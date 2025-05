Die Sims 4 PC-Cheats - Unendlich Geld, Objekte frei bewegen und mehr

Wenn man weiß wie, kann man sich in Die Sims 4 so einiges erschummeln.

Cheats in Die Sims 4 sind eine feine Sache. Haben wir mal nicht genug Geld, hilft ein Cheat weiter. Wollen wir ein Objekt an eine ganz bestimmte Stelle platzieren, hilft ein Cheat. Sollen sämtliche Bedürfnisse der Sims wie von Zauberhand erfüllt werden, hilft – ihr ahnt es – ein Cheat.

Wer sich in der Lebenssimulation also nicht ganz an die Regeln von Electronic Arts und Maxis halten will und nach mehr spielerischer Freiheit sucht, ist in dieser Cheat-Übersicht für die PC-Version genau richtig.

Inhaltsverzeichnis

Grundspiel:

Erweiterungen:

Letztes Update am 21. Mai: Weitere Cheats hinzugefügt, darunter Cheats für das Pack "Zusammen Wachsen". (via Sims Community) Hinweis: Sollten durch Erweiterungen neue Cheats hinzukommen (die entsprechend nur mit dem Pack funktionieren), aktualisieren wir diesen Artikel. Je nach Pack haben wir einen eigenen Abschnitt für diese Cheats oder sie in bestehende Kategorien mit einem Hinweis eingetragen. In diesem Artikel nutzen wir eckige Klammern [...] um variable Eingaben oder Tastenbefehle deutlicher darzustellen. Sie gehören nicht zum eigentlich Cheat und müssen weggelassen werden.

Spielt ihr auf der PlayStation oder Xbox, solltet ihr in unsere Konsolen-Cheats schauen:

So gebt ihr Cheats für Die Sims 4 auf dem PC ein

Cheat-Fenster öffnen

Um Cheats nutzen zu können, müssen sie ins Cheat-Fenster eingegeben werden. Dafür gibt es folgende Tasten(kombinationen):

[Strg] + [Shift] + [C] - Cheat-Fenster öffnen (gleichzeitig drücken)

- Cheat-Fenster öffnen (gleichzeitig drücken) [Enter] - eingegebenen Cheat bestätigten

- eingegebenen Cheat bestätigten [ESC] - Cheat-Fenster schließen

Erweiterte Cheats (de)aktivieren

Funktioniert ein Cheat nicht? Um auch wirklich alle Cheats nutzen zu können, müssen sie vorher aktiviert werden. Dafür gebt ihr einen extra Befehl dafür in das Cheat-Fenster ein und bestätigt mit der Enter-Taste – so wie es mit allen anderen Cheats auch funktioniert:

testingcheats [on/off]

Je nachdem, ob ihr die erweiterten Cheats aktivieren oder deaktivieren wollt, schreibt ihr "on" oder "off" hinter "testingcheats".

Ebenfalls wichtig:

Sonder- und Leerzeichen müssen bei Cheats exakt übernommen werden.

Klein- oder Großschreiben spielt keine Rolle.

Je nach Cheat müsst ihr noch ein "on" oder "true" bzw. "off" oder "false" anfügen, ob ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So bekommt ihr die Sim ID: Viele Cheats wurden durch Maxis entfernt und klappen deshalb nicht mehr ohne eine Mod. Das betrifft vor allem Cheats, die die Sim ID benötigen. Da kommt die Mod "All Cheats Unlocked" von TwistedMexi ins Spiel. Mit dieser könnt ihr die Sim ID herausfinden. Da es keinen Modsupport auf Konsolen gibt, könnt ihr die entfernten Cheats nicht mehr auf PlayStation und Xbox nutzen.

Mit dem Cheat "Sims.Get_Sim_ID_By_Name SimVorname SimNachname" erhaltet ihr so die ID eures Sims. Ihr müsst dafür bei der Eingabe die richtigen Vornamen und Nachnamen eurer Sims verwenden.

Übersicht der PC-Cheats für Sims 4

Allgemeine Cheats

help - öffnet eine Übersicht über aller Cheats

- öffnet eine Übersicht über aller Cheats ResetSim [Vorname] [Nachname]: um einen festhängenden Sim zu reseten

um einen festhängenden Sim zu reseten headlineEffects [on / off] , alternativ fullscreentoggle - (de)aktiviert den Plumbob (Kristall) sowie Gedanken- und Sprechblasen

/ , alternativ - (de)aktiviert den Plumbob (Kristall) sowie Gedanken- und Sprechblasen fullscreen - aktiviert den Vollmildmodus

- aktiviert den Vollmildmodus fps [on / off] - zeigt beim Spielen die Bildrate an

/ - zeigt beim Spielen die Bildrate an hovereffects [on / off] - (de)aktiviert Effekte, wenn ihr mit dem Mauszeiger auf einen Sim zeigt

/ - (de)aktiviert Effekte, wenn ihr mit dem Mauszeiger auf einen Sim zeigt sims.SpawnSimple - ein Sim erscheint

- ein Sim erscheint ui.toggle_silence_phone - Schaltet das Smartphone lautlos bzw. laut

- Schaltet das Smartphone lautlos bzw. laut sims.get_sim_id_by_name [Vorname] [Nachname] - zeigt euch Sim-ID an

Geld-Cheats

kaching - 1.000 Simoleons auf einen Schlag

- 1.000 Simoleons auf einen Schlag rosebud - 1.000 Simoleons auf einen Schlag

- 1.000 Simoleons auf einen Schlag motherlode - 50.000 Simoleons auf einen Schlag

- 50.000 Simoleons auf einen Schlag money [beliebige Zahl] - gibt euch so viel Geld, wie ihr eingebt

- gibt euch so viel Geld, wie ihr eingebt sims.modify_funds [+/- Betrag] - fügt oder entfernt den Betrag vom Familienkonto

- fügt oder entfernt den Betrag vom Familienkonto FreeRealEstate [on/off] - Alle Immobilien sind kostenlos oder kosten wieder ihren ursprünglichen Preis

- Alle Immobilien sind kostenlos oder kosten wieder ihren ursprünglichen Preis household.autopay_bills - alle Rechnungen des Haushalts werden bezahlt

Cheats für Baumodus & Objekte

bb.moveobjects [on/off] - Lässt euch Objekte ohne Limitierung platzieren, mit 9 und 0 lässt sich die Höhe verändern

- Lässt euch Objekte ohne Limitierung platzieren, mit 9 und 0 lässt sich die Höhe verändern bb.enablefreebuild - Ermöglicht den Kauf- und Baumodus auf versteckten Grundstücken

- Ermöglicht den Kauf- und Baumodus auf versteckten Grundstücken bb.showhiddenobjects - Schaltet unsichtbare Objekte frei

- Schaltet unsichtbare Objekte frei bb.showliveeditobjects - Schaltet Deko-Objekte aus den nicht Bereichen der Spielwelt frei, die nicht bearbeitet werden können

Wenn ihr erst [Shift] und dann [ß] bzw. [´] drückt, könnt ihr Gegenstände verkleinern oder vergrößern.

