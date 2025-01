Solo Leveling: Die 9 wichtigsten Schatten unter Jin-Woos Kommando im Überblick

Igris ist der erste mächtige Schatten, der Jin-Woo in seiner Schattenarmee unterstützt. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Die zweite Staffel von Solo Leveling ist in der Winter Season 2025 gestartet und verspricht, einer der interessantesten Titel daraus zu werden. Nach den Ereignissen der ersten Staffel ist die Stärke von Protagonist Jin-Woo immens in die Höhe geschossen, was uns darüber rätseln lässt, wie sich diese in Zukunft noch entwickeln wird.

Grund dafür sind unter anderem die Schatten, die Jin-Woo unterstützen und seine Kampfkraft wachsen lassen. Die neun wichtigsten unter seinem Kommando möchten wir euch hier vorstellen.

Achtung, Spoilergefahr! Die Schatten, die wir hier auflisten, sind abgesehen von Igris allesamt bisher im Manhwa noch kein Teil von Jin-Woos Schattenarmee. Wenn ihr den Webtoon also nicht gelesen habt, bewegt ihr euch hier in Spoiler-Territorium.

Die 9 wichtigsten Schatten für Jin-Woo im Überblick

Wir listen die neun Schatten chronologisch nach ihrem Beitrittszeitpunkt der Reihe nach auf und nennen dabei ihren ersten Auftritt im Webtoon sowie deren Rang bei der Aufnahme in Jin-Woos Armee. Eine Übersicht über die Stärke der einzelnen Schattenränge findet ihr hingegen hier:

Igris

Igris tritt Jin-Woos Schattenarmee früh bei. (Bild: © Chugong)

Erster Auftritt: Kapitel 45 (Manhwa: Folge 12)

Kapitel 45 (Manhwa: Folge 12) Rang bei Aufnahme: Ritter-Rang

Igris dürfte der wohl prominenteste Schatten sein, der unter Jin-Woos Kommando steht. Nach dem intensiven Kampf am Ende der ersten Staffel schließt er sich der Schattenarmee an und bereichert sie mit seinen starken Fähigkeiten. Er trägt ein Schwert bei sich, das seine Kampfkraft deutlich erhöht.

Tank

Tank entsteht aus einem Eisbären. (Bild: © Chugong)

Erster Auftritt: Kapitel 50

Kapitel 50 Rang bei Aufnahme: Elite-Rang

Tank sieht aus wie ein gewaltiger Bär und schließt sich Jin-Woo nach der Begegnung beim Red Gate an. Er zeichnet sich durch seine hohe Stärke sowie seine Regenerationsfähigkeit aus.

Iron

Bevor Iron zu einem Schatten wird, ist er eigentlich ein Jäger. (Bild: © Chugong)

Erster Auftritt: Kapitel 54

Kapitel 54 Rang bei Aufnahme: Ritter-Rang

Iron ist der Schatten, der aus dem A-Rang-Hunter Kim Chul entsteht. Während Jin-Woo dem Jäger alleine zum Zeitpunkt ihres Kampfes unterliegt, tötet Igris ihn, um für seinen Herren ein weiteres mächtiges Mitglied der Schattenarmee zu erlangen. Iron kämpft mit einer gewaltigen Axt.

Tusk

Mit Tusk kommt endlich ein mächtiger Magie-Nutzer in die Armee. (Bild: © Chugong)

Erster Auftritt: Kapitel 75

Kapitel 75 Rang bei Aufnahme: Elite-Ritter-Rang

Tusk gehört zum Zeitpunkt seiner Aufnahme dem bisher höchsten Rang an und kann es mit S-Rang-Huntern aufnehmen. Auch unterscheidet er sich gegenüber den anderen darin, dass er ein mächtiger Magienutzer ist. Tusk entsteht aus dem Ork-Schamanen Kargalgan und richtet mit mächtigen Flächenangriffen viel Schaden an.

Kaisel

Kaisel erweist sich beim Transport nützlicher als im Kampf. (Bild: © Chugong)

Erster Auftritt: Kapitel 88

Kapitel 88 Rang bei Aufnahme: Ritter-Rang

Ihr seht richtig: Jin-Woos Schattenarmee schließt sich sogar eine Wyvern (Drache ohne Arme beziehungsweise mit Flügeln als Arme) an. Die Wyvern dient jedoch weniger dem Kampf, als dass sie Jin-Woo ab ihrer Aufnahme in die Schattenarmee als Reittier unterstützt.

Beru

Beru ist eine richtige Killer-Maschine. (Bild: © Chugong)

Erster Auftritt: Kapitel 105

Kapitel 105 Rang bei Aufnahme: General-Rang

Beru ist der Schatten, den Jin-Woo aus dem Ameisenkönig extrahiert: Ein versteckter und extrem mächtiger Boss, der viele S-Rang-Jäger*innen auf dem Gewissen hat. Das erklärt auch, wieso er sich direkt auf dem General-Rang (der dritthöchste Rang) befindet, als Jin-Woo ihn in seine Armee aufnimmt. Beru besitzt neben seiner immensen Kampfkraft vielfältige Fähigkeiten, wie etwa paralysierendes Gift oder Heilungsmagie.

Jima

Jima kann seine Körpergröße erhöhen. (Bild: © Chugong)

Erster Auftritt: Kapitel 122

Kapitel 122 Rang bei Aufnahme: Elite-Ritter-Rang

Jima ist der Schatten eines Naga-Bosses. Nagas sind humanoide Schlangenwesen, die es wie Wyvern auch außerhalb des Solo Leveling-Universums gibt. Jima kämpft mit einem Dreizack und kann seine Körpergröße um ein Vielfaches erhöhen.

Greed

Greed war einst ein grausamer Jäger. (Bild: © Chugong)

Erster Auftritt: Kapitel 147

Kapitel 147 Rang bei Aufnahme: General-Rang

Greed ist ein Schatten, der abermals aus einem anderen Jäger entsteht – dieses Mal handelt es sich um den S-Rang-Hunter Hwang Dongsoo, der schon früh in Solo Leveling auftritt und durch seine grausame sowie arrogante Persönlichkeit hervorsticht.

Jin-Woo lässt ihn dafür nach seiner Aufnahme in die Schattenarmee büßen, indem er Greed seinen neuen Namen verleiht und ihn dazu zwingt, sich mit dem Kopf am Boden vor ihm zu verbeugen.

Bellion

Bellion sieht nicht nur majestätisch aus, sondern ist auch der mächtigste Schatten überhaupt. (Bild: © Chugong)

Erster Auftritt: Kapitel 166

Kapitel 166 Rang bei Aufnahme: Grand-Marshal-Rang

Bellion wurde als erster Schatten überhaupt durch den vorherigen Schattenmonarchen Ashborn erschaffen und ist zugleich der stärkste Schatten. Deswegen besitzt er auch den einzigartigen Grand-Marshal-Rang an der Spitze der Schattenarmee. Der Rang verleiht Bellion auch die Autorität und Macht, Befehle an die anderen Schatten der Armee zu verteilen.