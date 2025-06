Skyrim-Oma kommt aus dem Ruhestand zurück und macht nun das Oblivion Remaster unsicher

Die Skyrim-Oma ist zurück und legt sich mit den Horden Oblivions an.

Shirley Curry, besser bekannt als „Skyrim Grandma“, ist zurück – und das stärker denn je. Ihr neues Ziel? Nicht etwa erneut Himmelsrand, sondern das frisch überarbeitete Oblivion Remaster. Und natürlich spielt sie es auf ihre ganz eigene, gemütlich-liebevolle Art.

Zwischen Lernen und Sightseeing

Nachdem sich die 88-jährige YouTube-Ikone Anfang 2024 offiziell eigentlich in den Gaming-Ruhestand verabschiedet hatte, zieht es sie nun doch wieder vor die Kamera. Am ersten Juni hat sie seit langer Zeit mal wieder ein richtiges Lets-Play hochgeladen. Mit dem Titel “Learning” und wenig später passend mit einem zweiter Teil “Still Learning” bricht die Dame jetzt nach Cyrodiil auf.

Wer Shirley kennt, der weiß: Schnell durchrennen ist nicht ihr Ding. Stattdessen wird jeder Busch genau beäugt, jede Vase gedreht und jeder Dorfbewohner höflich begrüßt.

„Sorry, Leute, ihr wisst, ich muss mir alles anschauen. Ich war noch nie hier“, erklärt sie gleich zu Beginn. Für Curry ist Oblivion echtes Neuland – und ihre Begeisterung für die Umgebung steckt sofort an. Nebenbei kämpft sie aber immer noch mit der Steuerung. Doch sie beißt sich durch und hat schon richtig Freude an ihrem neuen Projekt.

Vom Ruhestand zurück ins Abenteuer – Shirley kann’s nicht lassen

Falls ihr Shirley nicht kennt, habt ihr bisher etwas verpasst. Mit ihren Skyrim-Videos hat sie über 1,3 Millionen Fans auf YouTube. Bethesda hat sie sogar als NPC für The Elder Scrolls 6 eingescannt.

Noch 2024 sah es so aus, als würde Shirley sich von Let's Plays verabschieden. In einem emotionalen Video sprach sie davon, dass sie müde sei und die Freude am Spielen verloren habe. Umso schöner ist es, sie nun wiederzusehen – mit neuem Elan, ganz viel Charme und dieser besonderen Mischung aus Entdeckerdrang und Altersweisheit.

Ob sie diesmal bleibt? Schwer zu sagen. Aber solange sie durch Cyrodiil spaziert und leise „Oh, das ist hübsch“ murmelt, sind wir gerne dabei.

Habt ihr die Videos der Skyrim-Oma bereits in der Vergangenheit geschaut und verfolgt ihr das neuste Projekt der Dame?