Cheats für Create-a-Sim/Erstelle-einen-Sim

casclockspeed [0–10] - Verschnellert oder verlangsamt die Animationen der Sims im CAS. 1 ist normal und 0 stoppt die Animationen komplett

- Verschnellert oder verlangsamt die Animationen der Sims im CAS. 1 ist normal und 0 stoppt die Animationen komplett cas.unlockbytag [Abkürzung für das Pack] - Schaltet alle Items frei, die ihr sonst erst in einem Erweiterungspack erspielen müsstet. Nutzt ihr keine spezielle Abkürzung (z.B. GP09, SP17) werden die Items für alle Pakete, die ihr habt, freigeschaltet.

- Schaltet alle Items frei, die ihr sonst erst in einem Erweiterungspack erspielen müsstet. Nutzt ihr keine spezielle Abkürzung (z.B. GP09, SP17) werden die Items für alle Pakete, die ihr habt, freigeschaltet. sims.Modify_In_CAS - Erstelle-einen-Sim wird geöffnet

Cheats für Bedürfnisse, Bestreben und Stimmungen

sims.fill_all_commodities - Alle Bedürfnisbalken eures Sims werden aufgefüllt.

- Alle Bedürfnisbalken eures Sims werden aufgefüllt. stats.fill_commodities_household - Alle Bedürfnisbalken aller Sims im Haushalt werden aufgefüllt.

- Alle Bedürfnisbalken aller Sims im Haushalt werden aufgefüllt. aspirations.complete_current_milestone - Erfüllt den aktuellen Meilenstein des ausgewählten Sim.

- Erfüllt den aktuellen Meilenstein des ausgewählten Sim. sims.give_satisfaction_points [Wert] - Spendiert eurem Sim Zufriedenheitspunkte in der Höhe des Wertes, den ihr eintragt

- Spendiert eurem Sim Zufriedenheitspunkte in der Höhe des Wertes, den ihr eintragt Death.toggle [true / false] - Setzt ihr diesen Wert auf false, dann kann euer ausgewählter Sim nicht mehr sterben.

/ - Setzt ihr diesen Wert auf false, dann kann euer ausgewählter Sim nicht mehr sterben. sims.add_buff buff_pregnancy_trimester[1/2/3] - lässt Sim im jeweiligen Trimester schwanger werden

- lässt Sim im jeweiligen Trimester schwanger werden sims.add_buff buff_pregnancy_inlabor - lässt die Wehen einsetzen

- lässt die Wehen einsetzen sims.add_buff buff_motives_hunger_starving - bringt einen Sim an den Rand des Hungertodes

- bringt einen Sim an den Rand des Hungertodes sims.add_buff Satisfaction_Points - Schreibt 100 Belohnungspunkte gut

- Schreibt 100 Belohnungspunkte gut sim.add_buff [Stimmung] - Erzeugt eine spezifische Stimmung (Stimmung-Codes siehe unten)

- Erzeugt eine spezifische Stimmung (Stimmung-Codes siehe unten) sims.remove_all_buffs - alle Stimmungen werden entfernt

- alle Stimmungen werden entfernt relationships.create_friends_for_sim - erschafft aus dem Nichts einen Freund für euren Sim (Beziehungsleiste steht bei 50 Prozent)

- erschafft aus dem Nichts einen Freund für euren Sim (Beziehungsleiste steht bei 50 Prozent) relationship.introduce_sim_to_all_others - euer Sim kennt alle Sims aus allen Nachbarschaften (ändert Beziehungsstatus auf "Bekannte")

- euer Sim kennt alle Sims aus allen Nachbarschaften (ändert Beziehungsstatus auf "Bekannte") modifyrelationship [Vorname] [Nachname] [Vorname] [Nachname] -50 LTR_Romance_Main - erschafft eine Romanze zwischen den beiden Sims

- erschafft eine Romanze zwischen den beiden Sims modifyrelationship [Vorname] [Nachname] [Vorname] [Nachname] -50 LTR_Friendship_Main - erschafft eine Freundschaft zwischen den beiden Sims

- erschafft eine Freundschaft zwischen den beiden Sims fillmotive motive_[Bedürfnis] - Stillt ein spezifisches Bedürfnis (Bedürfnis-Codes siehe unten)

Stimmung-Codes

Confident[Low/High] - Selbstsicher: fügt eine geringe/starke Stimmung hinzu

Energized[Low/High] - Energiegeladen: fügt eine geringe/starke Stimmung hinzu

Inspired[Low/High] - Inspiriert: fügt eine geringe/starke Stimmung hinzu

Flirty[Low/High] - Kokett: fügt eine geringe/starke Stimmung hinzu

Playful[Low/High] - Verspielt: fügt eine geringe/starke Stimmung hinzu

Focused[Low/High] - Konzentriert: fügt eine geringe/starke Stimmung hinzu

Sad[Low/High] - Traurig: fügt eine geringe/starke Stimmung hinzu

Social_Happy/e_Buff_Happy - Glücklich: fügt eine geringe/starke Stimmung hinzu

Social_Angry/e_Buff_Angry - Wütend: fügt eine geringe/starke Stimmung hinzu

e_Buff_Embarrassed - Beschämt: fügt eine starke Stimmung hinzu

e_Buff_Embarrassed - Unwohl: fügt eine starke Stimmung hinzu

Bedürfnis-Codes

bladder - Harndrang

energy - Energie

fun - Spaß

hunger - Hunger

hygiene - Hygiene

social - Sozial

Habt ihr "testingcheats true" an, könnt ihr einen Sim oder ein Objekt anklicken, während ihr [Shift] dabei drückt. Dadurch werden ein paar Effekte wie "Sims zurücksetzen" oder "Bedürfnisse ändern" angezeigt.

