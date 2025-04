Dieser neue Anime sollte Solo Leveling Konkurrenz machen - jetzt sind über 30.000 Fans so wütend über die Animationsqualität, dass sie eine Petition für ein Remake starten

Wenn weiße Linien allein für Dynamik sorgen sollen, steht es nicht gut um die Animationsqualität eines Werkes. (Bild: © TurtleMe, Tapas / Studio A-Cat)

Die diesjährige Spring Season der Anime-Branche ist im April frisch gestartet. Während einige Animes wie Yaiba: Samurai Legend oder Anne mit den roten Haaren erfolgreich loslegen und den Nostalgie-Nerv der Fans treffen, gibt es auch in dieser Season leider wieder Enttäuschungen. Die womöglich größte davon könnte die Anime-Adaption der südkoreanischen Webnovel The Beginning After the End sein.

Kein guter Start für The Beginning After the End

Vor Beginn der Spring Season haben wir bereits darüber berichtet, dass The Beginning After the End vor der Veröffentlichung unter keinem guten Stern steht. Dabei hätte das Werk dem Manhwa-Hit Solo Leveling Konkurrenz machen sollen. Der Trailer der Anime-Adaption war für viele Fans der Vorlage Grund zur Sorge. Es sieht nun so aus, als hätten sich diese Befürchtungen bewahrheitet.

Die Problematik: Bereits durch die gezeigten Szenen im Trailer haben sich Fans von TBATE – so wird The Beginning After the End abgekürzt – Sorgen um die Animationsqualität gemacht. Die Kampfszenen waren nicht einmal im Trailer-Material aufwendig animiert. Mit der Veröffentlichung des Animes stellt sich nun heraus, dass dies auch beim fertigen Werk selbst nicht der Fall zu sein scheint.

Schaut euch zum Beispiel den folgenden Ausschnitt aus den ersten beiden Folgen an:

Diese Bilder können wir nicht schönreden. Es wird von einem stillstehenden Bild zum nächsten geschnitten. Einzig und allein Effekte sollen Bewegung in die Szene bringen. Die können das Ruder aber leider auch nicht mehr herumreißen.

Stimmungsbild der Community

Der Anblick dieser Szene erinnert nicht nur uns an das Desaster rund um die zweite Staffel des Fußball-Animes Blue Lock. Obwohl dieser mit der letzten Episode etwas Wiedergutmachung geleistet hat, waren einige Episoden zuvor schmerzhaft anzuschauen. Beide Animes werden mit PowerPoint-Präsentationen verglichen.

Diese Vergleiche sind harmloser als andere Kommentare, die den Anime nach zwei Folgen abschreiben. So bürgert sich unter den Fans der Ausdruck “The End before the Beginning“ ein, der als Anspielung auf den Titel das Ende des Animes voraussagt, bevor dieser überhaupt richtig beginnt.

Für Anime-Fans wie X-User @lms_abel sei das Ganze einfach nur tragisch. Andere Personen wie @belledelphnq befürchten außerdem, dass potenzielle Zuschauer*innen TBATE aufgrund der misslungenen Anime-Adaption abschreiben werden.

Petition gegen aktuelle Anime-Adaption

Das könnte einer der Gründe dafür sein, dass ein Fan mit dem Usernamen Nachoo TM die Sache selbst in die Hand nimmt und eine Petition startet, deren Ziel es ist, den Anime abzusetzen und eine Neuauflage der Adaption zu produzieren.

Das Ziel der Petition sei es „die Essenz von TBATE sowie seinen hohen Standard zu beschützen“. Die aktuelle Anime-Adaption vom unbekannten Animationsstudio A-Cat sei „nicht nur schrecklich, sondern respektlos gegenüber dem originalen Material und seinen Fans“. Aktuell (Stand 15. April 2025) haben bereits über 37.000 Personen die virtuelle Petition unterschrieben.

Das ist The Beginning After the End

TBATE ist eine Webnovel, die seit 2017 von TurtleMe und Fuyuki23 auf der südkoreanischen Website Tapas veröffentlicht wird. Das Werk gehört dem Isekai-Genre an, in dem Protagonist*innen üblicherweise in einer neuen, unbekannten Welt wiedergeboren werden und sich darin zurechtfinden müssen.

So geht es auch dem ehemaligen König Grey, der als Kind von Abenteurer*innen in einer Welt voller Magie und Monster wiedergeboren wird. Während er anfangs insbesondere die zwischenmenschlichen Beziehungen frei von Machtkämpfen zu schätzen weiß, sieht er sich irgendwann wieder in der Rolle eines Anführers. Das bringt altbekannte Sorgen aus seinem früheren Leben als König zurück, aber auch neue Herausforderungen und epische Kämpfe.

Ihr könnt aktuell die ersten beiden Folgen der Anime-Adaption von The Beginning After the End auf Crunchyroll auf Japanisch mit deutschen Untertiteln schauen.

