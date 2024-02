Skull & Bones im Test: Vor sieben Jahren wäre es richtig gut gewesen – und kann es noch werden

Wir haben Skull and Bones einem Vorabtest unterzogen.

Ubisofts Shared World MMO mit Piraterie-Anstrich Skull and Bones kommt sieben Jahre später als geplant und wurde in der Zwischenzeit mehrere Male verschoben – teilweise sogar kurz vor dem jeweilig geplanten Release. Daher haben wir uns für den Test entsprechend neugierig, aber aus kritisch auf See begeben.

Für unseren Vorabtest haben wir die sechs möglichen Stunden in der Closed Beta verbracht und zusätzliche sieben in der letzten Open Beta. Da uns das vollständige Spiel erst zum Early Access-Start zum Testen zur Verfügung steht, handelt es sich hier noch um einen Vorabtest, den wir in den nächsten Tagen erweitern werden. Auch die Wertung ist noch nicht final, sondern eine aktuelle Tendenz.



Skull and Bones beginnt mit der Erstellung eines eigenen Pirat*innen-Charakters, mit dem wir uns in einer offenen Spielwelt bewegen, die an den Indischen Ozean gegen Ende des 17. Jh. angelehnt ist. Als Kapitän*in steuern wir unser eigenes Schiff – dem Kernstück des Spiels. Vom Deck aus sammeln wir Rohstoffe, um unseren schiffbaren Untersatz mit besseren Waffen auszurüsten oder bauen neue Schiffe und ziehen damit in den Kampf.

Das Ziel von Skull & Bones ist es, in PvE-Kämpfen und optionalen PvP-Events, gegen andere Freibeuter*innen, Meeresungeheuer und Seefestungen zu bestehen, um irgendwann einmal zu den berüchtigtsten Seeleuten aller Zeiten zu zählen. Das erreichen wir, indem wir Ressourcen sammeln, damit unsere Schiffe aufleveln und Missionen für Fraktionen erledigen. Der Indikator für unseren Erfolg ist hier die “Ruhmstufe”, bei der wir uns von einer Landratte zum Kingpin hocharbeiten.

Looten um zu segeln, oder segeln um zu looten?

Die Schiffstypen und Bewaffnungen verhalten sich beim Segeln und im Kampf tatsächlich spürbar unterschiedlich und wir waren hochmotiviert, immer neuere, bessere Modelle freizuschalten. Unterschieden werden drei Schiffsklassen: DPS (richtet viel Schaden an), Tank (kann viel Schaden einstecken) und Support (unterstützt andere Verbündete, beispielsweise durch Heilung).

Ob wir alleine vor uns hin schippert oder als Team, macht sich ebenfalls bemerkbar. Die Balance ist in beiden Szenarien einigermaßen ausgereift. Wir waren meistens zu zweit unterwegs und hatten in den Seekämpfen viel Spaß. Allerdings sind die Gefechte nicht sonderlich komplex oder gar realistisch. Man kann sich jedoch absprechen und im Kampf einer gemeinsamen Strategie folgen. Wer zu dritt spielt, besetzt sein Team idealerweise mit allen drei Schiffsklassen.

Um sich Schiffe und Ausrüstung leisten zu können, braucht es viel Beute. Rohstoffe werden direkt in den Schiffs- und Waffenbau gesteckt, Silber als Geldwährung in Baupläne und kosmetische Veränderungen. Das meiste davon erhalten wir beim Reisen, dem Plündern von Wracks und dem Entern anderer Schiffe. Was fehlt, kann bei Handelsposten erworben werden.

Wer gegen den Wind segelt, ist langsamer und erschöpft die Ausdauer der Crew schneller, die durch Speisen wieder aufgefrischt werden kann. Je mehr Segel euer Schiff hat, desto effizienter kann zudem der Wind genutzt werden. Auf dem Schiff dürfen wir zwischen einer Third-Person, First-Person, Krähenauge- und Fernrohr-Perspektive wechseln.

