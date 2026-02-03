LEGO-Glückspilz kauft 5 seltene Harry Potter-Sets für 100 Dollar - und die sind eigentlich mehr als das Dreifache wert

Zwei Kisten voller LEGO für nur 100 US-Dollar sind ein guter Deal. (Bild: brachrisaurus_1 auf Reddit)

Neue LEGO-Sets sind mitunter ziemlich teuer. Wer regelmäßig auf Flohmärkten oder Gebrauchtplattformen die Augen offen hält, kann aber echte Schnäppchen finden, wie ein aktueller Fall mal wieder zeigt.

Fünf große Sets zum Vorzugspreis

Gemacht hat den Deal der Reddit-User "brachrisaurus_1", der davon stolz in einem aktuellen Beitrag erzählt. Auf Facebook Marketplace hat er demnach ein Angebot gefunden, bei dem er gleich fünf LEGO Harry Potter-Sets für nur 100 US-Dollar bekommen hat.

Die Modelle sind in sehr gutem Zustand und wurden offenbar einmal aufgebaut und danach vor allem ausgestellt. Laut dem User handelt es sich um die folgenden Sets:

LEGO 76387 Harry Potter: Hogwarts - Begegnung mit Fluffy

LEGO 75947 Harry Potter: Hagrids Hütte - Seidenschnabels Rettung

2x LEGO 76386 Harry Potter: Hogwarts - Misslungener Vielsafttrank

LEGO 76389 Harry Potter: Hogwarts - Kammer des Schreckens

Die Sets sind in gutem gebrauchten Zustand laut kürzlich auf eBay verkaufter Exemplare ingsesamt etwa 310 bis 320 Euro wert. Umgerechnet hat der User allerdings nur ungefähr 85 Euro dafür bezahlt. Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

In den Kommentaren zeigt sich ein ausgeglichener Mix aus Begeisterung und Neid. Der Deal ist natürlich wirklich gut und viele User wünschen sich, auch mal so einen Glücksgriff zu landen. Gerade bei älteren Sets stehen die Chancen dabei gar nicht so schlecht, wenn man eben immer wieder gründlich danach sucht.

Der User möchte die Modelle als nächstes komplett auseinanderbauen, einfach um zu sehen, ob sie komplett sind oder ob etwas fehlt und um die Steine gründlich zu säubern. Das dürfte zwar ein ordentlicher Aufwand werden, vielen LEGO-Fans geht es aber ja auch mehr ums Bauen als ums Ausstellen.

Gerade Letzteres scheint teilweise auch ein echtes Problem zu sein. Mehrere User berichten, dass sie kaum noch freie Plätze in ihrer Wohnung haben, weil schon alles voll mit LEGO-Modellen ist. Ob das wirklich ein Problem ist, muss vermutlich jede*r selbst entscheiden.

Was sind eure Lieblings-Themenwelten von LEGO? Wie viele Sets habt ihr ungefähr zuhause?