Skyrim-Spieler fleht um Hilfe, weil seine Redekunst auf -999.975 gesunken ist: 'So lassen mich die Wachen in Weißlauf nicht rein'

Mit so einem Redekunst-Skill in Skyrim könnt ihr es vergessen, die Wachen in Weißlauf von irgendetwas zu überzeugen.

Manche Menschen wissen sich einfach gut auszudrücken, haben quasi eine Silberzungen. Und dann gibt es da noch diesen Dragonborn aus dem Spielstand eines Skyrim-Fans. Der hat plötzlich einen enorm niedrigen Redekunst-Skill. Er dürfte also eigentlich keinen einzigen geraden Satz zustande bringen, sondern massive Probleme mit Aussprache und Überzeugungskunst haben.

Bestechung kostet 20 Millionen: Dieser Skyrim-Spieler hat den schlechtesten Redekunst-Wert, den wir je gesehen haben

Was ist Redekunst? In The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es diverse Skills, die ihr steigern könnt, indem ihr sie einsetzt. Schießt ihr öfter mit dem Bogen, werdet ihr besser darin – learning by doing quasi. Das gilt auch für die Redekunst, mit deren Hilfe ihr NPCs überzeugen könnt. Sie wirkt sich auch darauf aus, wie viel ihr bei Händler*innen bezahlt und wie teuer es wird, jemanden zu bestechen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Normalerweise bewegen sich die Skill-Stufen im positiven Bereich, da ihr immer besser werdet und Levels aufsteigt. Es gibt aber natürlich auch Faktoren, die euch Levels klauen und auch manche Glitches können dafür sorgen, dass ihr plötzlich an Skill verliert. Aber dieser Fall schlägt dann doch wirklich alles, was wir bisher in Sachen Skyrim-Skills erlebt haben.

Schlechtester Wert ever: Der Skyrim-Spieler NoAdministration1070 bittet auf Reddir um Hilfe, weil sein Redekunst-Wert auf satte -999.975 gefallen ist. Damit stößt er auf echte Schwierigkeiten im Spiel, weil er laut eigener Aussage im GamesRadar-Interview so wirklich niemanden von irgendwas überzeugen kann.

Ich kann immer noch Kram für jede Menge Gold verkaufen, aber ich kann niemanden bestechen oder überzeugen. [...] Ich glaube, ich würde daran scheitern, die Wachen in Weißlauf dazu zu bringen, mich in die Stadt zu lassen.

2:15 Skyrim Adventure Board Game - Das Rollenspiel-Epos erscheint als riesiges Tabletop-Spiel - Das Rollenspiel-Epos erscheint als riesiges Tabletop-Spiel

Autoplay

Woran kann das liegen? Das bleibt leider unklar. Der massiv verschlechterte Wert wurde von NoAdministration1070 in der Nähe von Windhelm bemerkt, lässt sich aber auf keine bestimmte Aktion zurückführen. Auch Mods können scheinbar ausgeschlossen werden, weil in dieser Xbox One-Version von Skyrim nur der inoffizielle Patch zum Einsatz kommt, der eigentlich keine Probleme macht.

Möglicherweise liegt es daran, dass im Hintergrund des Spiels irgendwelche Berechnungen schiefgelaufen sind. Aber auch hier sagt der Spieler, dass er nichts davon wisse, irgendwelche XP-Exploits genutzt zu haben, die das Ganze ausgelöst haben könnten. Dasselbe gilt für Exploits mit Verzauberungen und Ausrüstung, die manchmal dafür sorgen können, dass beim Ablegen der Gegenstände solche Mali entstehen.

So reagiert der Spieler darauf: NoAdministration will einfach weiter Skyrim spielen. Gegenüber GamesRadar erklärt der Fan, einfach so zu tun, als sei nichts passiert. Er habe sich sogar zum Ziel gesetzt, seine unterirdische Redekunst auf normalem Wege wieder in den positiven Bereich zu steigern. Ob das wirklich auf herkömmliche Art funktioniert, darf bei der Stufe allerdings bezweifelt werden.

Das Laden eines älteren Spielstands kommt nicht in Frage, weil dadurch zuviel Fortschritt verloren gehen würde. Allerdings will NoAdministration1070 nicht ausschließen, vielleicht doch irgendwann auf eine Mod zurückzugreifen, um diesen höchst kuriosen Skyrim-Bug zu beheben.

Was sagt ihr dazu? Wie spricht wohl ein Dragonborn mit so einem Speech-Wert und hattet ihr auch schon mal negative Skill-Stufen?