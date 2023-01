Skull & Bones tut, was es am besten kann und wird erneut verschoben

2023 sollte eigentlich das Jahr für Skull & Bones werden. Nachdem das Piratenabenteuer von Ubisoft bereits 2017 angekündigt wurde, verlief kaum noch etwas nach Plan. Ursprünglich sollte der Titel bereits 2018 erscheinen, bevor er um ein bis zwei Jahre verschoben und dann letztlich komplett überarbeitet wurde.

Auch den geplanten Release 2022 konnte das Spiel nicht einhalten, bis dann letztlich ein Datum für den 9. März 2023 gesetzt wurde. Aber wie es aussieht, wird auch daraus nichts werden. Stattdessen dürfen wir uns wohl wieder auf eine Verschiebung einstellen.

Skull & Bones jetzt möglicherweise nächstes Jahr

Die Info stammt aus einem neuen Finanz-Strategiebericht von Publisher Ubisoft. Darin erklärt das Unternehmen nicht nur seine finanziellen Ziele, sondern spricht auch direkt Skull & Bones an. Demnach ist das Spiel wohl immernoch nicht bereit für den Release:

Wir haben uns entschieden, den Release zu verschieben, um mehr Zeit zu haben, eine viel feingeschliffenere und ausgewogenere Erfahrung zu zeigen und Aufmerksamkeit zu generieren. Skull & Bones wird jetzt im frühen Zeitraum 2023-2024 erscheinen.

Gründe für die Verschiebung sollen demnach aber diesmal keine Probleme mit dem Spiel sein. Vielmehr braucht Ubisoft anscheinend mehr Zeit für das Marketing und um zu zeigen, wie Skull & Bones inzwischen aussieht. Wie ebenfalls aus dem Bericht hervorgeht, sollen Spieler*innen nämlich "positiv von der Evolution [des Spiels] überrascht werden."

Bereits in der Vergangenheit hatte Ubisoft erklärt, dass Skull & Bones zu teuer sei, um scheitern zu können. Da ist es kaum verwunderlich, dass der Publisher den Erfolg des Spiels garantieren will - besonders da die letzten Ubisoft-Titel nach eigenen Angaben schlechter als prognostiziert liefen. Entsprechend hat Ubisoft im gleichen Zuge auch bekanntgegeben, dass sie drei noch unangekündigte Projekte komplett eingestellt haben.

Zur Erinnerung, hier ist alles, was wir bislang zu Ubisofts Piratenspiel wissen:

11:01 Skull & Bones - Vorschau zu Ubisofts Piraten-Open-World

Beta-Phase steht an

Einen konkreten neuen Releasetermin für Skull & Bones gab der Entwickler bislang allerdings nicht genannt, hier müsssen wir auf eine offizielle Stellungnahme von Ubisoft warten. So ganz ohne Piratenabenteuer müssen wir in diesem Jahr aber vermutlich nicht auskommen. Laut dem Bericht steht die bereits angekündigte offene Beta-Phase des Spiels noch immer an. Gut möglich also, dass wir hier zumindest bald einen konkreten Termin für den Start erhalten.

Glaubt ihr noch an das Spiel?