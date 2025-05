Schlechte Nachrichten für Solo Leveling-Fans: Season 3 könnte womöglich noch einige Jahre auf sich warten lassen – im schlimmsten Falle bis 2028!

Season 3 ist immer noch nicht offiziell bestätigt worden. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Solo Leveling-Fans fahren aktuell emotional Achterbahn: Mal gibt es Hoffnungsschimmer, mal Gerüchte, mal einen kleinen Teaser seitens des Synchronsprechers auf eine Season 3 – aber diesmal sind es leider keine guten Nachrichten. Laut einem Anime-Produzenten wird die nächste Staffel erst 2018 erscheinen.

Aniplex-Produzent schätzt das Releasedatum der dritten Staffel von Solo Leveling erst in drei Jahren ein

Seit dem Finale der zweiten Staffel fragen sich viele in der Community: Wann kommt endlich Staffel 3? Dass Solo Leveling weitergehen wird, scheint zwar fast sicher – aber solange eine offizielle Bestätigung ausbleibt, bleibt auch der Zweifel.

Und genau dieser wurde nun erneut angefacht – durch ein Statement von Sota Furuhashi, Produzent bei Aniplex, im Rahmen eines Q&A-Events:

“Wenn es nach mir ginge, würde ich bis nach der Olympiade (2018) mit der dritten Staffel warten. Aber ich glaube, das liegt eher in den Händen von Kaneko und A-1 Pictures.”

Furuhashi hat bereits in der Vergangenheit eng mit dem Solo Leveling-Animationsteam zusammengearbeitet – seine Aussagen sind also alles andere als bedeutungslos. Zumal Aniplex die Mutterfirma von A-1 Pictures ist, dem Studio hinter der Anime-Adaption.

Der Produktionsaufwand des Solo Leveling-Animes ist sehr hoch

Furuhashi spricht in seiner Äußerung zusätzlich davon, dass zwischen der ersten und zweiten Sfaffel von Solo Leveling mindestens über 220 000 Bilder gezeichnet wurden – ein hoher Produktionsaufwand für die Anime-Adaption!

Der Produktionsaufwand von Solo Levelings Anime war enorm. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Als wäre das noch nicht genug: Produzent Atsushi Kaneko erklärte kürzlich in einer AMA-Runde auf Reddit, dass das Team im Schnitt 10 bis 12 Monate braucht, um eine einzige Episode fertigzustellen.

“Jede Folge braucht ungefähr 10 Monate zur Fertigstellung. Längere Folgen können sogar bis zu 12 Monate in Anspruch nehmen.”

Natürlich heißt das nicht, dass an einer einzigen Folge ein Jahr lang gearbeitet wird. Vielmehr läuft die Produktion parallel an mehreren Episoden – aber selbst dann ist der Aufwand einfach riesig. Genau diesen Produktionsmarathon hat Furuhashi womöglich im Kopf, als er ein Releasedatum wie 2028 für Season 3 in den Raum wirft.

Frühere Veröffentlichung von Season 3 ist möglicher, aber kommt mit Risiken

Ein Release der dritten Season von Solo Leveling in 2026 oder 2027 ist jedoch nicht komplett ausgeschlossen – vielleicht sogar realistischer als 2028. Immerhin kam Season 2 auch relativ schnell nach der ersten Staffel.

Damals hatte A-1 Pictures allerdings direkt nach Staffel 1 grünes Licht für die zweite gegeben und konnte direkt weitermachen. Dieses Mal sieht es anders aus: Nach dem Finale von Staffel 2 blieb die große Ankündigung aus – bisher gibt es keine offizielle Bestätigung, dass die Produktion von Staffel 3 überhaupt begonnen hat.

Egal, was kommt! Jin-Woos Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Es ist möglich, dass A-1 Pictures aktuell mit anderen Großprojekten beschäftigt ist, die noch nicht öffentlich bekannt sind. Sollte das Studio trotzdem gleichzeitig an Solo Leveling weiterarbeiten, könnte das die Qualität der Serie gefährden.

Ein Release in den nächsten zwei Jahren wäre also nur realistisch, wenn man irgendwo Abstriche macht – und das wäre in diesem Fall die Animationsqualität oder das Weglassen von wichtigen Inhalten aus dem Originalwerk.

Am Ende gilt es also abzuwarten bis eine offizielle Ankündigung der dritten Season bekannt gegeben wird und darauf zu hoffen, dass es noch früher erscheinen wird als 2028.

Würdet ihr bis 2028 auf Solo Leveling Season 3 warten oder lest ihr dann doch lieber den Manhwa bei so einer langen Wartezeit?