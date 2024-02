Skull & Bones: Wann kommt unser Test zu Ubisofts Piraten-Spiel?

Wann kommt der GamePro-Test zu Skull and Bones?

Nach einer holprigen Entwicklung und gefühlt unzähligen Verschiebungen ist Skull & Bones kurz vor dem Ziel. Am 16. Februar 2024 erscheint Ubisofts Piraten-Spiel auf PS5, Xbox Series X/S und PC. Aber trifft hier das Sprichwort "Was lange währt, wird endlich gut" zu? In unserem GamePro-Test werden wir der Frage nachgehen.

Falls ihr euch jetzt aber fragt, wann dieser Test bei uns erscheint, haben wir leider keine klar Antwort für euch. Warum das so ist und wann ihr voraussichtlich mit einer Wertung rechnen dürft, erklären wir euch hier in aller Kürze.

Open Beta und Early Access spielen ins Testverfahren von Skull & Bones mit rein

Skull and Bones ist ein Service-Game mit Multiplayer-Ansatz. Hier gibt es keine einfache Kampagne, die sich von vorne nach hinten durchspielen lässt und damit ist es getan. Dafür veranstaltet Ubisoft aber kurz vor Release, genauer gesagt vom 8. bis 11. Februar, eine Open Beta. Die Inhalte dieser Beta sind jedoch beschränkt. Den vollen Umfang bekommen wir erst zum Release oder per Early Access ab dem 13. Februar vorgesetzt.

Wir können zwar in der Open Beta erste Eindrücke sammeln, eine Wertung erfolgt aber erst auf der Grundlage des finalen Spiels zum Release bzw. durch den Early Access (in der Premium Edition enthalten). Denn trotz Presse-Status können wir gleich Suicide Squad und Helldivers 2 wie ihr erst dann in das vollständige Spielerlebnis eintauchen.

Wann dürft ihr mit einer Wertung rechnen? Wir geben unser bestes, euch kurz vor oder passend zum Early Access-Start am 13. Februar einen Vorabtest mit Wertungstendenz zu präsentieren. Der finale Test mit genauer Wertung soll dann wenige Tage später erscheinen.

Wollt ihr trotzdem schon eine grobe Einschätzung, könnt ihr euch unsere Previews nochmal durchlesen bzw. anschauen:

13:58 Skull and Bones angespielt: Ubisofts Open World ist noch nicht verloren!

Skull and Bones wurde von Ubisoft Singapur entwickelt. Die Spielidee entstand aus den hervorragenden Schiffskämpfen in Assassin's Creed 4: Black Flag. Der Fokus liegt demnach auf den Seeschlachten und dem Ausbau der Schiffe.

Wie sehr interessiert ihr euch für Skull & Bones? Glaubt ihr, dass Ubisoft das Ruder nach der langen Entwicklungshölle rumreißen konnte? Schreib uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr durch die Beta ja auch schon Eindrücke sammeln können.