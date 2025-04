Die Geschichte von Solo Leveling ist noch lange nicht vorbei und so viele Staffeln könnt ihr in Zukunft zur Hit-Anime-Serie noch erwarten

Jin-Woos Kämpfe als S-Rang-Hunter sind längst noch nicht vorbei. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Nach dem Release der 13. Episode der zweiten Staffel von Solo Leveling sieht es für Fans der Hit-Anime-Serie erst einmal schlecht aus. Produzent Atsushi Kaneko vom Animationsstudio A-1 Pictures hat bereits in einem Video davon gesprochen, dass Solo Leveling fürs Erste “beendet” sei und es keine Ankündigung für eine dritte Staffel gibt.

Diese Aussage ändert jedoch nichts daran, dass die Geschichte von Jin-Woo im Anime noch nicht vorbei ist. Schließlich gibt es noch so einiges an Manhwa-Material, das in zukünftigen Staffeln abgedeckt werden kann.

Wie viele Staffeln es nach unserer Meinung werden könnten und wie viele Story-Arcs noch auf euch zukommen, möchten wir euch daher nicht vorenthalten.

Solo Leveling ist noch lange nicht vorbei - so viele Staffeln könnte der Hit-Anime bekommen

Solo Levelings Anime basiert auf dem gleichnamigen Manhwa, der bereits abgeschlossen ist. Der koreanische Manga umfasst insgesamt 22 Story-Arcs, wobei die ersten beiden Staffeln der Anime-Adaption bisher 14 davon abgedeckt haben.

Der Anime hat also 7 Arcs aus dem Manhwa noch gar nicht umgesetzt.Sollte der Hit-Anime in Zukunft eine dritte Staffel bekommen, könnte es sich dabei eventuell um die letzte handeln, sofern das Studio es schafft, die 7 Arcs in die dritte Season zu verpacken.

Da sich zukünftige Handlungsstränge in der Kapitellänge von der Quellvorlage unterscheiden könnten, wäre es möglich, dass eine dritte Staffel nicht ausreicht.Es sei denn, es werden Szenen gekürzt oder unwichtige Inhalte aus dem Manhwa bei der Anime-Adaption komplett gestrichen.

Solo Leveling-Anime hat noch gar nicht die Stärke von jin-Woos neuem Schattensoldaten "Beru" gezeigt. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Das verantwortliche Animationsstudio könnte – je nach finanzieller Lage – die Handlung von Solo Leveling aber auch für eine vierte Staffel strecken. Somit hätte das Studio genügend Raum, um alle restlichen Handlungsstränge und Story-Arcs aus den Manhwa zu adaptieren, ohne sich verbiegen zu müssen.

Fans von Solo Leveling dürfen sich also eventuell darauf freuen, noch mindestens eine weitere Staffel zur Anime-Adaption des beliebten Manhwas zu bekommen.

Solo Leveling hat bereits ein Sequel und liefert ausreichend Material für viele weitere Staffeln nach Jin-Woos Geschichte

Solo Leveling hat sogar ein Sequel mit einem neuen Protagonisten! (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Auch wenn die Geschichte rund um den mächtigen Hunter Sung Jin-Woo mit geschätzten drei bis vier Staffeln Solo Leveling zu Ende adaptiert wäre, gibt es sogar noch mehr Stoff für weitere Anime-Adaptionen.

Denn obwohl Jin-Woos Geschichte mit Solo Leveling offiziell abgeschlossen ist, gibt es noch das Webcomic/Manhwa-Sequel “Solo Leveling: Ragnarok” aus dem Jahr 2024. Das Sequel entstammt zwar nicht aus der Feder des originalen Solo Leveling-Autors, wurde aber dennoch von ihm abgesegnet und gilt somit als offizielle Fortsetzung.

Der Webcomic zu Solo Leveling: Ragnarok umfasst aktuell 47 Kapitel, während der Roman dazu bereits über 325 Kapitel verfügt. Das Sequel liefert also einiges an Material, um in den nächsten Jahren noch weitere Anime-Adaptionen mit vielen Staffeln umzusetzen.

Fans müssen sich also keine Sorgen machen, dass es nicht genug Material für mehr Solo Leveling-Animes gibt. Die Frage ist eher, ob dieses Material auch für weitere Adaptionen genutzt wird, was vor allem vom anhaltenden Erfolg abhängen dürfte.

Aktuell sind wir, was das betrifft, aber sehr optimistisch, weshalb wir mindestens eine dritte Staffel erwarten. Sollte es in Zukunft doch keine Animes mehr zu Solo Leveling geben, könnt ihr immer noch die Webcomics/Manhwas lesen.

Wie steht es, eurer Meinung nach, um Solo Levelings Anime-Zukunft und welche Webcomics hättet ihr gerne als Nächstes als Anime?