"Wakey Wakey" Solo Leveling-Sprecher wird von Fans bedroht, eine bestimmte Szene nicht zu vermasseln und als Antwort trollt er sie einfach zurück

Jin-Woos Synchronsprecher Aleks Le liefert das bedeutende "Arise" am Ende der ersten Staffel erfolgreich ab. Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Der Anime von Solo Leveling hat seit dem Release im letzten Jahr auf der ganzen Welt Fans gefunden und feiert mit der Veröffentlichung der zweiten Staffel weitere große Erfolge. In Solo Leveling gibt es ein ganz bestimmtes Wort, das der Protagonist Jin-Woo am Ende der ersten Staffel sagt und eines der Kernmerkmale der Serie ist: “Arise”.

Exakt diese Szene setzte den englischen Synchronsprecher von Jin-Woo Aleks Le aber auch enorm unter Druck. Schließlich wurde er vor der Aufnahme und dem Release des unvergesslichen Moments aus der ersten Staffel von Fans des Webcomics bedroht, dass er diese bedeutende Szene im Finale ja nicht vermasseln und das Wort “Arise” “episch” aussprechen sollte.

Der Sprecher hat daraufhin mit Troll-Antworten zurück gedroht und Fans gezeigt, dass es weitaus andere Möglichkeiten gibt, das berühmte “Arise” auszusprechen.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird auf die finalen Szenen der ersten Staffel der Serie eingegangen und die Bedeutung des Wortes beleuchtet. Solltet ihr also Staffel 1 von Solo Leveling noch nicht beendet haben, wird euch ein wichtiger Moment der Serie vorweggenommen.

Aleks Le erhielt Drohungen vor dem Finale der ersten Staffel

Im Finale der ersten Staffel schafft es Jin-Woo den mächtigen Kommandanten Igris zu besiegen, steigt dadurch Schattenmonarchen auf. Als Schattenmonarch verfügt er über die Fähigkeit, besiegte Gegner und sogar Bosse zu sogenannten Schatten zu machen und sie durch einen Befehl “Arise” zu beschwören. Die Szene, in der Jin-Woo in der letzten Folge der ersten Staffel “Arise” das erste Mal einsetzt, gilt also unter Fans als einer der bedeutendsten Momente der Serie.

Dementsprechend wichtig ist dieses Wort auch vielen Fans des Anime. Einige übertrieben es aber deutlich, als sie Synchronsprecher Aleks Le bedrohten, das Wort in der erwähnten Szene möglichst “richtig” auszusprechen. Wir haben euch zwei dieser Drohungen aus Aleks Les Video auf TikTok und dem Youtube-Short-Video von TheSideCharacterz bezüglich des Themas ins Deutsche übersetzt:

“Wehe du vermasselst den Teil, wo Jin-Woo Arise sagt!”

“Wenn du Arise nicht korrekt ausspricht, dann schwöre ich dir, dass ich dich finde und danach nicht einmal Sung Jin-Woo dich wieder zurückbringen kann!”

Beide Verfasser*innen der drohenden Kommentare wurden anonymisiert und nur mit zensierten Usernamen in den Screenshots aus den jeweiligen erwähnten Videos gezeigt.

Der Sprecher drohte zurück – mit Troll-Antworten

Zum Zeitpunkt der Drohungen und negativen Kommentare hatte der Synchronsprecher einige Antworten für die Verfasser*innen solcher “Fans” aus der Community parat, die er in einem TikTok-Video teilte.

Er machte sie darauf aufmerksam, dass er das legendäre “Arise” von Jin-Woo einfach ändern könnte, sollten die aggressiven Kommentare nicht aufhören. Als Beispiele nannte er diese absoluten Troll-Variantes des Wortes:

Wakey Wakey!

Get up buddy!

It’s time for school!

Erect.

Am Ende des Videos lieferte er dann doch noch eine ernste Antwort ab und bat Fans darum, ihre Erwartungen realistisch zu halten und ihm als Synchronsprecher in dem Gebiet zu vertrauen. Schließlich würde er wissen , was er tut.

Er setzte seine eigenen Varianten zu “Arise” hinter den Kulissen bei den Aufnahmen in die Tat um

Die ganze Geschichte um das bedeutende “Arise” hörte dort allerdings noch nicht auf. Denn Aleks Le veröffentlichte einige Monate nach dem Release der finalen Episode von Solo Levelings erster Staffel die Outtakes der besagten Szene. Darin bewies der Synchronsprecher, dass er – wenn auch scherzhaft –seine “Drohungen” bei den Aufnahmen tatsächlich in die Tat umgesetzt hatte – als Varianten.

Hier könnt ihr euch das Video hinter den Kulissen anschauen:

So hat der Sprecher zum Beispiel in einem dramatischen und emotionalen Tonfall “Igris” Get up!” geschrien, Arise gebrüllt, geflüstert, in einer Metal-Sänger-Stimme mit einem Echo versehen und viele andere Varianten davon zur Schau gestellt. Somit haben Fans also ein sogenanntes “Was wäre wenn”-Szenario bekommen.

Wie gefällt euch Solo Leveling und auf welcher Sprache schaut ihr den Anime?