Karriere-Cheats

bb.ignoregameplayunlocksentitlement - Schaltet alle Karrierebelohnungsobjekte frei

- Schaltet alle Karrierebelohnungsobjekte frei careers.add_career [Karriere] - euer ausgewählter Sim schlägt die eingegebene Karriere ein

- euer ausgewählter Sim schlägt die eingegebene Karriere ein careers.promote [Karriere] - euer ausgewählter Sim wird befördert

- euer ausgewählter Sim wird befördert careers.demote [Karriere] - euer ausgewählter Sim wird degradiert

- euer ausgewählter Sim wird degradiert careers.remove [Karriere] - die Karriere des ausgewählten Sims wird entfernt

- die Karriere des ausgewählten Sims wird entfernt careers.retire [Karriere] - der ausgewählte Sim geht in Rente

- der ausgewählte Sim geht in Rente careers.promote gradeschool - die Grundschulnote des Kindes verbessert sich

- die Grundschulnote des Kindes verbessert sich careers.promote highschool - die Highschool-Note des Teenagers verbessert sich

- die Highschool-Note des Teenagers verbessert sich sims.modify_career_outfit_in_cas - lässt euch das Karriere-Outfit des ausgewählten Sim ändern

Karriere-Codes

Karrieren ab Junge Erwachsene:

secretagent - Geheimagent*in

entertainer - Entertainer*in

adult_freelancer_agency_writer - Künstler*in

painter - Maler*in

athletic - Sportler*in

criminal - Verbrecher*in

techguru - Tech-Guru

styleinfluencer - Stylist*in

adult_writer - Schriftsteller*in

adult_freelancer_agency_programmer - Programmierer*in

culinary - Feinschmecker*in

business - Buisness

astronaut - Astronaut*in

doctor - Arzt/Ärztin (An die Arbeit)

detective - Polizist*in (An die Arbeit)

adult_active_scientist - Wissenschaftler*in (An die Arbeit)

vet - Tierarzt/Tierärztin (Hunde und Katzen)

adult_gardener - Gärtner*in (Jahreszeiten)

military - Militär (Strangerville)

law - Richter*in, Rechtsanwalt/Anwältin (An die Uni)

education - Verwaltung, Professor*in (An die Uni)

engineering - Ingenieur*in (An die Uni)

actor - Schauspieler*in (Werde berühmt)

adult_parttime_fisherman - Angler*in (Inselleben)

adult_parttime_diver - Taucher*in (Inselleben)

careers_adult_conservationist - Umweltaktivit*in (Inselleben)

parttime_liefeguard - Rettungsschwimmer*in (Inselleben)

critic - Kritiker*in (Großstadtleben)

activist - Politik (Großstadtleben)

social - Soziale Medien (Großstadtleben)

parttime_streamersidehustle - Streamer*in (Highschool-Jahre)

parttime_simsfluencersidehustle - Influencer*in (Highschool-Jahre)

romance - Romantiktherapeut (Verliebt)

Karriere für Kinder und Teenager:

PartTime_Babysitter - Babysitter*in

PartTime_Barista - Barista

PartTime_Diver - Taucher*in

PartTime_Fastfood - FastFood-Angestelle*r

PartTime_Fisherman - Angler*in

PartTime_Lifeguard - Bademeister*in

PartTime_Manual - Handarbeiter*in

PartTime_Retail - Angestelle*r im Einzelhandel

scout - Pfadfinder*in (Jahreszeiten)

dramaclub - Theater-AG (Werde berühmt)

teen_lifeguard - Rettungsschwimmer*in (Inselleben)

teen_streamersidehustle - Streamer*in (Highschool-Jahre)

teen_simsfluencersidehustle - Influencer*in (Highschool-Jahre)

careers_volunteer_SoccerTeam - Fußballmannschaft

hsteam_footballteam - American Footballmannschaft

career_volunteer_E-Sports - E-Sports-Mannschaft

hsteam_computerteam - Werde Teil der Computer-AG

hsteam_chessteam - Werde Teil des Schach-Klubs

hsteam_cheerteam - Werde Teil der Cheerleader

Fähigkeiten-Cheats

stats.set_skill_level [Fähigkeit] [1-10] - stellt entsprechende Fähigkeit (Codes findet ihr unten) auf die jeweilige Stufe ein

Beispiel, um Angel-Fähigkeit auf Level 8 zu bringen: stats.set_skill_level major_fishing 8

Fähigkeiten-Codes

Fähigkeiten Kleinkinder:

toddler_potty - aufs Töpfchen gehen

toddler_thinking - Denken

toddler_imagination - Fantasie

toddler_communication - Kommunikation

toddler_movement - Motorik

Fähigkeiten Kinder:

skill_child_creativity - Kreativität

skill_child_mental - Mental

skill_child_motor - Motorik

skill_child_social - Sozial

Fähigkeiten:

major_fishing - Angeln

major_charisma - Charisma

major_comedy - Comedy

sill_fitness - Fitness

major_gardening - Gartenarbeit

major_guitar - Gitarre

major_violin - Geige

major_handiness - Geschicklichkeit

major_piano - Klavier

major_homestylecooking - Kochen

major_gourmetcooking - Kochen: Feinschmecker

major_logic - Logik

major_painting - Malen

major_bartending - Mixen

major_programming - Programmieren

major_rocketscience - Raumfahrttechnik

major_mischief - Schelm

skill_child_social - Sozial

major_writing - Schreiben

major_videogaming - Videospiele

skill_dog - Tiererziehung (Haustiere)

major_vet - Tierarztfähigkeit (Haustiere)

major_baking - Backen (An die Arbeit)

major_photography - Fotografie (An die Arbeit)

major_parenting - Erziehung (Elternfreuden)

major_acting - Schauspielen (Werde berühmt)

minor_mediaproduction - Medienproduktion (Werde berühmt)

adultminor-juicefizzing - Aufsprudeln (Nachhaltig leben)

adultmajor_fabrication - Herstellung (Nachhaltig leben)

skill_bowling - Bowling (Bowling-Accessoires)

major_research - Forschen und Debattieren (An die Uni)

major_robotic - Robotik (An die Uni)

major_wellness - Wellness (Wellness-Tag)

adultmajor_flowerarranging - Blumenbinden (Jahreszeiten)

major_archaeology - Archäologie (Dschungelabenteuer)

minor_localculture - selvadoradische Kulturfähigkeit (Dschungelabenteuer)

major_dj - DJ (Zeit für Freunde)

minor_dancing - Tanzen (Zeit für Freunde)

major_pipeorgan - Orgel (Vampire)

vampirelore - Vampirsaga (Vampire)

skill_crossstitch - Kreuzstich (Landhaus-Leben)

major_skiing - Skifahren (Schneeparadies)

major_snowboarding - Snowboard (Schneeparadies)

major_rockclimbing - Klettern (Schneeparadies)

adultminor_ranchnectar - Nektarherstellung bis Stufe 5 (Pferderanch)

adultmajor_equestrianskill - Reiten (Pferderanch)

