Demon Slayer nach Staffel 4: Alles Wichtige zum Release der drei Filme

Tanjiro freut sich darauf, zu sehen wie Demon Slayers finale Arc als Filmreihe funktionieren wird. (Bild: © Crunchyroll/ Ufotable)

Demon Slayer ist mit Kaiju No. 8 wohl der beliebteste Crunchyroll-Anime der Frühlings-Saison 2024. Der actionreiche Shonen-Anime rund um die Jagd auf Dämonen samt seinen hervorragenden Animationen befindet sich aktuell in der vierten Staffel, die mit der achten einstündigen Folge am 30. Juni 2024 abschließt.

Obwohl die letzten zwei Folgen länger als die typischen Anime-Episoden laufen werden, ist die Staffel doch recht kurz gehalten. Da stellen sich Fans natürlich die Frage, wie es um eine fünfte Staffel oder eine Fortsetzung steht. Leider wird es laut Leaks, über die wir berichtet haben, keine fünfte Staffel geben. Stattdessen erhalten Fans die finale Arc als Film-Trilogie!

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald uns neue Informationen vorliegen. Schaut also immer wieder vorbei. Update am 05. März 2025: Das Releasedatum für den ersten Film wurde bekannt gegeben.

Wann erscheinen die drei Anime-Filme? Aktuelle Infos zum Release

Wann erscheinen die Filme? Der erste Film erscheint am 18. Juli 2025 in Japan.

Der erste Film erscheint am 18. Juli 2025 in Japan. Wo ihr den Film anschauen könnt: Japanische Kinos, vermutlich zu einer späteren Zeit auf Crunchyroll

Japanische Kinos, vermutlich zu einer späteren Zeit auf Crunchyroll Vertonung: Japanischer Originalton im Kino, mit deutschen Untertiteln und vermutlich deutsche Synchronisation zu einem späteren Zeitpunkt auf Crunchyroll

Releasedatum des ersten Films der Trilogie von Demon Slayer wurde enthüllt

Auf der offiziellen japanischen Webseite von Demon Slayer, im Japanischen Kimetsu no Yaiba, wurde das erste Promo-Bildmaterial zum ersten Film der Trilogie veröffentlicht: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Part 1.

Promo-Poster zum ersten Film der Infinity Castle-Arc-Trilogie von Demon Slayer. (Bild: © Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

In der finalen Arc werden Tanjiro als auch die anderen Säulen sich dem großen Dämonen und Antagonisten Muzan in seinem Schloss aus unzähligen Räumen stellen müssen. Die Säulen wurden zu Beginn der Arc voneinander getrennt und müssen vorerst die unterschiedlichen Untertanen und "Monde" besiegen um zu Muzan vordringen zu können.

Es ist noch unklar wie viele Ereignisse und Kämpfe der erste Film der Arc abdecken und wann der erste Teil auch auf Crunchyroll oder in den deutschen Kinos zu sehen sein wird. Bisher ist der Film nur für Japan angekündigt und erscheint am 18. Juli 2025.

1:38 Demon Slayer: In Staffel 4 bereiten sich die Teufelsjäger auf den finalen Kampf gegen Muzan vor

Demon Slayer Film-Trilogie ist offiziell angekündigt

Der offizielle X/Twitter-Account von Demon Slayer kündigt am 30. Juni 2024 an, dass die finale Arc namens "Mugen Castle", auch bekannt als "Infinity Castle" als eine Anime-Film-Trilogie adaptiert wird. Im Beitrag wurde auch ein kurzer Teaser-Trailer zur neuen Ankündigung hinzugefügt und deutet bereits auf die wichtigsten Figuren in der finalen Arc an.

Es gibt nach wie vor keinen genaueren Informationen zum Release der drei Filme, in welcher Sprache sie veröffentlich werden und wie lang jeder einzelne Film sein wird.

Twitter/X-Nutzer*in @WSJ_manga veröffentlichte auch die offizielle Teaser-Zeichnung zum Produktionsstart der Film-Trilogie, den ihr hier unten ansehen könnt:

Hier könnt ihr den Anime nachholen und die 4. Staffeln von Demon Slayer schauen

Alle vier Staffeln und den dazugehörigen Film des Shonen-Animes findet ihr auf Crunchyroll. Die erste Staffel umfasst ganze 27 Episoden, die zweite und dritte 11 Folgen und die aktuelle vierte Staffel wird mit 8 Folgen abgeschlossen. Zwischendurch gibt es die Mugen Train-Arc entweder als Film oder als ein 7-Episoden-Special zu schauen.

Alle Staffeln bis auf die aktuelle vierte sind bereits auf Deutsch vertont und verfügbar. Die Hashira Training-Arc bekommt die deutsche Synchronisation hingegen noch nachgereicht.

Habt ihr die 4. Staffel beendet, könnt ihr ab diesem Manga-Kapitel weiterlesen

Solltet ihr nicht so lange auf die Filme warten und stattdessen direkt im Manga weiterlesen wollen, könnt ihr direkt dort durchstarten, wo die vierte Staffel aufhört – im Kapitel 137. Die Hashira Training-Arc wird im Manga von Kapitel 128 bis 136 abgedeckt. Ihr könnt also einfach den ganzen Manga bis Kapitel 137 überspringen, wenn ihr alle Anime-Staffeln von Demon Slayer bisher geschaut habt.

Wie ist eure Meinung zur Anime-Verfilmung der letzten finalen Arc von Demon Slayer? Hättet ihr gerne den Anime weiter als Serie angeschaut oder präferiert ihr eher die zukünftigen Filme?