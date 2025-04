Solo Leveling-Fans sind überzeugt: "Das war doch Absicht!", als Jin-Woos Hintern kurz gezeigt wird

Solo Leveling-Fans entgeht nichts. Auch kein Frame, in dem Jin-Woos Hintern gezeigt wird. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Solo Leveling hat uns einige fantastisch animierte Momente während seiner inzwischen zwei abgeschlossenen Staffeln beschert. Eines der Glanzlichter dürfte ein Kampf im Finale von Season 2 sein, der Jin-Woo bis ans Äußerste treibt – die Animation wird dem auch gerecht.

Doch wenn ihr an einer ganz bestimmten Stelle in Folge 24 von Solo Leveling stoppt, bekommt ihr ein kleines Detail zu sehen, von dem wir uns gerade auch nicht sicher sind, warum es da ist. Wir wissen nur, dass es jemand mit Absicht hingezeichnet haben muss.

Spoilerwarnung: Der folgende Text geht auf Inhalte aus Staffel 2 von Solo Leveling und spezifisch der 23. Folge ein. Lest auf eigene Gefahr weiter.

Solo Leveling: "Sakuga" mal anders

"Sakuga"? Ist das ein neues Pokémon?

Nicht ganz. Denn in der Anime-Community werden bestimmte Momente als "Sakuga" bezeichnet, in denen die Qualität der Animation drastisch nach oben geht. Natürlich geht es hier um den größtmöglichen Effekt; entweder um einen Handlungspunkt noch stärker hervorzuheben oder einfach ein gebührendes Actionspektakel zu liefern.

In Solo Leveling sind solche Sakuga-Momente vornehmlich den Kämpfen von Jin-Woo vorbehalten. Da macht auch Episode 24 "Are You the King of Humans" keine Ausnahme, denn hier geht es gegen den monströsen Ameisenkönig.

Angesichts dessen ist es kein Wunder, dass Solo Leveling-Fans gefühlt jedes Bild analysieren. Diesen Adleraugen entgehen auch kuriose Frames nicht: Wenn ihr an einer bestimmten Stelle während der Folge anhaltet, bekommt ihr Folgendes zu Gesicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ja, liebe Leser*innen, jemand aus dem Animationsteam von A-1 Pictures hat sich in dieser Solo Leveling-Folge die explizite Mühe gegeben, Jin-Woos Poritze hinzuzeichnen und für ein paar weitere Frames mitzuanimieren.

Wenn ihr euch selbst ein Bild davon machen wollt, findet ihr die Stelle in Episode 24 bei 16:03 Minuten. Wir haben nachgeprüft. Für die Recherche.

Mehr zum Thema Solo Leveling Season 2: So geht es nach dem Finale weiter – Ab diesem Kapitel im Manhwa könnt ihr die Geschichte weiterlesen von Myki Trieu

Natürlich ist Jin-Woo kein Anhänger des Modetrends, sich die Jeans überspitzt formuliert bis zu den Kniekehlen herunterzuziehen, noch hatte A-1 Pictures eine besondere Sakuga-Vorliebe für Hintern; zumindest ist keine verbrieft.

Stattdessen wird in den Kommentaren zum obigen Bild nachvollziehbar argumentiert, dass Jin-Woos Hose einfach realitätsnah Opfer der physikalischen Kräfte geworden ist, die infolge des stürmischen Kampfes gegen den Ameisenkönig entstehen.

Damit war mit Sicherheit keine absolute Notwendigkeit gegeben, Jin-Woos Hintern zu animieren, doch ist diese Liebe zum Detail einfach nur ein weiterer Nachweis für die Hingabe, mit der A-1 Pictures sich dem Solo Leveling-Anime gewidmet hat ... oder?