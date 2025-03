Solo Leveling: Das sind die 11 stärksten S-Jäger auf der Welt und ihre Fähigkeiten

Wir zeigen euch die stärksten Jäger*innen aus Solo Leveling. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

In der Welt der beliebten Anime-Serie Solo Leveling werden alle Jäger*innen mithilfe eines Rang-Systems von E (am schwächsten) bis S (am stärksten) bewertet. Die Unterschiede zwischen den sechs Rängen sind dabei enorm.

Die allerstärksten Hunter tummeln sich im S-Rang, in dem es wiederum ebenfalls sehr große Unterschiede gibt. Da es hier keine Obergrenze gibt, kann der Unterschied also auch ziemlich groß ausfallen. Wir stellen euch die 11 stärksten Jäger*innen der ganzen Welt vor (via Solo Leveling Fandom).

Die stärksten Jäger*innen in Solo Leveling

Neben dem S-Rang gibt es noch eine weitere Einteilung, nämlich die sogenannten "National Level Jäger". Diesen Titel bekommen nur die allerstärksten Hunter verliehen. Er bedeutet, dass ihre Kraft mit der des kompletten Militärs eines Landes mithalten kann. Das sind demnach die Top 11:

11. Cha Hae In

Rang: S

S Gilde: Hunters Guild

Hunters Guild Fähigkeiten: High-Level-Wahrnehmung, verbesserte Stärke, verbesserte Geschwindigkeit, High-Level-Schwertkunst

Cha Hae In ist eine der stärksten Jäger*innen in ganz Korea und kann andere Jäger anhand ihrer Mana-Signaturen erkennen.

10. Goto Ryuji

Rang: S

S Gilde: Draw Sword Guild

Draw Sword Guild Fähigkeiten: verbesserte Stärke, verbesserte Geschwindigkeit

Goto Ryuji gehört zu den stärksten japanischen Jäger*innen.

9. Yuri Orloff

Rang: S

S Gilde: Keine

Keine Fähigkeiten: Barriere-Magie

Yuri Orloff ist ein russischer Jäger, der sich vor allem auf Support-Fähigkeiten konzentriert. Angeblich kann er S-Rang-Dungeons ohne jede Hilfe abschließen.

8. Lennart Niermann

Rang: S

S Gilde: Richter Guild

Richter Guild Fähigkeiten: Ladung, High-Level-Wahrnehmung, verbesserte Stärke

Der deutsche S-Jäger Lennart Niermann ist der Meister seiner Gilde und hat sehr scharfe Sinne. Er nimmt etwa Sung Jin Woos Schatten wahr.

7. Jonas

Rang: National Level Jäger

National Level Jäger Gilde: Keine

Keine Fähigkeiten: Immense Kraft, immense Geschwindigkeit, Spiritual Body Transformation

Jonas hat zwar in der Serie keinen eigenen Auftritt, der Brasilianer gilt aber dennoch als einer der stärksten Jäger der Welt.

6. Go Gun Hee

Rang: S

S Gilde: Korea's Hunter Association

Korea's Hunter Association Fähigkeiten: Immense Kraft, immense Geschwindigkeit, spirituelle Körperverwandlung, Ruler's Authority

Go Gun Hee war mal der stärkste Jäger in ganz Korea. Er war ein Gefäß der Herrscher und der Vorsitzende der koreanischen Jägervereinigung.

5. Siddarth Bachchan

Rang: National Level Jäger

National Level Jäger Gilde: Keine

Keine Fähigkeiten: Ruler's Authority, Spiritual Body Manifestation

Siddarth Bachchan gilt als der stärkste Jäger Indiens und als einer der fünf stärksten Jäger der Welt, wird allerdings in der Serie nie gezeigt.

4. Christopher Reed

Rang: National Level Jäger

National Level Jäger Gilde: Keine

Keine Fähigkeiten: Immense Stärke, Ruler's Authority, Spiritual Body Transformation

Christopher Reed war einst der stärkste Jäger Amerikas und ist ebenfalls ein Gefäß der Herrscher.

3. Liu Zhigang

Rang: National Level Jäger

National Level Jäger Gilde: Keine

Keine Fähigkeiten: Immense Kraft, immense Geschwindigkeit, Ruler's Authority, Spiritual Body Manifestation

Liu Zhigang ist der stärkste Jäger Chinas und als Gefäß eines Herrschers auch der stärkste Jäger von ganz Asien.

2. Thomas Andre

Rang: National Level Jäger

National Level Jäger Gilde: Scavenger Guild

Scavenger Guild Fähigkeiten: Immense Kraft, immense Geschwindigkeit, Extreme Widerstandsfähigkeit, Spiritual Body Transformation, Ruler's Authority, Physical Reinforcement

Der US-Amerikaner Thomas Andre galt einst als der stärkste Jäger der ganzen Welt. Auch er ist ein Gefäß eines Herrschers, was auch seine große Kraft erklärt.

1. Sung Jin-Woo

Rang: S

S Gilde: Ahjin Guild

Ahjin Guild Fähigkeiten: Extreme Stärke, immense Geschwindigkeit, Shadow Extraction, Shadow Exchange Extreme Widerstandsfähigkeit, Monarch's Domain, Detoxification und mehr

Protagonist Sung Jin-Woo zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er an Kraft dazugewinnen und so immer stärker werden kann. Er hat Thomas Andre besiegt und gilt damit als der stärkste Jäger der Welt.

Nicht zu vergessen: Es ist sehr wahrscheinlich, das auch Jin-Woos Vater Sung Il Hwan einen Platz in dieser Liste verdient hätte. Er lebte allerdings, bevor es das formelle Ränke-System gab, weshalb er offiziell nur schwer einzuordnen ist.

Welcher Hunter aus Solo Leveling ist euer Favorit?