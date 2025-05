Ab sofort könnt ihr Solo Leveling und 15 weitere Hit-Animes einen Monat lang kostenlos streamen

Solo Leveling gibt es im Mai kostenlos auf Crunchyroll. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Crunchyroll feiert auch dieses Jahr im Mai wieder den "Ani-May" – mit jeder Menge Aktionen und einem ganz besonderen Geschenk für Anime-Fans: Ab sofort könnt ihr für einen ganzen Monat ausgewählte Serien vom Streamingdienst gratis anschauen.

Mit dabei ist unter anderem die gefeierte Anime-Adaption des Manhwa-Hits Solo Leveling, der sich in den letzten zwei Jahren mit zwei Staffeln eine riesige Fanbase aufgebaut hat.

Aber Solo Leveling ist natürlich nicht der einzige Kracher, der euch im Mai erwartet. Insgesamt 16 (!) beliebte Serien stehen euch im Rahmen der Aktion kostenlos zur Verfügung – und hier bekommt ihr den Überblick.

Diese Top-Animes sind bei der Aktion am Start, aber mit Einschränkungen

Unter den 16 Serien finden sich echte Größen, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Falls euch noch ein Einstieg fehlt oder ihr einfach Lust auf ein Rewatch habt – Wir geben euch einen Überblick.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Die komplette Serie)

Im Mai könnt ihr die komplette Demon Slayer-Serie bingen. (Bild: © Koyoharu Gotouge / Ufoiable)

Synchro: Deutsche Synchro oder japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Deutsche Synchro oder japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln Gesamte Episodenzahl: 63

Worum geht’s? In Demon Slayer wird die Familie von Tanjiro von einem Dämon namens Muzan kaltblütig getötet. Nur seine Schwester Nezuko hat überlebt, aber ist durch den Angriff ebenfalls zum Dämon geworden. Um seine Familie zu rächen und einen Weg zu finden, Nezuko wieder zurück in einen Menschen zu verwandeln, schließt er sich den Dämonen-Jäger*innen an.

Demon Slayer nach Season 4: Alles Wichtige zum Release der drei finalen Filme

Solo Leveling (Staffel 1)

Solo Leveling - In diesem Anime wird der Videospiel-Alltag zur düsteren Realität

Synchro: Deutsche Synchro oder japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Deutsche Synchro oder japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln Gesamte Episodenzahl: 26

Worum geht’s? In Solo Leveling geht es um den E-Rang-Jäger Sung Jin-Woo, der durch eine Nahtod-Erfahrung von einem sogenannten "System" zum Spieler gewählt wird. Dadurch ist Jin-Woo als einzige Person in der Welt von Solo Leveling im Stande "aufzuleveln" und seine Fähigkeiten zu steigern. Jin-Woo wird durch seine neue Gabe nahezu unbesiegbar und steigt sogar in seinem Jäger-Rang auf.

Solo Leveling-Synchronsprecher bestätigt indirekt Season 3 und der Release wird wohl noch einige Jahre dauern

Die Tagebücher der Apothekerin (Staffel 1)

Im Mai könnt ihr Maomao und Jinshis Abenteuer im inneren Palast aus Tagebücher der Apothekerin gratis mitverfolgen. (Bild: © Natsu Hyuga / TOHO animation Studio)

Synchro: Deutsche Synchro (Staffel 1) oder japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Deutsche Synchro (Staffel 1) oder japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln Gesamte Episodenzahl: 48

Worum geht’s? Maomao wird als junges Mädchen von Kriminellen entführt und als Hofdienerin an den inneren Jade-Palast verkauft. Um sich von ihren Entführer*innen freizukaufen und zu ihrer Familie zurückkehren zu können, arbeitet sie unnachgiebig und möchte auf keinen Fall auffallen.

Das ändert sich jedoch schnell, als plötzlich jemand an einer Vergiftung stirbt und Maomao in die Intrigen und Tragödien des inneren Palastes hineingezogen wird.

Neuer Trailer zu Tagebücher der Apothekerin Staffel 2 zeigt neue Charaktere und Fälle für Maomao

Jujutsu Kaisen (Staffel 1 und 2)

Beide Staffeln von Jujutsu Kaisen sind gratis verfügbar. (Bild: © Gege Akutami / Mappa)

Synchro: Deutsche Synchro oder japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Deutsche Synchro oder japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln Gesamte Episodenzahl: 47 und ein Film

Worum geht’s? Yuji Itadori ist ein gewöhnlicher Oberschüler, bis er eines Tages plötzlich einem Monster gegenübersteht und den verfluchten Finger des bösen Magiers Sukuna isst, um einem Klassenkameraden das Leben zu retten.

Das resultiert darin, dass er nun ein Stück von Sukunas Seele in sich trägt und von der Jujuzisten und Fluchgeistern gleichermaßen ins Ziel genommen wird.

Jujutsu Kaisen - Kurzer Teaser zum stylischen Anime

Chainsaw Man

Denji und Pochita aus Chainsaw Man sind mit von der Partie. (Bild: © Tatsuki Fujimoto / Mappa)

Synchro: Deutsche Synchro oder japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Deutsche Synchro oder japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln Gesamte Episodenzahl: 12

Worum geht’s? Denji hat massive Schulden von seinem Vater geerbt, als dieser ihn im Stich gelassen hat. Um sie abzuarbeiten, jagt er Teufel. Doch dabei läuft alles schief: Denji wird verraten und schwer verwundet. Sein kleiner Freund und Kettensägenteufel Pochita schließt in den letzten Momenten mit ihm einen Vertrag ab und ersetzt dabei sein Herz.

Von da an hat Denji eine zweite Chance im Leben und kann sich in den Kettensägenteufel "Chainsaw Man" verwandeln.

Neuer Trailer zum kommenden Chainsaw Man-Film zeigt Ausschnitte des epischen Kampfs in der Reze-Arc

Die anderen 11 nennenswerten Anime-Serien in Crunchyrolls "Ani-May"-Katalog

Neben den fünf oben genannten habt ihr Zugang zu elf weiteren Anime-Hits, in die ihr reinschnuppern könnt. Darunter befindet sich sogar das Remake eines echten Klassikers:

Black Clover (Staffel 1 bis 2)

Fruits Basket (Staffel 1 bis 3)

Heaven’s Official Blessing (Staffel 1 bis 2)

Hell’s Paradise

Junji Ito Collection

Kaiju No. 8

My Hero Academia (Staffel 1 bis 7)

Shangri-La Frontier (Staffel 1 bis 2)

SPY x FAMILY (Staffel 1 bis 2)

Mein Schulgeist Hanako (Staffel 1 bis 2)

Tokyo Ghoul (Staffel 1 bis 3)

Wichtig: Nicht alle Serien sind komplett kostenlos. Bei manchen – z. B. Solo Leveling oder Tagebücher der Apothekerin – könnt ihr nur die erste Staffel gratis schauen. Für alles darüber hinaus braucht es dann ein reguläres Abo.

Welche Serie würdet ihr euch während Crunchyrolls "Ani-May" kostenlos anschauen und welche Animes wünscht ihr nächstes Jahr für die Aktion?