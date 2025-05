In Solo Leveling gibt es eine geniale Son Goku-Hommage - Wenn ihr nicht genau hinschaut, könnt ihr die Dragon Ball-Referenz einfach verpassen

Als Action-Anime hat Solo Leveling klare Vorbilder. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Shonen wie Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach und Co. gehören seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Animes überhaupt. Da liegt es natürlich nahe, dass moderne Werke sich von den Genre-Giganten eine Scheibe abschneiden oder sie referenzieren. Das ist selbst bei der Anime-Adaption des südkoreanischen Hit-Webtoons Solo Leveling der Fall.

Dragon Ball-Referenz in Solo Leveling

Die Vorgeschichte: Konkret geht es um eine Stelle in der Anime-Adaption von Solo Leveling, die nur wenige Sekunden dauert, und die ihr entsprechend einfach übersehen könnt.

In Folge 9 der 1. Staffel erkundet Jin-Woo einen Dungeon gemeinsam mit Sträflingen sowie deren Bewacher Kang Taeshik, der eigentlich von den Familien der Betroffenen heimlich als Meuchelmörder angestellt wurde, um sich an den Sträflingen zu rächen.

2:00 Im neuen Solo Leveling-Trailer zeigen sich Sung Jinwoo und die Jäger*innen in Aktion

Autoplay

Als Jin-Woo als ursprünglich unbeteiligte Person mitbekommt, wie Kang Taeshik all die Sträflinge ermordet, muss er als Zeuge ebenfalls beseitigt werden. Zumindest ist das der Plan von Kang Taeshik – die Realität sieht jedoch anders aus und Jin-Woo ist in der Zwischenzeit so stark geworden, dass er den Assassinen im Zweikampf besiegt.

Die Hommage: Im Rahmen des Kampfes mit dem blutrünstigen Kang Taeshik führt Jin-Woo ein kleines Manöver aus, das wir zuvor bei Son Goku gesehen haben. Konkret springt er von einem Fuß auf den anderen, sodass er den Eindruck macht, aufgeregt herumzutänzeln.

Im folgenden TikTok-Video ab Minute 01:57 könnt ihr die besagte Szene aus Solo Leveling sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. TikTok-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Das Vorbild aus Dragon Ball: Die auf den ersten Anblick unscheinbare Szene feiert im Film Dragon Ball Super: Broly ihr Debüt. Dort wärmt sich Son Goku gerade schon spielerisch auf seinen bevorstehenden Kampf mit Broly auf, indem er von einem Fuß auf den anderen springt.

Den kurzen Ausschnitt aus dem Film könnt ihr im folgenden Video sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Nachdem Jin-Woo sich ähnlich spielerisch auf seinen Kampf gegen Kang Taeshik vorbereitet, legt er ordentlich an Tempo zu und vermöbelt seinen überraschten Gegner.

Hier könnt ihr Solo Leveling schauen

Wenn ihr die Anime-Adaption des Action-Manwhas Solo Leveling schauen wollt, findet ihr sämtliche Folgen der ersten beiden Staffeln auf dem Streaminganbieter Crunchyroll mit deutscher Synchro oder japanischer Originalausgabe mit deutschen Untertiteln.

Der Release der nächsten und dritten Staffel ist hingegen noch unbekannt – kann aber je nachdem bis zum Jahr 2028 auf sich warten lassen.

Konntet ihr euch an die besagte Szene mit der Dragon-Ball-Referenz erinnern? Welcher Kampf aus Solo Leveling hat bei euch am meisten Eindruck hinterlassen?