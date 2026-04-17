Solarpunk ist für mich eins der vielversprechendsten Cozy-Highlights des Jahres und zum Glück hat das Warten bald ein Ende

Solarpunk erscheint am 08. Juni für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC.

Wenn ihr euch für Cozy-Games interessiert, seid ihr bestimmt schonmal über Solarpunk gestolpert. Das Indie-Spiel des deutschen Studios Cyberwave wurde größtenteils von nur zwei Entwicklern gebaut und hat es sich mit über einer Million Wishlist-Einträgen auf Steam gemütlich gemacht. Nach einer Verschiebung steht jetzt am 08. Juni 2026 der Release auf PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC an und das erwartet euch in der idyllischen Survival-Lebenssimulation.

Ein friedliches Leben weit über den Wolken

Die Devs selbst empfehlen ihr Spiel unter anderem allen Fans von Minecraft und Stardew Valley (via Twitter). Daraus lassen sich bereits die wichtigsten Elemente ableiten: Ihr erkundet eine Open World aus fliegenden Inseln, sammelt Ressourcen und baut eure Basis auf.

Dort müsst ihr mit Solar- und Windkraftanlagen Energie erzeugen, Felder mit Gemüse anlegen und neue Technologien erforschen. Das alles funktioniert optional auch im Koop mit bis zu vier Leuten.

Hier könnt ihr euch den Trailer von unserer FYNG Show auf der Caggtus 2026 anschauen, inklusive Grußwort von Entwickler Patrick:

1:52 Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln

Autoplay

Ich konnte vor über einem Jahr bereits einen Blick auf eine Demo-Version werfen und war direkt positiv angetan. Während der zentrale Gameplay-Loop aus unzähligen Survival- und Crafting-Simulationen vertraut vorkommt, ist es vor allem die friedliche Stimmung, die Solarpunk in meinen Augen noch einmal deutlich von der Konkurrenz abhebt.

Wenn ich mit meinem kleinen Luftschiff fast geräuschlos durch den blauen Himmel gleite und die satten grünen Wiesen beobachte, wie sie sich sanft im Wind wiegen, wird mir einfach warm ums Herz.

Idyllische Plätzchen wie dieser Teich schreien förmlich danach, sich hier mit einem kleinen Häuschen niederzulassen (Bild aus der PC-Demo).

Die Präsentation und der Fokus auf umweltschonende Technologien sind die große Stärke des Spiels. Rauchende Schornsteine und laute Maschinen sucht ihr hier vergebens.

Auch das freie Bausystem ließ bereits erahnen, dass kreative Köpfe hier mit genug Zeit wieder beeindruckende und detaillierte Gebäude oder Anlagen auf die Beine stellen werden – von beschaulichen Holzhütten, über große Gewächshäuser oder ganze automatisierte Farm-Betriebe mit Feldern und Hühnern.

Mehr dazu erfahrt ihr in meiner Preview von damals:

Später im Spiel könnt ihr ganze automatisierte Anlagen erschaffen, inklusive Tieren wie Schafen oder Hühnern. (Bild © Cyberwave).

Kein Early Access mehr: Solarpunk geht direkt in die Vollen

Seit meinem Blick auf die Demo-Version hat sich einiges getan. Beispielsweise wurde der ursprünglich geplante Early Access-Release Anfang diesen Jahres gestrichen und stattdessen geht es direkt mit Version 1.0 an den Start.

Dank einer Beta für Kickstarter-Unterstützende und Feedback für die PC-Demo wurden nicht nur etliche Bugs gefixt und Probleme behoben, sondern auch neue Features für die Vollversion hinzugefügt.

Beispielsweise wurde das Rucksack-Inventar der Spielfigur angepasst, das sich jetzt vergrößern lässt – schonmal vielen persönlichen Dank dafür – und das Reisen zwischen den Inseln lässt sich jetzt schneller und angenehmer gestalten.

Mit einem kleinen Luftschiff werden neue Orte und Biome erreichbar, wie diese Handelsstation. (Bild aus der PC-Demo)

Es wurden nämlich “Advanced Docks” hinzugefügt. Das sind Anlegestellen, auf die das Luftschiff besonders schnell zusteuern kann. Gemächliche Runden zum Genießen sind natürlich trotzdem noch möglich, aber besonders zum regelmäßigen Reisen zwischen wichtigen Punkten ist das auf jeden Fall eine gute Sache.

Dazu kommen weitere Neuerungen, wie etwa ein Recycler, mit dem sich Gegenstände wieder in ihre Einzelteile zerlegen lassen und auch der Koop-Modus für bis zu vier Leute wurde verfeinert, damit die Online-Sessions zum Release (hoffentlich) ohne technische Störungen laufen.

Fun Fact: Entwickler Patrick hat in einem Deep Dive-Video verraten, dass die Inspiration des Spiels aus einem Werbeclip für Milch stammt. Eine kurze Recherche später bin ich tatsächlich über diesen animierten Kurzfilm des US-Unternehmens Chobani gestoßen und die Ähnlichkeiten sind nicht zu übersehen:

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Außerdem wissen wir mittlerweile, dass Solarpunk direkt zur Veröffentlichung am 08. Juni 2026 nicht nur für PC (Steam, Epic und GoG), sondern auch für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheint.

Falls ihr der Idee einer seichten Survival-Sim und dem ruhigen Farming-Gameplay etwas abgewinnen könnt, solltet ihr Solarpunk auf dem Schirm behalten. Wenn das Indie-Projekt aus Essen hält, was es verspricht, dürfte uns hier eines der vielversprechendsten Cozy-Games des Jahres bevorstehen.

Was denkt ihr: Seid ihr bei Solarpunk auf jeden Fall am Start oder wartet ihr vorsichtshalber noch die ersten Meinungen im Sommer ab?