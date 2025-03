Erst gecancelt, dann wiederbelebt: Die wohl beste GTA-Alternative hätten wir fast nicht bekommen

Sleeping Dogs gilt als eine der besten GTA-Alternativen überhaupt.

Eine moderne offene Welt als Spielwiese voller Fahrzeuge, Action, Zufallsereignissen und spannenden Geschichten. Die Formel, die die GTA-Spiele so beliebt gemacht hat, wirkt an sich simpel, in der Umsetzung aber doch ziemlich komplex.

Über die Jahre haben verschiedene Studios versucht, ihr eigenes "GTA" zu entwickeln – mit meist überschaubarem Erfolg. Die wohl bis heute beste Alternative zu Rockstars Vorzeige-Serie stand dabei schon vor dem Aus.

1:52 Sleeping Dogs: Definitive Edition - Blut und Schlägereien im Launch-Trailer - Blut und Schlägereien im Launch-Trailer

Sleeping Dogs hätte es fast nicht gegeben

Darum geht's: Sleeping Dogs wurde 2012 von Square Enix für den PC, die PS3 und die Xbox 360 veröffentlicht und gilt bis heute als eine der besten "GTA-Klone".

Der Titel bietet viele Elemente, die auch GTA ausmachen, etwa eine offene Welt, in der Fahrzeuge und Boote gekapert werden können, und eine spektakuläre Crime-Story mit wilden Verfolgungsjagden und actionreichen Schießereien.

Sleeping Dogs spielt dabei in der chinesischen Metropole Hongkong und hebt sich alleine durch das Setting von den für gewöhnlich in den USA angesiedelten Rockstar-Spielen ab. Die Hauptfigur Wei Shen ist zudem ein Undercover-Cop, was der Geschichte einen eigenen Spin gibt.

Nahkämpfe spielen in Sleeping Dogs eine wichtige Rolle.

Aber auch abseits davon reicherte Square Enix den Titel mit ein paar eigenen Ideen und Abwandlungen an. So gibt es zwar Schießereien im Spiel, Nahkämpfe spielen aber ebenfalls eine wichtige Rolle. Das Kampfsystem erinnert stark an das der Batman Arkham-Spiele, das ja als eines der besten dieser Art gilt.

Dadurch ist Wei Shen generell deutlich häufiger zu Fuß unterwegs und muss immer wieder Verbrecher verfolgen. Hier greift dann das coole Parkoursystem, mit dem sich der verdeckte Ermittler durch die engen Gassen Hongkongs bewegt.

Auf Metacritic steht Sleeping Dogs bei ordentlichen 83 Punkten, aber wie bei vielen Spielen aus dieser Ära erfolgte einige Jahre nach dem Release gewissermaßen eine Neubewertung durch die Community. Viele Spieler*innen erinnern sich sehr gerne an Sleeping Dogs und das Open-World-Spiel genießt einen gewissen Kultstatus.

Sleeping Dogs war schon gecancelt: Dass es überhaupt so weit gekommen ist, hat auch mit einer Portion Glück zu tun. Ursprünglich hatte nämlich Activision den Titel entwickelt. Er sollte unter dem Namen True Crime: Hongkong ein Nachfolger von True Crime: Streets of LA und True Crime: New York City werden.

2011 stellte Activision die Entwicklung allerdings ein, da man von dem Projekt nicht überzeugt war. Square Enix schnappte sich die Rechte und das Projekt und entwickelte daraus Sleeping Dogs. Und Gamer aus aller Welt sind ihnen dafür dankbar.

Habt ihr Sleeping Dogs gespielt? Wie hat euch das GTA-like gefallen?