Geister-Cheats

Mit Cheats könnt ihr auch einen Sim auf eine gezielte Art sterben und zum Geist werden lassen – oder es umkehren.

traits.equip_trait drown - Sim ertrinkt

- Sim ertrinkt traits.equip_trait electrocution - Sim stirbt durch Stromschock

- Sim stirbt durch Stromschock traits.equip_trait hunger - Sim verhungert

- Sim verhungert traits.equip_trait oldage - Sim stirbt an Altersschwäche

- Sim stirbt an Altersschwäche traits.equip_trait embarrassment - Sim schämt sich zu Tode

- Sim schämt sich zu Tode traits.equip_trait exhaust - Sim stirbt an Überanstrengung

- Sim stirbt an Überanstrengung traits.equip_trait laugh - Sim lacht sich zu Tode

- Sim lacht sich zu Tode traits.equip_trait cowplant - Sim stirbt, weil er von einer Kuhpflanze gefressen wird

- Sim stirbt, weil er von einer Kuhpflanze gefressen wird traits.equip_trait ghost_frozen - Sim erfriert (Jahreszeiten)

- Sim erfriert (Jahreszeiten) traits.equip_trait ghost_overheat - Sim stirbt an einem Hitzschlag (Jahreszeiten)

- Sim stirbt an einem Hitzschlag (Jahreszeiten) traits.equip_trait steam - Sim wird totgedampft (Wellness-Tag)

- Sim wird totgedampft (Wellness-Tag) traits.equip_trait trait_ghost_animalobjects_killerrabbit - Sim stirbt durch einen mörderischen Hasen (Landhaus-Leben)

- Sim stirbt durch einen mörderischen Hasen (Landhaus-Leben) traits.equip_trait trait_ghost_animalobjects_killerchicken - Sim stirbt durch ein mörderisches Huhn (Landhaus-Leben)

- Sim stirbt durch ein mörderisches Huhn (Landhaus-Leben) traits.equip_trait trait_ghost_flies - Sim wird von Fliegenschwarm umgebracht (Nachhaltig leben)

- Sim wird von Fliegenschwarm umgebracht (Nachhaltig leben) traits.equip_trait trait_ghost_beetle - Sim stirbt an Käfersaft (Nachhaltig leben)

- Sim stirbt an Käfersaft (Nachhaltig leben) traits.remove_trait [Todesart] - Sim wiederbeleben (quasi der gleiche Cheat wie für Geister, nur statt "equip" wird "remove" eingegeben)

Cheats für Pferderanch

sims.get_sim_id_by_name [Vorname] [Nachname] - zeigt euch Sim-ID an (auch Pferde)

- zeigt euch Sim-ID an (auch Pferde) traits.equip_trait trait_rancher - Merkmal Rancher

- Merkmal Rancher traits.equip_trait trait_horselover - Merkmal Pferdeliebhaber*in

- Merkmal Pferdeliebhaber*in traits.equip_trait trait_nectarknowItall - Bonus-Merkmal Nektar-Koryphäe

- Bonus-Merkmal Nektar-Koryphäe traits.equip_trait trait_mastertrainer - Bonus-Merkmal Champion-Coach

- Bonus-Merkmal Champion-Coach stats.set_skill_level adultminor_ranchnectar 5 - Nektarherstellung Level 5

- Nektarherstellung Level 5 stats.set_skill_level adultmajor_equestrianskill 10 - Reitfähigkeit Level 10

Pferde-Fähigkeiten

stats.set_skill_level horse_endurance [1-10] [SimID] - Pferde-Beweglichkeit Level ändern

- Pferde-Beweglichkeit Level ändern stats.set_skill_level horse_endurance [1-10] [SimID] - Pferde-Ausdauer Level ändern

- Pferde-Ausdauer Level ändern stats.set_skill_level horse_jumping [1-10] [SimID] - Pferde-Sprungfähigkeit Level ändern

- Pferde-Sprungfähigkeit Level ändern stats.set_skill_level horse_temperament [1-10] [SimID] - Pferde-Charakter Level ändern

Persönlichkeitsmerkmale Pferde

traits.equip_trait trait_horse_personality_aggressive [SimID] - Pferd erhält Merkmal Aggressiv

- Pferd erhält Merkmal Aggressiv traits.equip_trait trait_Horse_personality_friendly [SimID] - Pferd erhält Merkmal Freundlich

- Pferd erhält Merkmal Freundlich traits.equip_trait trait_horse_personality_energetic [SimID] - Pferd erhält Merkmal Dynamisch

- Pferd erhält Merkmal Dynamisch traits.equip_trait trait_Horse_personality_mellow [SimID] - Pferd erhält Merkmal Entspannt

- Pferd erhält Merkmal Entspannt traits.equip_trait trait_horse_personality_fearful [SimID] - Pferd erhält Merkmal Ängstlich

- Pferd erhält Merkmal Ängstlich traits.equip_trait trait_horse_personality_intelligent [SimID] - Pferd erhält Merkmal Intelligent

- Pferd erhält Merkmal Intelligent traits.equip_trait trait_horse_personality_needy [SimID] - Pferd erhält Merkmal Liebesbedürftig

- Pferd erhält Merkmal Liebesbedürftig traits.equip_trait trait_horse_personality_brave [SimID] - Pferd erhält Merkmal Mutig

- Pferd erhält Merkmal Mutig traits.equip_trait trait_horse_personality_independent [SimID] - Pferd erhält Merkmal Unabhängig

