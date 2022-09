Heiraten in Skyrim: Alle Partner und die Vorteile einer Hochzeit

In The Elder Scrolls 5: Skyrim ist es zum ersten Mal in der Geschichte der Serie möglich zu heiraten. Dies geschieht ganz in der Tradition der Nord recht unkompliziert, denn der Tod wartet in Himmelrand an jeder Ecke. Da ist keine Zeit für romantische Spaziergänge am Strand. Allein schon wegen der Strandkrabben. Wie ihr trotzdem schnell unter die Haube kommt, verraten wir euch hier.

Keine Heirat ohne Amulett

Um potenzielle Partner*innen kennenzulernen, braucht ihr ein Amulett von Mara. Das könnt ihr ganz normal in der Welt finden oder für gerade einmal 200 Goldstücke im Tempel der Mara selbst kaufen. Dieser befindet sich in Rifton und ihr solltet ihm auf jeden Fall einen Besuch abstatten, denn zusätzlich müsst ihr euch vom zuständigen Priester Maramal über die Hochzeitsriten aufklären lassen. Zusätzlich braucht ihr noch ein Haus, welches ihr in jeder der größeren Städten erwerben könnt.

Habt ihr alles erledigt und tragt das Amulett von Mara mit eurem Charakter, dann werdet ihr feststellen, dass manche Charaktere anders auf euch im Gespräch reagieren.

Sie wundern sich zum Beispiel darüber, warum ihr noch nicht verheiratet seid oder fragen euch ganz offen nach eurem Interesse. Hin und wieder müsst ihr für die betroffene Person aber erst eine Quest erledigen oder im Spiel weit genug vorangeschritten sein. Manche Begleiter*innen reagieren erst auf eure Avancen, wenn ihr sie mindestens einmal angeheuert habt oder ihrer jeweiligen Gilde beigetreten seid. Was ihr tun müsst, könnt ihr der folgenden Liste entnehmen.

Alle heiratsfähigen Personen in Himmelsrand

Der Einfachheit halber haben wir alle Partner*innen nach Geschlecht aufgeteilt und alphabetisch sortiert. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht auch eine gleichgeschlechtliche Ehe führen könnt. Hier ist der kalte Norden doch sehr progressiv.

Frauen

Name Rasse Ort Voraussetzung Aela die Jägerin Nord Jorrvaskr, Weißlauf Abschluss der Storyline der Gefährten mit der Quest Zu Ehren der Toten. Aeri Nord Angas Mühle, Fürstentum Pale Hacke Feuerholz für sie. Anwen Rothwardonin Tempel von Dibella, Markarth Abschluss der Tempel-Quest Das Herz von Dibella. Avrusa Sarethi Dunmerin Sarethihof, Fürstentum Rift Quests von ihr abschließen oder auf ihrer Farm helfen. Borgakh die Stählerne Orsimer Mor Khazgur, Fürstentum Reach Bezahlung ihrer Aussteuer oder sie überzeugen, ihr Zuhause zu verlassen. Camilla Valerius Kaiserliche Flusswald Abschluss der Quest Die goldene Klaue oder der Quest Eine Dreiecksbeziehung. Dravynea Dunmerin Kyneshain Bringe ihr Frostsalze. Ghorza gra-Bagol Orsimer Markarth Bringe ihr das Buch Die letzte Schwertscheide von Akrash. Gilfre Kaiserliche Mischwassermühle Hacke Feuerholz für sie. Grelka Nord Marktplatz, Rifton Investiere in ihren Stand. Hilund Nord Außerhalb der Methalle von Thirsk, Solstheim Bringe ihr 50 Rieklingsspeere. Iona Nord Honigheim, Rifton Thane von Rift sein Jenassa Dunmer Trunkener Jägersmann, Weißlauf Bezahle ihren Sold (500 Gold). Jordis die Schwert-Maid Nord Gut Stolzspitze, Einsamkeit Thane von Haafingar sein Lydia Nord Drachenfeste oder Brisenheim, Weißlauf Thane von Weißlauf sein Mjoll die Löwin Nord Marktplatz oder Bienenstich, Rifton Finde Düsterklinge. Morwen Nord Skaal-Dorf, Solstheim Befreie sie und überbringe Runil das Amulett ihrer Mutter in der Quest Morwens Bitte. Muiri Bretonin Hexenheilerei, Markarth Töte Alain Dufont für sie in der Quest Leidloses Erwachen der Dunklen Bruderschaft. Njada Steinarm Nord Jorrvaskr, Weißlauf Abschluss der Storyline der Gefährten mit der Quest Zu Ehren der Toten. Orla Nord Tempel von Dibella, Markarth Abschluss der Tempel-Quest Das Herz von Dibella. Rayya Rothwardonin Haus Seeblick, Fürstentum Falkenring Thane von Falkenring sein Ria Kaiserliche Jorrvaskr, Weißlauf Abschluss der Storyline der Gefährten mit der Quest Zu Ehren der Toten. Senna Kaiserliche Tempel von Dibella, Markarth Abschluss der Tempel-Quest Das Herz von Dibella. Shahvee Argonierin Argonisches Quartier, Windhelm: Hafen Bringe ihr Shahvees Amulett von Zenithar. Sylgja Nord Shors Stein Bringe ihrem Vater die Briefe. Taarie Altmer Glänzende Gewänder, Einsamkeit Zeige ihre Kleidung Jarl Elisif. Temba Lang-Arm Nord Ivarstatt Bringe ihr zehn Bärenpelze. Uthgerd die Unbeugsame Nord Beflaggte Mähre, Weißlauf Gewinne die Prügelei. Viola Giordano Kaiserliche Haus Kerzenschein oder auf den Straßen von Windhelm Abschluss der Quest Blut auf dem Eis. Ysolda Nord Marktplatz oder Ysoldas Haus, Weißlauf Bringe ihr einen Mammutstoßzahn.

