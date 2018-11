Bis zum Release von Super Smash Bros. Ultimate sind es eigentlich noch volle zwei Wochen hin. Doch angeblich hat ein Spieler das große Los gezogen und kam schon jetzt in den Genuss seiner Version des Fun-Prüglers.

Fans spielen zwei Wochen vor Release: Dies deuten jedenfalls verschiedene Fotos der Spieleverpackung an, die vom spanischen Twitter-User Nando (@ferdkssb48) gepostet wurden.

Woher kommen die Bilder? Neben der Verpackung wurden auch Gameplay-Screenshots aus der Charakter- und Stage-Auswahl geteilt. Nachdem unter anderem auch 4Chan auf die Bilder aufmerksam wurde, wurden fast alle Bilder wieder gelöscht und Nando bezog Stellung:

Demnach wisse Nando gar nicht genau, wer hinter dem angeblichen Leak steckt. Der Twitter-Account Super Smash Bros Ultimate News postete hingegen, dass es gelungen sei, die entsprechende Person privat zu kontaktieren und die Echtheit der Version festzustellen.

We were able to privately confirm that this is indeed real. The person claims to have no interst in spoiling anything in regards to World of Light or Classic Mode.



However, it should be noted that if one copy is out in the wild, it is very likely that there may be more. https://t.co/289geBTZht