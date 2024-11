Rockstar gibt GTA Vice City-Spielern endlich eine extrem hilfreiche Funktion, auf die wir 22 Jahre lang gewartet haben

Die GTA-Remaster-Trilogie hat ein umfangreiches Update mit weitreichenden Folgen erhalten.

Heutzutage wirkt das kaum vorstellbar, aber früher war es in vielen Spielen nicht möglich, gleichzeitig zu laufen und zu schießen – da musstet ihr euch schon entscheiden. Selbiges gilt auch für GTA 3 und GTA Vice City, zumindest im Hinblick auf Flammenwerfer, Shotgun und Sturmgewehre. Dieses Relikt aus grauer Vorzeit wurde mit dem neuen Update für die Remaster-Trilogie jetzt aber endlich ein- für allemal ausgemerzt.

Darum geht's: Vor drei Jahren wurde die Remaster-Trilogie zu GTA 3, Vice City und San Andreas veröffentlicht. Allerdings kam sie beim Publikum nicht besonders gut an, weil vieles einfach nicht funktionierte und das Ganze noch nicht einmal viel besser ausgesehen hat. Viele Quality of Life-Verbesserungen fehlten ebenfalls.

8:26 GTA: Definitive Edition - Rockstars größte Blamage

Was lange währt, wird endlich gut: Satte drei Jahre nach Release hat Rockstar endlich ein gigantisches Update für die Remaster-Trilogie unters Volk geschoben, das es in sich hat. Die Grafik sieht auf einmal viel besser aus und auch Gameplay-technisch tut sich einiges.

Endlich im Laufen schießen: Ab sofort habt ihr endlich die Möglichkeit, in den altbewährten Klassikern GTA 3 und Vice City für noch viel mehr Chaos zu sorgen – und dabei unversehrt zu bleiben. Es macht wirklich einen gewaltigen Unterschied, gleichzeitig laufen und ballern zu können.

Hier könnt ihr euch das Spektakel ansehen, das aus heutiger Sicht zwar vielleicht nicht sonderlich beeindruckend wirkt, aber Veteranen von damals werden sich daran erinnern. Wir hatten ja sonst nichts!

You can actually run around GTA3 and Vice City DE with shotguns assault rifles and the flame throwers and shoot at the same time in the new GTA DE Patch



Both in the previous version and classic GTA3 and VC this wasn't possible. pic.twitter.com/RxNjP37PFv