- Pferd erhält Merkmal Unabhängig traits.equip_trait trait_horse_personality_defiant [SimID] - Pferd erhält Merkmal Trotzig

- Pferd erhält Merkmal Trotzig traits.equip_trait trait_horse_personality_freespirit [SimID] - Pferd erhält Merkmal Freigeist

- Pferd erhält Merkmal Freigeist traits.equip_trait trait_horse_gameplay_rewardtrait_topnotchfoal [SimID] - Pferd erhält Bonus-Merkmal Gut erzogenes Fohlen

- Pferd erhält Bonus-Merkmal Gut erzogenes Fohlen traits.equip_trait trait_horse_gameplay_curious [SimID] - Pferd erhält Bonus-Merkmal Neugierig

- Pferd erhält Bonus-Merkmal Neugierig traits.equip_trait trait_horse_gameplay_playful [SimID] - Pferd erhält Bonus-Merkmal Verspielt

- Pferd erhält Bonus-Merkmal Verspielt traits.equip_trait trait_horse_gameplay_resilient [SimID] - Pferd erhält Bonus-Merkmal Zäh

- Pferd erhält Bonus-Merkmal Zäh traits.equip_trait trait_horse_gameplay_equestriancenter_championhorse [SimID] - Pferd erhält Bonus-Merkmal Championpferd

- Pferd erhält Bonus-Merkmal Championpferd traits.equip_trait trait_horse_gameplay_horseBreeding_championgenes [SimID] - Pferd erhält Bonus-Merkmal Champion-Gene

- Pferd erhält Bonus-Merkmal Champion-Gene traits.remove_trait trait_horse_personality_[Persönlichkeitsmerkmal] [SimID] - Entfernt Persönlichkeitsmerkmal (entspricht quasi dem Cheat, um Merkmale hinzuzufügen, nur dass statt "equip" "remove" eingegeben wird)

Cheats für Jahreszeiten

seasons.advance_season - wechselt zur nächsten Jahreszeit

- wechselt zur nächsten Jahreszeit seasons.set_season [1-4] - die Jahreszeit wechselt zur entsprechenden Jahreszeit (1: Frühling, 2: Sommer, 3: Herbst, 4: Winter)

- die Jahreszeit wechselt zur entsprechenden Jahreszeit (1: Frühling, 2: Sommer, 3: Herbst, 4: Winter) weather.summon_lightning_strike - ein Blitz schlägt in der Nachbarschaft ein

- ein Blitz schlägt in der Nachbarschaft ein weather.lightning_strike_object - ein Blitz schlägt in ein Objekt ein

Cheats für Reich der Magie

traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult - Sim wird zum Magier/zur Magierin

- Sim wird zum Magier/zur Magierin traits.remove_trait trait_Occult_WitchOccult - magischer Sim wird wieder zum Nicht-Magier

- magischer Sim wird wieder zum Nicht-Magier stats.set_stat rankedStatistic_WitchOccult_WitchXP [EP] - fügt Erfahrungspunkte hinzu

Magie-Erfahrungspunkte:

50 EP - Lehrling

350 EP - Neuling

850 EP - Gehilfe

1.550 EP - Eingeweihter

2.350 EP - Meister

2.850 EP - Virtuose

Cheats für Werwölfe

traits.equip_trait trait_OccultWerewolf - Sim verwandelt sich in einen Werwolf

- Sim verwandelt sich in einen Werwolf traits.remove_trait trait_OccultWerewolf - Werfolf-Sim ist nicht länger ein Werwolf

- Werfolf-Sim ist nicht länger ein Werwolf stats.set_stat rankedStatistic_Werewolf_Progression [EP] - fügt Erfahrungspunkte hinzu

Werwolf-Erfahrungspunkte:

200 EP - Kümmerling

700 EP - Primus

1.600 EP - Veteran

3.000 EP - Apex

Cheats für Nachhaltig leben

eco_footprint.set_eco_footprint_state 0 - Nachbarschaft erhält einen grünen ökologischen Abdruck

- Nachbarschaft erhält einen grünen ökologischen Abdruck eco_footprint.set_eco_footprint_state 1 - Nachbarschaft erhält einen neutralen ökologischen Abdruck

- Nachbarschaft erhält einen neutralen ökologischen Abdruck eco_footprint.set_eco_footprint_state 2 - Nachbarschaft erhält einen industriellen ökologischen Abdruck

Cheats für Highschool-Jahre

careers.add_career HSTeam_FootballTeam - Sim wird Teil des Football-Teams

- Sim wird Teil des Football-Teams careers.add_career HSTeam_CheerTeam - Sim wird Teil des Cheerleading-Teams

- Sim wird Teil des Cheerleading-Teams careers.add_career HSTeam_ChessTeam - Sims wird Teil des Schach-Teams

- Sims wird Teil des Schach-Teams careers.add_career HSTeam_ComputerTeam - Sims wird Teil des Computer-Teams

- Sims wird Teil des Computer-Teams careers.promote HSTeam_FootballTeam - Sims steigt im Football-Team eine Stufe auf

- Sims steigt im Football-Team eine Stufe auf careers.promote HSTeam_CheerTeam - Sims steigt im Cheerleading-Team eine Stufe auf

- Sims steigt im Cheerleading-Team eine Stufe auf careers.promote HSTeam_ChessTeam - Sims steigt im Schach-Team eine Stufe auf

- Sims steigt im Schach-Team eine Stufe auf careers.promote HSTeam_ComputerTeam - Sims steigt im Computer-Team eine Stufe auf

- Sims steigt im Computer-Team eine Stufe auf careers.demote HSTeam_FootballTeam - Sim verliert eine Stufe im Football-Team

- Sim verliert eine Stufe im Football-Team careers.demote HSTeam_CheerTeam - Sim verliert eine Stufe im Cheerleading-Team

- Sim verliert eine Stufe im Cheerleading-Team careers.demote HSTeam_ChessTeam - Sim verliert eine Stufe im Schach-Team

- Sim verliert eine Stufe im Schach-Team careers.demote HSTeam_ComputerTeam - Sim verliert eine Stufe im Computer-Team

Cheats für An die Arbeit (Handelsvorteile)

bucks.unlock_perk StorePlacard_1 true - Mein erster Simoleon-Plakette

- Mein erster Simoleon-Plakette bucks.unlock_perk StorePlacard_2 true - Kaufrausch-Plakette

