Skater XL-Release für PS4 & Xbox One um wenige Wochen verschoben

2020 könnte ein sehr gutes Jahr für Fans von Skate-Spielen werden. Neben dem Remake von Tony Hawk's Pro Skater 1+2 und Session, erscheint auch Skater XL für PS4 und Xbox One. Wir wir jetzt erfahren haben, wird sich der Release der Sport-Simulation jedoch leicht nach hinten verschieben.

Wann ist der neue Skater XL-Release? Von Anfang Juli wurde das Spiel jetzt auf den 28. Juli 2020 verschoben. Arg viel länger müsst ihr also nicht warten.

Via Twitter hat sich Entwickler Easy Day Studios jetzt an seine Community gewandt und den Release von Version 1.0 verschoben. Hier die offizielle Meldung:

What is up, guys! We just wanted to let you know that 1.0 will be launching on July 28, a few weeks later than the original date. Despite our best efforts, and due in part to things out of our control, we will be moving the launch of Skater XL 1.0 on PS4,XB1, and PC to July 28th pic.twitter.com/OaRw2n21DL