Männer

Name Rasse Ort Vorraussetzung Ainethach Bretone Karthwasten Hilf ihm mit den Söldnern in seiner Mine. Argis das Bollwerk Nord Vlindrel Halle, Markarth Thane von Reach sein Angrenor Einst-Geehrter Nord Windhelm Spende ihm einen Septim. Athis Dunmer Jorrvaskr, Weißlauf Abschluss der Storyline der Gefährten mit der Quest Zu Ehren der Toten. Balimund Nord Versengter Hammer, Rifton Bringe ihm zehn Feuersalze für seine Schmiede. Belrand Nord Zwinkernder Skeever, Einsamkeit Bezahle seinen Sold (500 Gold). Benor Nord Morthal Gewinne die Prügelei gegen ihn. Calder Nord Hjerim, Windhelm Thane von Ostmarsch sein Cosnach Bretone Gasthaus Silber-Blut, Markarth Gewinne die Prügelei gegen ihn. Derkeethus Argonier Dunkelwasserpass, später Dunkelwasserkreuzung Rette ihn aus dem Dunkelwasserpass. Erkundet-Viele-Sümpfe Argonier Argonisches Quartier, Windhelm: Hafen Rede mit Torbjorn Schmetter-Schild über die Hafenarbeiter. Erik Nord Zur Frostfrucht, Rorikstatt Überzeuge seinen Vater, ihn Abenteurer werden zu lassen. Farkas Nord Jorrvaskr, Weißlauf Abschluss der Storyline der Gefährten mit der Quest Zu Ehren der Toten. Filnjar Nord Shors Stein Säubere die Rotbauchmine von den Frostbissspinnen. Gat gro-Shargakh Orsimer Kolskeggr-Mine Säubere die Kolskeggr-Mine von den Abgeschworenen. Ghorbash die Eisenhand Orsimer Dushnikh Yal Überrede ihn, die Festung zu verlassen. Halbarn Eisen-Pelz Nord Bujolds Zuflucht, Solstheim Bringe ihm zehn Stalhrim und 15 Ebenerzbarren. Marcurio Kaiserlicher Bienenstich, Rifton Bezahle seinen Sold (500 Gold). Moth gro-Bagol Orsimer Festung Unterstein, Markarth Bringe ihm ein Daedraherz. Octieve San Bretone Einsamkeit Hilf ihm, seine Schulden zu tilgen. Omluag Bretone Markarth Überrede Mulush gro-Shugurz, die Arbeiter besser zu behandeln. Odfel Nord Shors Stein Säubere die Rotbauchmine von den Frostbissspinnen. Onmund Nord Akademie von Winterfeste, Winterfeste Tritt der Akademie von Winterfeste bei und erledige Onmunds Quest. Pavo Attius Kaiserlicher Sleggwartmine Säubere die Kolskeggr-Mine von den Abgeschworenen. Perth Bretone Soljunds Grube Reinige Soljunds Grube von den Draugr. Quintus Navale Kaiserlicher Das weiße Fläschchen, Windhelm Abschluss der Quest Das weiße Fläschchen. Revyn Sadri Dunmer Sadris Gebrauchtwaren, Windhelm Diebstahl von Violas Goldring Roggi Struppig-Bart Nord Dampfbrandmine, Kyneshain Finde seinen Familienschild. Romlyn Dreth Dunmer Schwarz-Dorn-Brauerei, Bienenstich oder Romlyn Dreths Haus, Rifton Bringe sein gestohlenes Fass nach Windhelm. Sondas Drenim Dunmer Dunkelwasserkreuzung Verkaufe ihm Erz. Sorex Vinius Kaiserlicher Zwinkernder Skeever, Einsamkeit Bringe seinen Wein zum Blauen Palast. Stenvar Nord Haus Kerzenschein, Windhelm Bezahle seinen Sold (500 Gold). Torvar Nord Jorrvaskr, Weißlauf Abschluss der Storyline der Gefährten mit der Quest Zu Ehren der Toten. Vilkas Nord Jorrvaskr, Weißlauf Abschluss der Storyline der Gefährten mit der Quest Zu Ehren der Toten. Vorstag Nord Gasthaus Silber-Blut, Markarth Bezahle seinen Sold (500 Gold). Wilhelm Nord Gasthaus Vilemyr, Ivarstatt Erkunde den Feuerschleierhügel und bringe ihm das Tagebuch.

