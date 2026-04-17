Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln

Das deutsche Cozy Game Solarpunk von Entwickler Cyberwave zeigt sich während der FYNG-Show in einem ganz frischen Trailer. In dem gemütlichen, hübschen Spiel bewirtschaften wir schwebende Inseln, sammeln Ressourcen und craften. Das Besondere ist, dass wir die Energie für all unsere Projekte, wie beispielsweise Sprinkler für den Gemüseanbau, via Solar- und Windkraftanlagenerzeugen.

Im Zentrum der Spielerfahrung steht das Bauen, bei dem wir uns so richtig austoben können, um unser perfektes kleines Paradies zu erschaffen. Am 8. Juni hat das Warten ein Ende. Da erscheint das Spiel für PC, PS5, Xbox und Switch 2.

Eine Übersicht über unser FYNG-Programm mit Weltpremieren und Stargästen bekommt ihr hier.

Na, was sagt ihr zu Solarpunk? Habt ihr den Titel auch schon auf eurer Wishlist?