Bei Stürmen wird es jedoch gerne einmal unübersichtlich. Aufgrund des Wellengangs verschwinden Schiffe kurz aus der Sichtlinie und eine Monsterwelle, die das Schiff schwer beschädigen kann, gibt es auch. Sicher sind diese Gewässer jedenfalls nicht und mit steigender Ruhmstufe tauchen immer häufiger stärkere Widersacher, wie Kriegsschiffe auf, und greifen uns an.

Kleiner Landgang

An Land verbringen wir viel Zeit in Sainte-Anne. Das idyllische Örtchen ist in der Anfangsphase unser Haupt-Hub. Dort bekommen wir nicht nur die erste richtige Hauptmission, sondern finden auch alle möglichen Handwerksleute, die das Craften unseres Schiffes und der Waffen übernehmen, einen Modeladen für neue Kleidung und die obligatorische Spelunke.

Sainte-Anne dient uns in Skull and Bones als Umschlagsort.

Je seetauglicher unser Schiff ist, desto weiter können wir uns von Sainte-Anne wegbewegen und auf anderen Inseln Außenposten zur Schnellreise freischalten. Außerdem gibt es dort andere Handelsleute verschiedener Fraktionen, die uns mit besonderen Items und kleineren Nebenmissionen versorgen.

Sämtliche Aufträge bestehen meist aus Holen-und-Bringen-Aufgaben, die wenig Abwechslung bieten. Gelegentlich bekommen wir auch mal Schatzkarten ausgehändigt und können diesen folgen. All das wird aber schnell eintönig. Es bleibt abzuwarten, welche Inhalte hier noch ins Spiel integriert werden.

"Das Schiff war so überladen, wie eine trächtige Sau"

"Wie ein dreckiges Bilgenschwein", "Ich schulde Euch kein Stück Silber im Arsch" und "Das Schiff war so überladen, wie eine trächtige Sau" lauten einige der ersten verbalen Ergüsse unseres allerersten Auftraggebers. Die Sprache in Skull and Bones besteht aus vielen, teils unpassenden Metaphern, die aus der Zeit gefallen scheinen.

Wer NPCs in Skull and Bones zuhört, muss schon mal beide Augen (und Ohren) fest zukneifen.

Es ist sinnlos, sich in Skull and Bones mit Authentizität auseinanderzusetzen. Das Setting hat sich zwar von historischen Ereignissen inspirieren lassen, diese Inspiration geht aber über die allgegenwärtige Romantisierung des vermeintlichen Piratinnen-Daseins im „Goldenen Zeitalter“ nicht hinaus.

Dafür gibt es, wie es sich für ein Piraterieklischee gehört, Geisterschiffe, Seeungeheuer, Haustiere mit Augenklappen sowie Holzbeinen und anderen Kram, was dem Spiel absolut nicht schadet. Ganz im Gegenteil: Dadurch wird das Setting aufgelockert.

Diese Leute stehen Tag und Nacht am Dock von Sainte-Anne und warten darauf, die jüngsten Errungenschaften oder Niederlagen unser Spielfigur zu kommentieren.

Stellenweise geht dies aber auch zulasten der Glaubwürdigkeit der Spielwelt, die mehr Immersion vertragen könnte. Insbesondere die Gestaltung der Landregionen, die der NPCs und unsere Aufgaben könnten deutlich vielfältiger sein. Wie eine waschechte Piratin haben wir uns beim Testen jedenfalls zu keinem Zeitpunkt gefühlt.

Die Sache mit der Langzeitmotivation

Die ersten Stunden Skull and Bones waren durchaus fesselnd. Insbesondere beim Spielen mit bis zu drei Personen in einer Gruppe kann eine tolle Dynamik in den Seekämpfen entstehen, was aber mit den Sympathien untereinander steht und fällt. Einzelspieler*innen werden ebenso abgeholt, auch wenn diese in den großen Bossfights unter Umständen länger brauchen. Es gibt auch konkrete Koop-Missionen, die zeitlich limitiert zur Verfügung stehen und alleine nahezu unmöglich bewältigt werden können.