Könnt ihr auch Serana heiraten?

Aufmerksamen Leser*innen wird nicht entgangen sein, dass auf der Liste der heiratsfähigen Personen Serana fehlt. Die Vampirdame aus dem Dawnguard DLC ist eine sehr beliebte Begleiterin. Nicht nur, weil sie mächtige Zauber im Gepäck hat, sondern auch aufgrund ihrer interessanten Persönlichkeit.

Habt ihr das Abenteuer mit ihr zusammen überstanden, könnt ihr sie fragen, ob sie euch heiraten möchte. Leider wird sie hier immer ablehnen, egal ob ihr sie vom Vampirismus geheilt habt oder nicht. Bevor ihr jetzt aber mit gebrochenem Herzen den Browser schließt: Es gibt doch noch eine Möglichkeit.

Mit Hilfe von Mods in der Skyrim Special oder Anniversary Edition könnt ihr, zumindest auf Playstation und XBox, die Möglichkeit freischalten, dass Serana eurem Werben doch noch nachgibt. Sie verhält sich dann wie alle anderen Ehepartner*innen, die auch eure Begleiter sein können.

Die Hochzeitszeremonie

Wichtige Info: Speichert unbedingt vor eurem Antrag ab, denn bei den folgenden Schritten kann eine Menge schiefgehen. Hochzeiten können eine Menge Bugs verursachen. Geht daher auf Nummer sicher.

Habt ihr euch mit dem Charakter geeinigt, dann wird die Zeremonie selbst nach 24 Stunden im Tempel der Mara abgehalten. Reist also zügig dorthin. NPCs, denen ihr auf euren Abenteuern geholfen habt, werden als Gäste erscheinen und der Zeremonie beiwohnen. Hier habt ihr die letzte Chance noch alles abzusagen, denn seid ihr erstmal verheiratet, dann gibt es kein zurück mehr.

Nach Abschluss der Hochzeit könnt ihr euch mit eurer besseren Hälfte einigen, wo ihr zusammen leben wollt. Besitzt ihr mehrere Häuser, könnt ihr eines im Gespräch auswählen. Manche Heiratskandidat*innen haben selbst Häuser, in die ihr einziehen könnt. Mit Wohnsitz könnt ihr dann auch Kinder adoptieren.

Ehepartner*innen sprechen euch nach der Hochzeit häufig mit Liebling oder Schatz an, kochen euch einmal am Tag etwas und geben euch einen starken Buff, wenn ihr im gemeinsamen Haus übernachtet. Der Komfort der Liebenden erhöht den Erfahrungszuwachs all eurer Fähigkeiten um 15%, solange ihr nicht den Liebendenstein benutzt oder ein Werwolf seid.

Wem habt ihr in den Weiten von Himmelsrand den Hof gemacht? Oder wärmt ihr euch lieber einsam am Feuer der Tavernen.