Skyrim-Spielerin entdeckt im fünften Durchgang neue Möglichkeit, um Begleiterin extrem stark zu machen und die prügelt jetzt alles um

Wenn ihr eure Begleiter*innen mit dieser Waffe ausrüstet, hauen sie einfach alles um.

The Elder Scrolls V: Skyrim ist in seiner ursprünglichen Version mittlerweile schon etwas mehr als 13 Jahre alt und bekam 2021 nochmal die Anniversary Edition mit allen DLCs und einigen integrierten Mods spendiert. Kein Wunder, denn das Spiel beschäftigt auch heute noch unzählige Spieler*innen.

So auch ByronTheFifth, der oder die momentan die Switch-Version des Rollenspiels zockt und auf Reddit eine witzige Geschichte dazu mit der Community teilt. Dabei geht es um eine besonders mächtige Waffe, die eigentlich gar nicht für die Benutzung von uns vorgesehen ist.

Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr natürlich hier. Aber alles nacheinander – Ein Held, eine Begleiterin und ein Riese gehen in eine Bar ...

So wurde aus Lydia die größte Kriegerin Himmelrands

Wer Skyrim spielt, trifft früher oder später auf Riesen. Fiese Gegner, die uns insbesondere zum Start des Spiels ordentlich Ärger machen können, da sie schon zu Beginn ein Level von 32 haben. Dass sie schnell mit uns den Boden aufwischen, liegt allerdings auch an den großen Keulen, die sie mit ordentlich Schmackes schwingen.

Werden wir von der Waffe erschlagen, befördert uns das Teil sogar kurzerhand in den Himmel von Tamriel - ihm wahrsten Sinne des Wortes. Entsprechend erscheint es wie eine fantastische Idee, die Keule einfach selbst zu benutzen. Das geht normalerweise aber gar nicht, die Riesen lassen ihre Waffe zwar fallen, aufheben können wir sie allerdings nicht. Oder doch?

ByronTheFifth hat im fünften Durchgang nun einen Weg gefunden, um trotzdem von der Waffe zu profitieren. Im Post gibt er oder sie zwar an, die Waffe ebenfalls nicht aufheben zu können, Begleiterin Lydia aber sehr wohl – und die rennt nun mit dem dicken Knüppel herum und holzt alles um.

Alle Details könnt ihr im Reddit-Post nachlesen:

Tatsächlich ist die Waffe sogar so gut, dass es ByronTheFifth trotz Level 100 in Schmiedekunst und Verzauberung bisher nicht gelungen ist, etwas stärkeres zu schmieden und Lydia von einer anderen Waffe zu überzeugen.

Das Ganze funktioniert übrigens nur mit bestimmten Knüppeln, die oft in den Lagern der Riesen zu finden sind. Wir erkennen sie daran, dass über ihnen – wie bei normalen Waffen auch – Eigenschaften angezeigt werden. In diesem Fall war das der Schadenswert von 91.

Auf The Elder Scrolls 6 müssen wir wohl noch eine Weile warten:

In den Kommentaren zeigen sich die Leute ebenfalls begeistert, vor allem im Bezug auf die potentiellen Fähigkeiten, die normalerweise mit der Waffe verknüpft sind. VagrantandRoninJin schreibt zum Beispiel:

"Das ist verdammt witzig. Lass mich raten, es gibt keinen Mega-Slam wie bei den Giganten? Kein Schleudern von Idioten ins All oder eine riesige Staubwolke?"

Nun, das würde dem aus dem Spiel stammenden Zitat "Have you been to the Cloud District?" eine ziemlich witzige Wendung verpassen, wie Accomplished_Baby_28 bemerkt.

Leider müssen wir euch dahingehend aber enttäuschen: Die Begleiterin befördert Feinde zwar sehr effektiv ins Jenseits, allerdings nicht wie die Riesenvorbilder in den Himmel – Schade! Das hätte besonders bei großen Gegnergruppen sicher für einen spaßigen Anblick gesorgt.

Wie sieht es bei euch aus? Wusstet ihr, dass Companions die Keule aufnehmen und damit kämpfen können? Verratet es uns in den Kommentaren!