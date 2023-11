Sims 5: Multiplayer-Modus bestätigt – könnte ein Mix aus Animal Crossing und Among Us werden

Die Sims 5 wird mit Freunden zusammen sicherlich noch chaotischer.

Dass Die Sims 5 (das wir bislang eigentlich nur unter dem Namen Project Rene kennen) einen Multiplayer bekommen wird, daraus haben Electronic Arts und Maxis kein wirkliches Geheimnis gemacht. Jetzt wurde der Modus im Podcast One More Life von Lyndsay Pearson, Vice President of Franchise Creative for The Sims, aber noch einmal eindeutig bestätigt. Zusätzlich sprach sie darüber, was wir im Multiplayer grob zu erwarten haben.

"Wir reden ständig über Animal Crossing"

Die Sims 5 wir einiges anders machen und neben Die Sims 4 koexistieren. Der Mehrspielermodus, der laut Pearson auf jeden Fall eingeführt wird, wird seinen Teil dazu beitragen. Nur was dürfen wir uns darunter genau vorstellen? Immerhin ist Multiplayer nicht gleich Multiplayer. Es gibt "viele verschiedene Richtungen, die es annehmen könnte", so Pearson.

Um uns eine grobe Vorstellung davon zu geben, in welche Richtung sich der Modus entwickeln könnte, verriet Pearson, welche Spiele sie sich wohl als Vorbild genauer anschauen. Ganz vorne mit dabei: Animal Crossing: New Horizons. Nintendos Lebenssimulation sei mit seiner Insel ein gutes Beispiel für "kleine Räume", in die sich Freunde zum gemeinsamen Spielen einladen lassen.

"Wir haben in den letzten Jahren von Animal Crossing gesehen, dass Leute Wege zum gemeinsamen Spielen erfinden, die das Spiel nicht ausdrücklich unterstützt, aber sie haben sich Schnitzeljagden ausgedacht, oder es gibt Leute, die Talkshows in Animal Crossing moderiert haben. Ich finde es unglaublich."

Als weiteres Beispiel nennt Pearson das asymmetrische Party-Survivalspiel Among Us, in dem wenige Impostor so heimlich wie möglich die restlichen Crewmitglieder ausschalten müssen.

Klingt erst einmal abwegig – oder witzig, wenn wir darüber nachdenken, uns gegenseitig die Leiter aus dem Pool zu klauen – aber hier dürfte Pearson sicherlich das gemeinschaftliche Erledigen von alltäglichen Arbeiten meinen, um die sich die Crew kümmert.

Wie auch immer Animal Crossing, Among Us und andere Spiele den Multiplayer von Die Sims 5 beeinflussen werden: klar ist, dass er "simsy" sein soll. Er soll den typischen Sims-Charme nicht einschränken, in dem es etwa ein "Multiplayer im großen, gruseligen ‘Sprung in eine Welt voller Fremder’-Stil" wird.

