Solasta 2-Release, Preis und Plattformen: Die spannendste Baldur's Gate 3-Alternative startet bald in den Early Access

Wer auf PC spielt, kann schon bald loslegen, aber noch in einem limitierten Bereich.

Wie es mit Baldur's Gate weitergeht, steht aktuell noch in den Sternen und Larians nächstes Spiel, Divinity, dürfte erstens nicht so zeitig erscheinen, zweitens doch ein wenig anders werden. Wer aber dringend Nachschub sucht, sollte unbedingt Solasta 2 im Auge behalten. Schon der erste Teil Solasta: Crown of the Magister war eine gute BG3-Alternative, Teil 2 könnte noch spannender werden und startet im März in den Early Access.

10:25 Solasta 2 füllt die riesige Lücke, die Baldur's Gate 3 hinterlassen hat!

Autoplay

Solasta 2-Release, Preis und Plattformen: Wann startet der Early Access und was kostet das Spiel?

Solasta 2 geht am 12. März auf PC (Steam) in den Early Access. Wer auf Konsole zocken möchte, muss sich erst mal gedulden. Wie der Vorgänger wird das Sequel sicherlich aber auch den Weg auf PS5 und Xbox Series X/S finden – das dürfte allerdings noch etwas dauern.

Wie viel wird Solasta 2 kosten?

Bisher gibt es noch keine konkreten Angaben, aber der erste Teil Solasta: Crown of the Magister ist sowohl auf Steam als auch in PS und Xbox Store für gewöhnlich für 29,99 Euro zu haben. Aktuell könnt ihr es euch im PS Store sogar im Angebot für 10,49 Euro oder nur 7,49 Euro (mit PS Plus) schnappen.

Wird der Early Access Zugang günstiger als das fertige Spiel? Ja, beim EA-Zugang soll das RPG weniger kosten.