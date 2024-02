Cyberpunk 2077 als fotorealistischer Bodycam-Shooter: Diese Mods heben das Night City-Abenteuer auf ein neues Level

Dank Mods wird Cyberpunk 2077 zum Bodycam-Shooter.

Die Genrebezeichnung "Bodycam-Shooter" dürfte vielen Spieler*innen spätestens seit der Veröffentlichung des Debüt-Trailers von Unrecord ein Begriff sein. Der Shooter erregte im Frühjahr 2023 großes Aufsehen im Netz und sah für viele ungläubige Gamer-Augen so echt aus, dass der Entwickler sogar einen Beweis dafür liefern musste, dass es sich bei Unrecord wirklich um ein Videospiel handelt.

Cyberpunk 2077 trifft auf Unrecord

Ein Jahr nach dem gehypten Unrecord-Trailer zeigt sich nun auch Cyberpunk 2077 im Bodycam-Gewand –und das sieht so gut aus, dass wir das düstere CD Projekt RED-Rollenspiel am liebsten direkt noch einmal genau so erleben wollen:

Was genau macht einen Bodycam-Shooter aus? Hierbei handelt es sich um eine ganz bestimmte Stilrichtung bei Ego-Shootern, bei der eine Bodycam imitiert wird und beispielsweise den Einsatz von Polizeikräften – oder im Falle des oberen Cyberpunk-Videos – die Schieß- und Schleicheinlagen von V filmt.

Dabei befindet sich die Kamera in etwa auf Brusthöhe. Bestimmte Kamera- und Linseneffekte wie Fisheye und überbelichtete Bildausschnitte tragen zum hohen Realismusgrad bei.

Den angesprochenen Trailer zu Unrecord könnt ihr euch hier im Vergleich anschauen:

2:18 Unrecord - Gameplay-Trailer zum Shooter mit täuschend echter Grafik

Aus der Videobeschreibung des Cyberpunk-Clips lässt sich entnehmen, dass für den Bodycam-Effekt folgende Mods verwendet wurden:

Grafik-Mods:

Unrecord Bodycam Reshade von Next Gen Dreams (aktuell in der Alpha)

Nova LUT Original von theCyanideX

Cyberpunk 2077 HD Reworked Project von HalkHogan

Kamera-Mods:

Immersive First Person

Unlocked FOV

Damit Cyberpunk 2077 so aussieht und so läuft wie im oberen Video, ist leistungsstarke PC-Hardware von Nöten, so braucht ihr unter anderem eine RTX 4090-Grafikkarte.

Der Kanal Next Gen Dreams ist übrigens für seine "hyperrealistischen" Cyberpunk-Mods bekannt, bereits vor einigen Wochen berichteten wir über eine Modsammlung, die das Night City-Abenteuer in einem neuen, fotorealistischen Anstrich zeigt:

Und an dieser Stelle seid wie immer ihr gefragt: Was haltet ihr von der Bodycam-Mod und würdet ihr Cyberpunk 2077 in dieser Form spielen? Und was ist eure Meinung zu Bodycam-Shootern wie Unrecord im Allgemeinen?