- Kaufrausch-Plakette bucks.unlock_perk PedestalMimic true - Provokativer Ausstelltisch

- Provokativer Ausstelltisch bucks.unlock_perk SignageMimic true - Schild des Erstaunens

- Schild des Erstaunens bucks.unlock_perk RetailOutfit true - Pfiffiges Shirt

- Pfiffiges Shirt bucks.unlock_perk RegisterMimic true - Ladenkasse von Morgen

- Ladenkasse von Morgen bucks.unlock_perk DecreaseRestocking_Temporary true - Überschüssiger Überschuss

- Überschüssiger Überschuss bucks.unlock_perk AdditionalWorker_1 true - Zusätzlicher Angestellter Nummer 1

- Zusätzlicher Angestellter Nummer 1 bucks.unlock_perk AdditionalWorker_2 true - Zusätzlicher Angestellter Nummer 2

- Zusätzlicher Angestellter Nummer 2 bucks.unlock_perk RestockSpeed_Small true - Schneller wieder auffüllen (gering)

- Schneller wieder auffüllen (gering) bucks.unlock_perk RestockSpeed_Large true - Schneller wieder auffüllen (extrem)

- Schneller wieder auffüllen (extrem) bucks.unlock_perk CheckoutSpeed_Large true - Schneller kassieren (extrem)

- Schneller kassieren (extrem) bucks.unlock_perk CheckoutSpeed_Small true - Schneller kassieren (gering)

- Schneller kassieren (gering) bucks.unlock_perk CustomerBrowseTime true - Neugieriger Einkäufer

- Neugieriger Einkäufer bucks.unlock_perk ImproveManagementSocials true - Megamanager

- Megamanager bucks.unlock_perk CustomerPurchaseIntent true - Seriöser Kunde

- Seriöser Kunde bucks.unlock_perk SureSaleSocial true - Sicherer Verkauf

- Sicherer Verkauf bucks.unlock_perk ImproveRetailSocials true - Raffinierter Verkäufer

- Raffinierter Verkäufer bucks.unlock_perk InstantRestock true - Sofort auffüllen

- Sofort auffüllen bucks.unlock_perk DescreaseRestockingCost true - Günstiger auffüllen

Cheats für Zusammen Wachsen

Cheats für Baby-Quirks: Um die folgenden Cheats nutzen zu können, müsst ihr traits.equip_trait trait_[Quirk] verwenden und das Quirk in eckigen Klammern mit je einem der folgenden Quirks ersetzen:

Human_Infant_Element_PeesDuringFeeding - Feeding Tinkler

Human_Infant_Element_PickyEater - Picky Eater

Human_Infant_Element_RisesWithTheSun - Early Riser

Human_Infant_Element_SelfSoother - Self Soother

Human_Infant_Element_Talker - Little Babbler

Human_Infant_Element_FrequentlyHiccups - Frequently Hiccups

Human_Infant_Element_FrequentlySneezes - Frequently Sneezes

Human_Infant_Element_Gassy - Gassy

Human_Infant_Element_GoodAppetite - Good Appetite

Human_Infant_Element_HappySpitter - Happy Spitter

Human_Infant_Element_HatesBeingHeld - Hates Being Held

Human_Infant_Element_HatesWakingUp - Hates Wakeup Time

Human_Infant_Element_LovesBeingHeld - Loves Being Held

Human_Infant_Element_LovesWakingUp - Loves Wakeup Time

Human_Infant_Element_MessyEater - Messy Eater

Human_Infant_Element_ObsessedWithSound - Loves Sounds

Human_Infant_Element_OnlySleepsWhenHeld - Snuggly Sleeper

Human_Infant_Element_PeesDuringChanges - Free Air Tinkler

Cheats für Kleinkinder-Quirks: Um die folgenden Cheats nutzen zu können, müsst ihr traits.equip_trait trait_[Quirk] verwenden und das Quirk in eckigen Klammern mit je einem der folgenden Quirks ersetzen:

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_Singer - Little Singer

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_WaterLover - Loves Water

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_Aggressive - Aggressive

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_AudioLover - Loves Sounds

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_BookLover - Loves Books

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_Destructive - Destructive

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_EarlyRiser - Early Riser

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_GoodAppetite - Good Appetite

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_HatesBedtime - Hates Bedtime

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_HatesCarry - Hates Being Carried

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_HatesWakeup - Hates Wakeup Time

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_HeavySleeper - Heavy Sleeper

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_LightSleeper - Light Sleeper

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_LovesCarry - Loves Being Carried

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_LovesWakeup - Loves Wakeup Time

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_MessyEater - Messy Eater

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_PickyEater - Picky Eater

Human_ToddlerPersonalityUpdate_Visible_RunsAway - Wanderer

Cheats für Selbstwertgefühl und Vertrauen bei Kindern: Um die folgenden Cheats nutzen zu können, müsst ihr traits.equip_trait trait_[TraitName] verwenden:

ChildConfidence_High - Hohes Vertrauen

ChildConfidence_Neutral - Neutrales Vertrauen

ChildConfidence_Low - Niedriges Vertrauen

reward_Child_Confidence_HighSelfEsteem - Hohes Selbstwertgefühl

reward_Child_Confidence_LowSelfEsteem - Niedriges Selbstwertgefühl

Cheats für Midlife-Krisen: Um die folgenden Cheats nutzen zu können, müsst ihr die Mod "All Cheats Unlocked" verwenden, die nur auf dem PC verfügbar ist.

aspirations.complete_aspiration midlifecrisis_active_desireforadventure - Desire for Adventure

aspirations.complete_aspiration midlifecrisis_active_desiretocreate - Desire to Create

aspirations.complete_aspiration midlifecrisis_active_desireforrelationship - Desire for Relationships

aspirations.complete_aspiration midlifecrisis_active_desireforsuccess - Desire for Success

Cheats für die Familien-Dynamik: Für die folgenden Cheats benötigt ihr die Sim-ID, die ihr nur per Mod "All Cheats Unlocked" bekommt. Um die folgenden Cheats nutzen zu können, müsst ihr relationship.add_bit [Sim1ID] [Sim2ID] familyTrope_[FamilyDynamic] verwenden:

close - Close

compliant_authority - Strict (Authoritative Sim)

compliant_subordinate - Strict (Subordinate Sim)

difficult - Difficult

distant - Distant

jokesters - Jokesters

loving_authority - Supportive (Authoritative Sim)

loving_subordinate - Supportive (Subordinate Sim)

permissive_authority - Permissive (Authoritative Sim)

permissive_subordinate - Permissive (Subordinate Sim)

