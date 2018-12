Wer als Neueinsteiger zum ersten Mal die über 100 Stages von Super Smash Bros. Ultimate betritt, wird vermutlich sehr überfordert sein. Der Prügel-Hit aus dem Hause Nintendo ist komplex und steckt voller Details. Wie sehr sich die Entwickler auch auf Kleinigkeiten konzentriert haben, wird vielen Spielern erst jetzt klar.

Obwohl es gleich mehrere Stages in Super Smash Bros. Ultimate gibt, die über Wasserhindernisse verfügen, können nicht alle 75 Kämpfer unbeschadet in das kühle Nass springen. Vier der Charaktere agieren nämlich mehr oder weniger wie Nichtschwimmer und nehmen Schaden, wenn sie durch das Wasser kraulen.

Certain Smash Ultimate characters take damage in water. It makes sense in canon, since Charizard and Incineroar are fire-types, water is lethal to Inklings and Sonic can't swim to save his life pic.twitter.com/H1PDEdjW0x