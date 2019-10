Sims 4 - Leak: In der nächsten Erweiterung geht es wohl auf die Uni

Die neueste Erweiterung "Reich der Magie" für Die Sims 4 ist noch nicht lange verfügbar, da gibt es bereits einen Leak mit Blick auf die nächste Erweiterung der beliebten Lebenssimulation von Electronic Arts.

Kurzzeitig tauchten im Xbox Store die ersten Informationen zum Zusatzpaket mit dem Titel "The Sims 4: Discover University" auf. Und wie der Name schon vermuten lässt, wird sich in dieser Erweiterung alles um die Themen "Schule", "Lernen" und wohl auch "Universität" drehen.

Release schon im Dezember?

In letzterer sollen die Sims unterschiedliche Fächer belegen und Karrieren anstreben können, also zum Beispiel als Ingenieur, Lehrer oder Rechtsanwalt. Daneben spielt aber natürlich das Leben am Campus abseits des Lernstresses eine Rolle.

Die Informationen sind mittlerweile zwar nicht mehr abrufbar, geblieben sind aber Screenshots der Infos sowie das vermeintliche Release-Datum der Erweiterung.

Discover University soll demnach bereits am 17. Dezember 2019 für die PS4 und die Xbox One erscheinen, auf dem PC kommt die Erweiterung mutmaßlich ein bisschen früher.