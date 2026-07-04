Sohn findet alte GTA: Vice City-Disc seines Vaters für PS2 im Hinterhof, nachdem die Oma sie dort vor Jahren heimlich begraben hatte

Diese Disc von GTA: Vice City wird sich leider nicht mehr spielen lassen. (Bild: Reddit/user/TheSteelBox)

Na, seid ehrlich: Habt ihr als Kinder nicht auch ein wenig darauf gehofft, im Hinterhof der Eltern oder im Sandkasten beim Buddeln einen seltenen archäologischen Fund zu machen?

Ein Dinoknochen ist die Ausgrabung dieser Person zwar noch nicht, trotzdem hat die PS2-Disc von GTA: Vice City schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und eine etwas kuriose Geschichte.

"Jetzt fühl ich mich richtig alt"

Wie User TheSteelBox im GTA-Subreddit berichtet, habe er eigentlich nur seine Pinsel hinter dem Haus seiner Großeltern auswaschen wollen, als er einen etwas ungewöhnlichen Fund machte: Demnach hat das Wasser nämlich eine Ecke einer Disc freigelegt, die dort im Boden vergraben war.



Als er sie vorsichtig freigelegt hat, stieß der User nach eigener Aussage auf die PS2-Disc von Grand Theft Auto: Vice City.

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Die lag dort allem Anschein nach schon eine ganze Weile begraben, immerhin sieht sie ziemlich mitgenommen aus. So fehlt nicht nur eine Ecke, sie ist in der Mitte auch zerbrochen und funktioniert entsprechend nicht mehr.

Offenbar gehörte das Spiel ursprünglich dem Vater von TheSteelBox. Als andere User in den Kommentaren nachfragen, wie die Disc im Dreck gelandet sein könnte, hat der Sohn eine etwas wilde Geschichte parat (wenn sie sich denn tatsächlich so zugetragen hat).

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Demnach hat er als Kind mit seinen Eltern für ein paar Jahre bei den Großeltern gewohnt. Der Vater hat zu der Zeit wohl ziemlich viel Vice City gezockt, das Spiel aber irgendwann verloren. Sein Verdacht war, dass die Großmutter es heimlich entsorgt hätte, weil sie die Gewalt im Spiel nicht mochte.

Auf Nachfrage von TheSteelBox will die Oma das dann sogar zugegeben haben:

"Ich hab sie danach gefragt und sie hat zugegeben, [das Spiel] vor all den Jahren vergraben zu haben. Sie hat es nicht in den Müll geschmissen, weil sie dachte, er könnte dort danach suchen."

Dass das alles andere als okay ist, merkt auch ein User in den Kommentaren an: "Vielleicht ist der eine Vorteil von digitalen Spielen, dass kontrollierende Eltern die Disc nicht mehr begraben können."

In einigen weiteren Personen löst das aber eine ganz andere Reaktion aus. Sie werden nämlich daran erinnert, wie alt das 2002 erschienene Vice City (und im Umkehrschluss manch Fan, der es zu Release gespielt hat) inzwischen ist. User DavijoMan bringt das Gefühl auf den Punkt: "Verdammt, ich fühle mich uralt, wenn Leute über die Vice City-Disc ihres Dads reden!"

Haben euch eure Eltern früher auch eure Spiele weggenommen?