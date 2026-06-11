Solarpunk Weizen: So findet ihr das Getreide und baut es auf eurer Farm an

Wenn ihr in Solarpunk eine neue Insel startet, müsst ihr schon bald Weizen anbauen. So geht’s!

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
11.06.2026 | 10:10 Uhr

So findet ihr Weizen in Solarpunk. So findet ihr Weizen in Solarpunk.

Das Crafting-Adventure Solarpunk verlangt früher oder später von euch, dass ihr Weizen finden und anbauen müsst. Auf der Startinsel werdet ihr das Getreide allerdings nicht antreffen, stattdessen ist einige Vorarbeit notwendig.

Wo finde ich Weizen?

Nach dem ersten Luftschiff-Upgrade könnt ihr eine große Insel im Osten und eine Inselgruppe im Westen erreichen. Auf diesen Inseln findet ihr Weizen!

Auf den rot markierten Inseln könnt ihr Weizen finden und ernten, um Saat für eure Farm zu bekommen. Auf den rot markierten Inseln könnt ihr Weizen finden und ernten, um Saat für eure Farm zu bekommen.

Das Getreide wächst gelegentlich einfach auf dem Boden, wo ihr es pflücken könnt. Dadurch erhaltet ihr immer 1x Weizen und 1x Weizensamen. Letztere könnt ihr ganz normal auf einem Beet anpflanzen und später ernten.

Wie komme ich dorthin?

Um die entsprechenden Orte zu erreichen, braucht ihr zwingend das Luftschiff und das erste Upgrade dafür, mit dem sich die Reichweite erhöht. Das Luftschiff baut ihr mit den Teilen eines kaputten Luftschiffs, die ihr auf dem höchsten Berg der Startinsel findet.

Das erste Luftschiff-Upgrade müsst ihr beim Händler freischalten. Fliegt zur kleinen Handelsstation im Zentrum der Karte und arbeitet die Wunschliste des dortigen Roboters ab, bis er euch das Upgrade verkauft.

Video starten 1:52 Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln

Diese Items braucht ihr, damit euch der Händler das erste Upgrade gibt:

  • 4x Wassermelone: findet ihr erstmals auf der kleinen Insel westlich der Handelsstation
  • 12x Baumwolle: findet ihr auf der Startinsel
  • 20x Honig: Bienenstöcke stellt ihr an der Werkbank her
  • 10x Wassermelone: siehe oben
  • 32x Kupfer: ebenfalls auf der kleinen Insel westlich der Handelsstation
Hier geht's zu unserem Test:
Solarpunk im Test: Wunderschönes Cozy-Survival-Spiel mit verschenktem Potenzial
von Maximilian Franke
Solarpunk im Test: Wunderschönes Cozy-Survival-Spiel mit verschenktem Potenzial

Sammelt alle Weizenpflanzen, die ihr finden könnt, um am besten gleich ein ganzes Feld anzulegen. Ihr werdet später viel davon brauchen, um etwa Brot zu backen, was ebenfalls für den Fortschritt beim Händlerroboter notwendig ist.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch Solarpunk und das lineare Fortschritt-System?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Solarpunk

Solarpunk

Genre: Simulation

Release: 08.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Solarpunk Weizen: So findet ihr das Getreide und baut es auf eurer Farm an

vor einem Tag

Solarpunk im Test: Wunderschönes Cozy-Survival-Spiel mit verschenktem Potenzial

17.04.2026

Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln

17.04.2026

Solarpunk ist für mich eins der vielversprechendsten Cozy-Highlights des Jahres und zum Glück hat das Warten bald ein Ende

10.04.2026

Cozy-Fans sollten sich den 8. Juni unbedingt merken, denn dann erscheint eines der vielversprechendsten Highlights in diesem Jahr
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Wann erscheint Cyberpunk 2? Vielleicht wissen es diese neuen Tarot-Karten

vor 7 Minuten

Wann erscheint Cyberpunk 2? Vielleicht wissen es diese neuen Tarot-Karten
Solo Leveling Season 3 hat womöglich endlich einen Release-Zeitraum – aber Fans müssen noch eine Weile warten

vor 10 Minuten

Solo Leveling Season 3 hat womöglich endlich einen Release-Zeitraum – aber Fans müssen noch eine Weile warten
Panini-Sticker fast überall ausverkauft – hier bekommt ihr sie ohne Aufpreis

vor 31 Minuten

Panini-Sticker fast überall ausverkauft – hier bekommt ihr sie ohne Aufpreis
mehr anzeigen