Die Lootspirale ist einigermaßen motivierend, dürfte aber schnell erschöpft sein. Sie füttert gut an und es ist leicht, Fortschritte zu erzielen. Fraglich ist allerdings, wie gut es Ubisoft hier gelingt, das Bedürfnis nach größeren Schiffen, besseren Waffen und hübschen neuen Klamotten aufrechtzuerhalten.

Über das Endgame können wir durch die Testsituation jedoch noch keine Aussage treffen.

Eine Roadmap fürs erste Jahr gibt es bereits. Diese beschreibt die erste Season, die in vier Updates unterteilt ist. Darin sollen wir Manufakturen kaufen oder erobern können, um so passiv Silber und Rohstoffe farmen zu können. Es erinnert ein wenig an GTA Online, wo Spieler*innen Clubs und andere Einrichtungen erwerben dürfen, um automatisch Leistungen zu erhalten.

Ansonsten beschreibt die Roadmap aber einfach nur mehr vom bereits Bekannten: Mehr Seeschlachten, mehr Beute. Jedoch soll es wohl auch neue Bossfights geben, darunter legendäre Pirat*innen.

Und was ist mit der Technik?

Die feine piratische Gesellschaft trifft sich in Sainte-Annes Spelunke. Im späteren Spielverlauf soll man wohl auch noch ein Hauptquartier ausbauen können.

Auf der PS5 läuft Skull and Bones flüssig, vorausgesetzt, man schafft es, einen freien Serverplatz zu ergattern. Während der Open Beta und zum Start des Early Access mussten wir teilweise fast zwei Stunden warten, um überhaupt nur ins Menü zu kommen. Wenn das Spiel dann einmal lief, gab es dafür auf der PS5 keine Abstürze.

Am PC sind wir schneller auf den Server gehüpft, sind dafür aber auch immer mal wieder davon runtergeflogen. Bugs traten bei beiden Plattformen auf. Beispielsweise wurde in einem Gebiet rund 15 Minuten lang immer wieder ein großer Hinweis eingeblendet, der uns beim Segeln die Sicht verhagelte.

Für wen ist Skull and Bones – und für wen nicht?

Bei "für wen nicht" sollten an erster Stelle diejenigen genannt werden, die sich ein zweites Assassin‘s Creed: Black Flag wünschen, denn damit hat Skull and Bones kaum etwas zu tun. Es gibt keine ernstzunehmende Story, nicht einmal unsere Hauptfigur hat einen erwähnenswerten Hintergrund. Freie Landgänge wie in Black Flag vermissen wir ebenfalls. Die einzige Überschneidung ist das Setting, der Ausbau des Schiffes und die Seegefechte.

Auch Geschichtsfans werden mit der wenig glaubwürdigen Seeräuber*innen-Fantasy-Welt eher wenig anfangen können. Und wer Seeschlachten auf Simulationsniveau erwartet, geht derzeit ebenfalls noch leer aus. Es ist aber vorstellbar, dass Ubisoft hier noch nachliefert.

Skull and Bones ist für alle MMO-Fans geeignet, die einmal bezahlen und dann unbegrenzt zocken wollen. Aber auch für Leute, denen die meisten MMOs zu zeitintensiv sind, könnte das Piratenabenteuer ein Blick wert sein, da man recht schnell Fortschritte erzielen kann.

Für den Koop ist es zudem egal, ob eure Mitspielenden auf der Xbox, dem PC oder der PS5 unterwegs sind. Das Crossplay funktioniert hervorragend.

Wer dazu in der Lage ist, Skull and Bones als das zu sehen, was es ist, nämlich ein MMO mit Pirat*innen-Flair, ohne größere spielerische Innovationen oder eine gute Story, kann in der Shared World viel Spaß haben. Insbesondere zusammen mit ein bis zwei Freund*innen.

Wertung

Wertungstendenz: 60-70