"So eine weirde Industrie": Entwickler von Marvel Rivals werden trotz riesigem Erfolg entlassen

Marvel Rivals-Entwickler NetEase wurde jüngst von einer ungewöhnlichen Entlassungswelle getroffen.

Während im vergangenen Jahr zahlreiche Live-Service-Spiele wie Concord, Suicide Squad oder Skull & Bones teils fulminant gescheitert sind, ging es für Marvel Rivals in exakt die andere Richtung: Kein zweiter GAAS-Titel konnte seit dem Release des Multiplayer-Spiels im Dezember 2024 derart große Erfolgsmeldungen verzeichnen. Aktuell liegt Rivals auf Platz 4 der zeitgleich am meisten gespielten Spiele auf Steam, mit in der Spitze über 318.000 Spieler*innen.

Die jüngsten Meldungen von Dienstagabend überraschen daher umso mehr. Demnach wurde Game Director Thaddeus Sasser und weitere Angestellte des NetEase-Studios in Seattle entlassen. (via VGC

Erfolg schützt offenbar nicht vor Entlassungen

Zum Verständnis: Marvel Rivals wird von NetEase entwickelt. Am Projekt sind sowohl Teams aus China und Seattle (USA) beteiligt. Die jüngsten Entlassungen betreffen laut aktuellem Kenntnisstand ausschließlich das Studio in Seattle, das sich auf Game- und Level-Design des Multiplayer-Titels spezialisiert hat.

"Das ist so eine verrückte Branche… Mein hervorragendes, talentiertes Team hat gerade dabei geholfen, ein unglaublich erfolgreiches neues Franchise in Marvel Rivals für NetEase Games zu entwickeln……und wurde gerade entlassen! Na ja! Die Zeiten sind überall hart - lasst uns für diese unglaublichen Leute neue Jobs finden, denn wir müssen alle essen, richtig?" Thaddeus Sasser, ehemaliger Game Director von Marvel Rivals via Linkedin

Neben Sasser mussten unter anderem die Level-Designer Gary McGee und Jack Burrows den Entwickler verlassen. Wieviele Personen konkret betroffen sind, ist derweil noch unklar. Klar ist hingegen, dass selbst führende Entwickler eines enorm erfolgreichen Live-Service-Spiels nicht vor Entlassungen geschützt sind.

Die Hintergründe zur Entlassungswelle bei NetEase

Mittlerweile kennen wir dank Game File-Reporter Stephen Totilo und Business-Insider Daniel Ahmad auch die Hintergründe, die seitens NetEase zur Entlassungswelle geführt haben.

NetEase schreibt in einem ersten Statement an Totilo:

"Wir haben vor Kurzem die schwierige Entscheidung getroffen, die Struktur des Marvel Rivals-Entwicklungsteams anzupassen, um die organisatorische Effizienz des Spiels zu erhöhen. Dies führte zu einer Reduzierung des Designteams in Seattle, das Teil einer größeren globalen Designfunktion zur Unterstützung von Marvel Rivals ist."

Übergreifende Strategie: Laut Ahmad befindet sich das Kernteam von Marvel Rivals in China. Für die aktuellen Entlassungen nennt er eine "umfassende Überprüfung der Investitionen von NetEase in Übersee" als Grund.

So soll der Entwickler im vergangenen Jahr die Finanzierung an eine ganze Reihe von Teams in den USA eingestellt haben. Die Entlassungen bei der Niederlassung in Seattle fügen sich demnach in die übergreifende Strategie des Entwicklers ein.

Wie geht es jetzt mit Marvel Rivals weiter? Einschnitte beim Spiel müsst ihr laut NetEase nicht befürchten – ganz im Gegenteil. So sarkastisch es im Zuge der Entlassungen klingen mag, will NetEase das Spiel weiter ausbauen und mehr in die Entwicklung investieren. Bedeutet konkret: weitere Helden, Maps und Features in den kommenden Seasons.