Solo Leveling: Fan-Animation vom beliebtesten Kampf von Season 2 mit über 130 Tausend Likes geht komplett viral und die Community ist begeistert

Der Kampf gegen den Ameisenkönig ist eines der bisherigen Highlights des Solo-Leveling-Animes. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Nach einer beeindruckenden zweiten Staffel befindet sich die Anime-Adaption von Solo Leveling aktuell in der Pause. Wann es genau weitergeht, ist aktuell noch unklar – potenziell könnte sich die Wartezeit bis ins Jahr 2028 erstrecken. Zum Glück müssen Fans in der Zwischenzeit nicht leer ausgehen, da sie selbst genügend Inhalte produzieren, die zu begeistern wissen.

Fan-Animation von Solo Leveling geht viral

Der Solo-Leveling-Fan und 2D-Animator Sergio García hat auf der Videoplattform TikTok vor einigen Tagen ein Video geteilt, das seitdem (Stand 07. Mai 2025) über 800.000 Mal angesehen und mit mehr als 130.000 Likes versehen wurde. Der Gegenstand des Videos: der epische Kampf zwischen Jin-Woo und dem Ameisenkönig.

Das ist im Video zu sehen: Wenn ihr euch das Video anschaut, fällt die Live-Action-Komponente mit der realen Person direkt auf. Hier beweist der Animator sein Können, da er sowohl das System von Jin-Woo sowie die Beschwörung seiner Waffe gekonnt inszeniert.

In den folgenden Sekunden geht die Szene in eine reine Animation des Kampfes zwischen Jin-Woo und dem Ameisenkönig über. Die Sequenz erinnert dabei an den epischen Kampf zwischen den beiden in der zwölften Folge der zweiten Staffel von Solo Leveling.

Zusätzlich dazu bleibt es nicht beim Live-Action-Anfang, denn García zeigt flüssige Übergänge zwischen dem animierten und dem “realen“ Jin-Woo.

Den Ausgang des Kampfes seht ihr im Video nicht. Stattdessen springt “Jin-Woo“ von der Animation wieder in die reale Welt zurück und liefert in der Szene den idealen Übergang zum Anfang des Clips.

Fans haben genug von PowerPoint-Animationen

Die Qualität der Fan-Animation begeistert uns sowie zahlreiche Fans weltweit. Unter dem Video entdecken wir Kommentare, laut denen die Kreation von García besser aussieht als von dafür spezialisierten Unternehmen. Einige User verraten auch, welche Animes sie damit meinen: etwa die zweite Staffel von Blue Lock oder das frisch gestartete The Beginning After the End.

Beide Animes hatten ein enormes Potenzial und vor allem TBATE galt vor seiner Veröffentlichung als mögliche Konkurrenz für Solo Leveling. Aufgrund der Animation sind die Reaktionen der Fans nicht gut ausgefallen:

Zum Glück ist die virale Fan-Animation nur die Kirsche auf dem Sahnetörtchen, denn sowohl die Manhwa-Vorlage als auch die Anime-Adaption von Solo Leveling sind von hoher Qualität und begeistern damit viele Menschen weltweit.

Hier könnt ihr Solo Leveling schauen: Bisher sind zwei Staffeln des Solo-Leveling-Animes erschienen. Beide findet ihr auf Deutsch synchronisiert auf Crunchyroll.

Wie gefällt euch die Fan-Animation und welcher Kampf aus Solo Leveling hat euch bisher am meisten beeindruckt?