Solarpunk Weizen: So findet ihr das Getreide und baut es auf eurer Farm an

So findet ihr Weizen in Solarpunk.

Das Crafting-Adventure Solarpunk verlangt früher oder später von euch, dass ihr Weizen finden und anbauen müsst. Auf der Startinsel werdet ihr das Getreide allerdings nicht antreffen, stattdessen ist einige Vorarbeit notwendig.

Wo finde ich Weizen?

Nach dem ersten Luftschiff-Upgrade könnt ihr eine große Insel im Osten und eine Inselgruppe im Westen erreichen. Auf diesen Inseln findet ihr Weizen!

Auf den rot markierten Inseln könnt ihr Weizen finden und ernten, um Saat für eure Farm zu bekommen.

Das Getreide wächst gelegentlich einfach auf dem Boden, wo ihr es pflücken könnt. Dadurch erhaltet ihr immer 1x Weizen und 1x Weizensamen. Letztere könnt ihr ganz normal auf einem Beet anpflanzen und später ernten.

Wie komme ich dorthin?

Um die entsprechenden Orte zu erreichen, braucht ihr zwingend das Luftschiff und das erste Upgrade dafür, mit dem sich die Reichweite erhöht. Das Luftschiff baut ihr mit den Teilen eines kaputten Luftschiffs, die ihr auf dem höchsten Berg der Startinsel findet.

Das erste Luftschiff-Upgrade müsst ihr beim Händler freischalten. Fliegt zur kleinen Handelsstation im Zentrum der Karte und arbeitet die Wunschliste des dortigen Roboters ab, bis er euch das Upgrade verkauft.

1:52 Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln

Autoplay

Diese Items braucht ihr, damit euch der Händler das erste Upgrade gibt:

4x Wassermelone: findet ihr erstmals auf der kleinen Insel westlich der Handelsstation

findet ihr erstmals auf der kleinen Insel westlich der Handelsstation 12x Baumwolle: findet ihr auf der Startinsel

findet ihr auf der Startinsel 20x Honig: Bienenstöcke stellt ihr an der Werkbank her

Bienenstöcke stellt ihr an der Werkbank her 10x Wassermelone: siehe oben

siehe oben 32x Kupfer: ebenfalls auf der kleinen Insel westlich der Handelsstation

Hier geht's zu unserem Test: Solarpunk im Test: Wunderschönes Cozy-Survival-Spiel mit verschenktem Potenzial von Maximilian Franke

Sammelt alle Weizenpflanzen, die ihr finden könnt, um am besten gleich ein ganzes Feld anzulegen. Ihr werdet später viel davon brauchen, um etwa Brot zu backen, was ebenfalls für den Fortschritt beim Händlerroboter notwendig ist.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch Solarpunk und das lineare Fortschritt-System?