Solasta 2: Das Rollenspiel gibt Releasetermin und Cast bekannt – und es sind einige Stars aus Baldur's Gate 3 und Clair Obscur dabei

Solasta 2 hat einen Releasetermin, am 12. März 2026 können wir uns in das Rollenspiel stürzen – vorerst aber nur im Early Access. Im Trailer bekommen wir auch einen Einblick in die Story und den Cast: Mit dabei sind unter anderem Devora Wilde (Baldur's Gate 3, Clair Obscur), Ben Starr (Clair Obscur, Final Fantasy 16) und Amelia Tyler (Baldur's Gate 3, Hades 2).

Das Party-Rollenspiel beruht auf dem Regelwerk von Dungeons & Dragons, lässt uns Rundenkämpfe bestreiten und die Geschichte eines Geschwisterpaars erleben, das einem alten Familiengeheimnis auf der Spur ist, während die Welt um sie erschüttert wird.