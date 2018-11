Smash Bros. Ultimate - Offiziell fertig: Arbeit am Spiel abgeschlossen

Vor ein paar Tagen vermeldete Nintendo noch, dass die Auswahl der geplanten DLC-Charaktere für Super Smash Bros. Ultimate bereits feststeht. Nun wissen wir auch, dass der Rest des Spiels fertiggestellt ist.

Smash Bros. Ultimate ist fertig & kommt pünktlich

Gold-Status erreicht: In einer Kolumne für das japanische Famitsu-Magazin verkündete Game Director Masahiro Sakurai den Gold-Status des Spiels. Dies bedeutet, dass sämtliche Arbeiten an Super Smash Bros. Ultimate abgeschlossen sind und die "Gold-Version" in die Produktion gehen kann. (via Siliconera)

Verwirrendes Spirits-Feature: Zusätzlich ließ sich Sakurai auch noch zu ein paar Kommentaren hinreißen, die Bezug auf die zahlreichen Ankündigungen der letzten Nintendo Direct nahmen. Wer sich beispielsweise vom neuen und durchaus komplexen Spirits-System überfordert fühlt, muss sich laut Sakurai einfach nur in Geduld üben:

"Es wird einfacher sein, es zu verstehen, wenn ihr es gespielt habt. Wir fassen das Design des Projekts nach dem Release noch einmal zusammen."

Piranha-Pflanze: Der überraschende Bonus-Kämpfer soll für Vorbesteller etwa "ein bis zwei Monate" nach dem Release erhältlich sein. Über die Entfernung der beliebten Smash-Trophäen hatte Sakurai nur eine Sache zu sagen:

"Wir haben das gleich zu Beginn entschieden. Ich wollte die Arbeitskraft mehr für andere Projekt aufteilen. Sie haben sehr viel mehr Arbeit erfordert, als die Leute gemeinhin denken."

Super Smash Bros. Ultimate erscheint am 7. Dezember 2018 für Nintendo Switch.