MagicalResonance true 49153 {SimID}

Zauberspruch-Fähigkeiten:

Zauber schlagen seltener fehl: bucks.unlock_perk witchPerks_Spellcasting_4_MasterCaster true 49153 {SimID}

Zauberladungs-Balken füllt sich langsamer: bucks.unlock_perk witchPerks_Spellcasting_2_PowerShunt true 49153 {SimID}

Zauber, die die Anzeige leeren: bucks.unlock_perk witchPerks_Spellcasting_1_Discharge true 49153 {SimID}

Erhöht die Gewinnchancen und Belohnungen in Duellen: bucks.unlock_perk witchPerks_Spellcasting_5_MasterDuelist true 49153 {SimID}

Flüche:

traits.equip_trait trait_Curses_InfectiousLaughter - Sim kann nicht aufhören zu lachen

traits.equip_trait trait_Curses_NightStalker - Sim wird von Geist verfolgt

traits.equip_trait trait_Curses_PunchableFace - Jeder ist gemein zum Sim

traits.equip_trait trait_Curses_Repulsiveness - Sim verängstigt und widert andere Sims an

traits.equip_trait trait_Curses_SweatyStench - Sim stinkt ekelerregend

traits.equip_trait trait_Curses_TouchyFeely - Sim umarmt und fasst andere Sims ständig an

traits.equip_trait trait_Curses_WildMagic - Sim verliert Kontrolle über Magie, Zaubersprüche haben zufällige Effekte

Allgemeine Fähigkeiten:

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_1A_IncredibleForager true 49153 {SimID} - Mehr Ausbeute beim Looten magischer Zutaten

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_2A_InsightfulEye true 49153 {SimID} - Geschwindigkeit für Recherche, Experimente und Lesen erhöht

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_3A_MischiefMaster true 49153 {SimID} - Schelmische Magie und Tränke schlagen seltener fehl

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_4A_NaturalMentor true 49153 {SimID} - Erhöhter Zuwachs an Beziehung und Skills, wenn mit anderen Magiern geübt und experimentiert wird

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_3C_PracticedPracticality true 49153 {SimID} - Funktionale Magie und Tränke schlagen seltener fehl

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_1B_Experimenter true 49153 {SimID} - Mehr Erfahrung beim Experimentieren und Üben

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_2B_WitchSocialite true 49153 {SimID} - Schaltet magische Interaktionen mit anderen Magiern frei

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_3B_TameTheUntameable true 49153 {SimID} - Ungezähmte Magie und Tränke schlagen seltener fehl

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_4B_MagicalDiscounts true 49153 {SimID} - 50 Prozent Rabatt auf alle Käufe am Marktstand im Magischen Reich

traits.equip_trait trait_Knowledge_SlingerOfSpells - Weniger Charge mit allen Zaubern

traits.equip_trait trait_Nature_MasterMixer - Weniger Fehlschläge mit allen Tränken

traits.equip_trait trait_Cauldron_Potion_Immortality - Sim kann nicht an Altersschwäche sterben