Die folgenden Familien-Dynamiken könnt ihr mit diesen Cheats wieder entfernen:

notclose - Close

notcompliant - Strict

notdifficult - Difficult

notdistant - Distant

notjokesters - Jokesters

notloving - Supportive

notpermissive - Permissive

Milestone-Cheats: Mit den folgenden Cheats könnt ihr alle Meilensteine eurer Sims ercheaten. Dafür benötigt ihr aber wieder die Mod "All Cheats Unlocked" und könnt so die folgenden Cheats nicht auf der Konsole verwenden.

developmental_milestones.unlock_all_milestones - Adds all milestones to the selected Sim

developmental_milestones.reset_all_milestones - Reset all of the selected Sim’s milestones

Baby-Meilensteine: Um die einzelnen Meilensteine für Babys freizuschalten nutzt diesen Code "developmental_milestones.unlock_milestone" gefolgt von diesen Cheats:

infantMilestones_FineMotor_Clapping - Learned to Clap

infantMilestones_FineMotor_Grabbing - Learned to Grab

infantMilestones_FineMotor_PincerGrasp - Learned Pincer Grasp

infantMilestones_FineMotor_Reaching - Learned to Reach

infantMilestones_FineMotor_ToeInMouth - Put Toe in Mouth

infantMilestones_FineMotor_Waving - Learned to Wave

infantMilestones_Generic_Birth - Born

infantMilestones_Generic_BirthAtHome - Born at Home

infantMilestones_Generic_BirthAtHospital - Born at a Hospital

infantMilestones_Generic_FirstBath - First Bath

infantMilestones_Generic_FirstBlowout - First Diaper Blowout

infantMilestones_Generic_FirstBubbleBath - First Bubble Bath

infantMilestones_Generic_FirstFingerFood - First Finger Food

infantMilestones_Generic_FirstFoodAny - First Food

infantMilestones_Generic_FirstTripToPark - First Trip to the Park

infantMilestones_Generic_FirstVacation - First Vacation

infantMilestones_Generic_FirstVisitors - First Visitors

infantMilestones_Generic_FirstVisitToFamilyMember - First Visit to a Family Member

infantMilestones_Generic_PeesOnParent - Peed on Caregiver

infantMilestones_Generic_SleptThroughNight - Slept Through the Night

infantMilestones_Generic_Smile_AgeUpToInfant - First Smile

infantMilestones_GrossMotor_Crawl - Learned to Crawl

infantMilestones_GrossMotor_Creep - Learned to Creep

infantMilestones_GrossMotor_Dance - Learned to Dance

infantMilestones_GrossMotor_LiftHead - Lifted Head

infantMilestones_GrossMotor_PullToStand - Pulled to Stand

infantMilestones_GrossMotor_RollOverToBack - Rolled Over to Back

infantMilestones_GrossMotor_RollOverToTummy - Rolled Over to Tummy

infantMilestones_GrossMotor_SitUp - Learned to Sit Up

infantMilestones_Social_Babble - Learned to Babble

infantMilestones_Social_BlowKiss - Learned to Blow a Kiss

infantMilestones_Social_BlowRaspberry - Learned to Blow Raspberry

infantMilestones_Social_Coo - Learned to Coo

infantMilestones_Social_FirstWord - Said First Word

infantMilestones_Social_Laugh - Learned to Laugh

infantMilestones_Social_PeekABoo - Learned Peek-A-Boo

Kleinkind-Meilensteine: Um die einzelnen Meilensteine für Kleinkinder freizuschalten nutzt diesen Code "developmental_milestones.unlock_milestone" gefolgt von diesen Cheats:

lifeMilestone_Toddler_ArtAppreciation - Art Appreciation

lifeMilestone_Toddler_AskedWhy - Asked Why

lifeMilestone_Toddler_FirstFriend - First Friend

lifeMilestone_Toddler_FirstNightmare - First Nightmare

lifeMilestone_Toddler_FirstTimeDaycare - First Time at Daycare

lifeMilestone_Toddler_LearnedToClimbStairs - Learned to Climb Stairs

lifeMilestone_Toddler_LearnedToDance - Learned to Dance

lifeMilestone_Toddler_LearnedToRun - Learned to Run

lifeMilestone_Toddler_LearnedToTalk - Learned to Talk

lifeMilestone_Toddler_LearnedToWalk - Learned to Walk

lifeMilestone_Toddler_MaxCommunication - Max Communication

lifeMilestone_Toddler_MaxImagination - Max Imagination

lifeMilestone_Toddler_MaxMovement - Max Movement

lifeMilestone_Toddler_MaxPotty - Max Potty

lifeMilestone_Toddler_MaxThinking - Max Thinking

lifeMilestone_Toddler_PlayedWithOthers - Played With Others

lifeMilestone_Toddler_ReadFirstBook - Read First Book

lifeMilestone_Toddler_StudiedLetters - Studied Letters

lifeMilestone_Toddler_StudiedNumbers - Studied Numbers

lifeMilestone_Toddler_StudiedShapes - Studied Shapes

lifeMilestone_Toddler_ThrewTantrum - Threw a Tantrum

Die restlichen Meilensteine: Um die einzelnen Meilensteine für ältere Sims als Kleinkinder oder Babys freizuschalten nutzt diesen Code "developmental_milestones.unlock_milestone" gefolgt von diesen Cheats:

