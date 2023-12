Skull + Bones solltet ihr nicht leichtfertig abschreiben - Exklusive GameStar-Preview gibt kurz vor Release neue Einblicke

Unser GameStar-Kollege Dimi konnte Skull & Bones kurz vor dem Release noch einmal genauer unter die Lupe nehmen.

Nach mittlerweile sieben (!) Verschiebungen fährt Skull & Bones am 16. Februar 2024 augenscheinlich in den Zielhafen ein und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Es wird also langsam wirklich Zeit, sich ein Bild vom umstrittenen Open-World-Piratenspiel zu machen, an dem Ubisoft Singapur seit Jahren werkelt.

Glücklicherweise durfte unser GameStar-Kollege Dimitry Halley “mal eben” nach Singapur jetten, um Skull & Bones Deutschland-exklusiv gut vier Stunden anzuspielen. Er war im Studio zu Besuch und hat mit den verantwortlichen Entwickler*innen gesprochen, um herauszufinden, ob es das nun mit den Verschiebungen wirklich war und wie sich der Service-Titel so kurz vor Release anfühlt.

Skull & Bones hat klare Schwächen, aber auch eine Stärke

Seine Eindrücke zu “Ubisofts Problemkind” erfassten ihn “wellenartig” wie das Meer des fiktiven Indischen Ozeans, auf dem er während seiner Anspielsession schipperte. Die Schiffskämpfe etwa wissen zu begeistern. Fans von Assassin’s Creed 4: Black Flag werden sich direkt wohl fühlen, Skull & Bones geht hier aber noch etwas weiter, beispielsweise bei den Schiffstypen.

Immer mit dem Ziel vor Augen, neuen Loot abzugreifen und das Schiff damit aufzumotzen, geht es im offenen Meer auf die Jagd nach anderen Schiffen oder auch Seemonstern, um so später noch stärkere Feinde auf den Grund des Meeres zu befördern. Ein grindlastiger Gameplay-Loop, der mit seinen Schiffskämpfen absolut im Fokus von Skull & Bones liegt.

Im letzten Trailer bestätigte Ubisoft nicht nur das (vermutlich) finale Release-Datum, sondern zeigt auch Seemonster:

1:08 Skull and Bones enthüllt im Trailer nicht nur Release-Datum, sondern zeigt auch Seemonster

Die kulturellen und historischen Hintergründe des Settings scheint Ubisoft dagegen nicht gekonnt auszunutzen, genauso wenig wie die später eingebaute “Story-Kampagne”, sowie das Hub-Areal und Piratenörtchen Saint Anne, in dem Dimi sogar seine hypothetischen Kinder getrost spielen lassen würde.

Den Grund dafür und viele weitere Antworten auf offene Fragen (etwa warum Ubisoft Singapur extra in Deutschland Kanonen abfeuern lassen musste,) lest ihr in Dimis ausführlicher Preview auf GameStar.de unter dem GS Plus-Banner – ihr benötigt also ein kostenpflichtiges GameStar Plus-Abo:

Soviel sei aber gesagt: Skull & Bones solltet ihr nicht ohne Weiteres abschreiben, wenn ihr auf spaßige Schiffskämpfe und Loot-Mechaniken steht. Allerdings erwartet euch – soweit es die Preview-Demo durchscheinen ließ – aber eben auch typische Ubisoft-Kost, Stichwort "Beschäftigungstherapie".

Skull & Bones erscheint nach aktuellem Stand am 16. Februar 2024 auf PS5, Xbox Series X/S und PC. Es kann alleine (entweder offline oder in einer Shared World) und mit bis zu drei Personen im Koop gespielt werden.

Was erwartet ihr nach all den Verschiebungen von Skull & Bones? Habt ihr (noch) Interesse an dem Spiel?