Solo Leveling: Was Red Gates so gefährlich macht und wie sie sich von herkömmlichen Gates unterscheiden

Red Gates sind weitaus gefährlicher als die normalen Portale und unvorhersehbar, (Bild: © Chugong)

In der Welt von Solo Leveling ist fast alles lebensgefährlich, sobald Jäger*innen sich in die sogenannten Dungeons begeben. Um die Dungeons zu betreten, die wertvolle Beute darin zu ergattern oder mächtige Feinde zu erledigen, müssen die dazugehörigen “Gates” in der normalen Menschenwelt auftauchen, die wie eine Brücke zwischen der Menschenwelt und den Dungeons fungiert.

Herkömmliche Gates haben eine blaue Farbe und werden genau wie die Jäger*innen in S- bis E-Ränge eingeteilt. Die dazugehörigen Ränge werden durch magische Sensoren berechnet, damit die Gefahr für die dazugehörige Raid-Gruppe möglichst klein gehalten wird.

“Red Gates” hingegen sind ein komplett anderes Kaliber und unterscheiden sich zu Beginn kaum von einem herkömmlichen Gate, dabei können sie sogar den stärksten Jäger*innen im S-Rang das Leben kosten.

Herkömmliche Gates und Red Gates sind auf den ersten Blick kaum voneinander zu unterscheiden

Die "normalen" Gates erscheinen je nach Bedrohungsstufe in unterschiedlichen Größen. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Gates erscheinen zufällig und ohne ein bestimmtes Muster in der Welt der Menschen. Ein Gate bleibt so lange offen, bis der Dungeon-Boss besiegt wurde. Sollte der Dungeon-Boss nach einigen Tagen nicht besiegt worden sein, tritt ein sogenannter “Dungeon Break” ein. Bei einem Dungeon Break werden die Kreaturen und Bestien innerhalb des Dungeons in die Menschenwelt freigelassen.

Herkömmliche Gates erscheinen mit einer blauen Farbe. Dadurch wird dann errechnet, wie gefährlich der Dungeon auf der anderen Seite des Portals ist und einem Jäger-Rang als Vergleich zugeordnet. Der Rang eines solchen Portals wird durch die Quantität und Qualität der magischen Energie bestimmt, die aus seinem Inneren strömt und durch magische Sensoren gemessen.

Die Portale sind je nach Gefährdungsgrad unterschiedlich groß. Ein S-Rang-Portal könnte etwa die Größe eines Hurricans erreichen, während ein Gate der Stufe D nur so groß ist wie eine Tür. Nach dem Eintritt in den Dungeon kann die Raid-Gruppe den Dungeon auf Wunsch wieder verlassen oder neue Mitglieder können dem Raid beitreten.

Red Gates hingegen entscheiden sich zu Beginn des Raids äußerlich kaum von einem herkömmlichen blauen Gate. Erst wenn die Jäger*innen-Gruppe durch das Portal schreitet und den Dungeon betritt, ändert das Gate die Farbe und färbt sich rot.

Aus den Red Gates gibt es kein Entkommen

Im Gegensatz zu den normalen Portalen, können Jäger*innen nach dem Betreten den Dungeon nicht mehr verlassen, außerdem kann von der Menschenwelt niemand mehr eintreten. Der Eingang/Ausgang, einer der folgenden drei Bedingungen erfüllt ist:

die komplette Truppe stirbt

der Dungeon-Boss wird besiegt

ein Dungeon Break passiert

Die Besonderheiten eines Red Gates

Red Gates färben sich erst nach dem Eintritt rot. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Außerdem ist auch die Bedrohungsstufe eines Red Gates weitaus höher als die eines herkömmlichen Gates. Die niedrigste Stufe, bei der ein Red Gate erscheint, ist B und somit gefährlicher für jegliche Raid-Gruppen, die keine Jäger*innen der Stufe A oder höher bei sich haben. Hinzu kommt, dass Red Gates eine viel extremere Umgebung haben als die “normalen” Portale.

In einem Dungeon hinter einem Red Gate finden sich die meisten Jäger*innen in einer Umgebung wieder, die extreme Wetterzustände haben – etwa eine glühend heiße Wüste oder ein eiskaltes Schneefeld. Abseits der Bedrohung durch Hitze, Kälte oder Hunger müssen sich die eingesperrten Jäger*innen auch auf starke Kreaturen oder Monster gefasst machen.

Starke Bestien und Kreaturen wie die Eiselfen könnten auf der andern Seite des red Gates warten. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Eine weitere Besonderheit ist der Zeitfluss in einem Red Gate-Dungeon, denn dort vergeht die Zeit langsamer als in der Menschenwelt. Ein vollständiger Tag entspricht dort einer Stunde in der normalen Welt.

Die roten Portale sind nahezu unmöglich zu erkennen, da sie sich, wie erwähnt, zu Beginn von normalen Portalen nicht unterscheiden und ihre wahre Natur nach dem Eintritt offenbaren. Auch die Messung der Red Gates ist problematisch, da der Mana-Fluss aus dem Portal durch den Verschluss des Eingangs nicht mehr genau gemessen werden kann.