lifeMilestone_AbductedByAliens - Abducted by Aliens

lifeMilestone_Adopted - Adopted

lifeMilestone_AdoptedPet - Adopted a Pet

lifeMilestone_Life_AdoptedHorse - Adopted a Horse

lifeMilestone_AdoptedSim - Adopted a Child

lifeMilestone_BeatGreg - Beat Greg

lifeMilestone_BecameMermaid - Manifested as a Mermaid

lifeMilestone_BecameNonOccult - Became Human

lifeMilestone_BecamePlantSim - Manifested as a PlantSim

lifeMilestone_BecameSpellcaster - Manifested as a Spellcaster

lifeMilestone_BecameVampire - Manifested as a Vampire

lifeMilestone_BecameWerewolf - Manifested as a Werewolf

lifeMilestone_BeganPuberty - Began Puberty

lifeMilestone_BestFriend - Made a Best Friend

lifeMilestone_Birthday - Celebrated a Birthday

lifeMilestone_CaughtCheatingBySim - Got Caught Cheating

lifeMilestone_CaughtSimCheating - Caught a Sim Cheating

lifeMilestone_ChildhoodPhase - Entered a Childhood Phase

lifeMilestone_DefeatedMotherPlant - Defeated the Mother Plant

lifeMilestone_Died - Died

lifeMilestone_EarnedDegree_ArtHistory - Earned Degree – Art History

lifeMilestone_EarnedDegree_Biology - Earned Degree – Biology

lifeMilestone_EarnedDegree_Communications - Earned Degree – Communications

lifeMilestone_EarnedDegree_ComputerScience - Earned Degree – Computer Science

lifeMilestone_EarnedDegree_CulinaryArts - Earned Degree – Culinary Arts

lifeMilestone_EarnedDegree_Drama - Earned Degree – Drama

lifeMilestone_EarnedDegree_Economics - Earned Degree – Economics

lifeMilestone_EarnedDegree_FineArt - Earned Degree – Fine Art

lifeMilestone_EarnedDegree_History - Earned Degree – History

lifeMilestone_EarnedDegree_LanguageLiterature - Earned Degree – Language & Literature

lifeMilestone_EarnedDegree_Physics - Earned Degree – Physics

lifeMilestone_EarnedDegree_Psychology - Earned Degree – Psychology

lifeMilestone_EarnedDegree_Villainy - Earned Degree – Villainy

lifeMilestone_EatenByCowplant - Eaten by Cowplant

lifeMilestone_EndedRomanticRel - Ended a Romantic Relationship

lifeMilestone_Enemy - Made an Enemy

lifeMilestone_Engaged - Got Engaged

lifeMilestone_EngagementRejected - Rejected Proposal

lifeMilestone_FellInLove - Fell in Love

lifeMilestone_FirstBladderFail - First Bladder Fail

lifeMilestone_FirstDayOfGradeSchool - First Day of Grade School

lifeMilestone_FirstEnergyFail - First Energy Fail

lifeMilestone_FirstFight - First Fight

lifeMilestone_FirstFire - First Fire

lifeMilestone_FirstPromotion - First Promotion

lifeMilestone_FirstTimeBurningOut - First Time Burning Out

lifeMilestone_FirstTimePossessed - First Time Being Possessed

lifeMilestone_FirstWoohoo - First WooHoo

lifeMilestone_ForgottenGrotto - Discovered the Forgotten Grotto

lifeMilestone_GotFired - Got Fired

lifeMilestone_GotJob - Got a Job

lifeMilestone_GotLaidOff - Got Laid Off

lifeMilestone_HadAffair - Had an Affair

lifeMilestone_HadSim - Had a Baby

lifeMilestone_Hermit - Befriended the Hermit

lifeMilestone_HighSchoolDroppedOut - Dropped Out of High School

lifeMilestone_HighSchoolExpelled - Expelled from High School

lifeMilestone_HighSchoolGraduated - Graduated from High School

lifeMilestone_LearnedToRideBike - Learned to Ride a Bike

lifeMilestone_Life_MidLifeCrisis_Adventure - Adventure Midlife Crisis

lifeMilestone_Life_MidLifeCrisis_Create - Creative Midlife Crisis

lifeMilestone_Life_MidLifeCrisis_Relationship - Relationship Midlife Crisis

lifeMilestone_Life_MidLifeCrisis_Success - Success Midlife Crisis

lifeMilestone_LostFirstTooth - Lost First Tooth

lifeMilestone_Married - Got Married

lifeMilestone_MaxStarCelebrity - Became a Global Superstar

lifeMilestone_MountKomorebi - Climbed Mt. Komorebi

lifeMilestone_OmiscanTemple - Explored the Temple

lifeMilestone_PromRoyalty - Prom Royalty

lifeMilestone_QuitJob - Quit Job

lifeMilestone_ReachedTopOfAfterSchoolActivity - Reached the Top of an After-School Activity

lifeMilestone_ReachedTopOfCareer - Reached the Top of a Career

lifeMilestone_ReputationAtrocious - Atrocious Reputation

lifeMilestone_ReputationPristine - Pristine Reputation

lifeMilestone_Resurrected - Resurrected

lifeMilestone_ResurrectedBySim - Resurrected by Sim

lifeMilestone_ResurrectedSim - Resurrected Sim

lifeMilestone_Retired - Retired

lifeMilestone_RetroactiveOnly_HadSim - Had a Baby (Retroactive Only)

lifeMilestone_SavedFromDeath - Saved from Death

lifeMilestone_SelfDiscovery - Self Discovery

lifeMilestone_SignificantOther - Started a New Relationship

lifeMilestone_Sixam - Went to Sixam

lifeMilestone_SmackedByAgnes - Crumplebottom’d!

lifeMilestone_StruckByLightning - Struck by Lightning

lifeMilestone_SurvivedHauntedHouse - Survived a Haunted House

lifeMilestone_SylvanGlade - Discovered the Sylvan Glade

lifeMilestone_WerewolfPackLeaderA - Became Alpha of the Moonwood Collective

lifeMilestone_WerewolfPackLeaderB - Became Alpha of the Wildfangs

lifeMilestone_Widowed - Widowed

lifeMilestone_WonLottery - Won the Lottery

lifeMilestone_WonVillageFair - Won the Finchwick Fair

lifeMilestone_Life_FoalBirth - Witnessed the Birth of a Foal

lifeMilestone_FirstVictory_HorseCompetition - Won First Horse Competition

lifeMilestone_UltimateChampion_HorseCompetition - Won the Ultimate Horse Championship

lifeMilestone_Life_TooMuchNectar - Had Too Much Nectar

Auch in Zukunft wollen Electronic Arts und Entwickler Maxis Die Sims 4 um weitere große und kleine AddOns erweitern. Die Sims 5 ist bis auf Weiteres nämlich nicht in Arbeit. Project Rene stellt dafür ein eigenständiges Spiel dar, das mit Sims 4 koexistieren soll.