Skull & Bones: Metacritic und erste Tests im Überblick - Autsch, das sieht bislang nicht gut aus

Skull and Bones im Wertungsspiegel.

Übers Wochenende sind die ersten Testwertungen zu Skull and Bones eingetrudelt – doch die deuten eher auf Flaute auf hoher See. Wir haben euch die ersten Review-Scores sowie die aktuelle durchschnittliche Punktzahl auf Metacritic des Ubisoft-Piratenspiels hier für euch aufbereitet.

Den GamePro-Vorabtest zum Shared World-MMO findet ihr übrigens hier:

Wie schneidet Skull & Bones auf Metacritic und Open Critic ab?

*Abgerufen am 19. Februar 2024 um 8:32 Uhr.

Skull and Bones - Internationale Testwertungen im Überblick

Magazin Wertung GamePro TBA PCGamesN 40/100 Jeuxvideo 75/100 IGN 70/100 PC Gamer 68/100 GameStar (zum Test der Kolleg*innen) 66/100 Try Hard Guides 80/100

Pro/Contra

In einer Sache sind sich die internationalen Reviews einig: Skull and Bones bietet ein gutes spielerisches Grundkonzept: Die Schiffskämpfe – also der Kern des Piratenabenteuers – spielen sich spaßig, IGN schreibt dazu beispielsweise folgendes:

Durch den Indischen Ozean zu segeln und mit Kanonen, Mörsern und riesiger Balliste auf unsere Feinde zu schießen, macht Spaß. Die RPG-Mechanik und das kooperative Buildcrafting bieten eine Tiefe wie der Ozean und liefern jede Menge coole Gadgets, die man erspielen kann [...].

Jetzt das große Aber: Skull and Bones scheitert momentan in Sachen Langzeitmotiviation. Eine Roadmap fürs erste Jahr steht zwar bereits fest und soll unter anderem neue Bosskämpfe liefern, bislang bietet das Spiel allerdings eher dünnen Endgame-Content, der euch nicht lange am Steuerrad festhalten wird.

Auch die langweilige Story und blassen Charaktere werden von vielen Websites kritisiert – ein erweitertes AC: Black Flag braucht ihr hier also nicht erwarten, zumal es keine Landgänge gibt.

