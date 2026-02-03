Das Level Cap von Fallout 4 ist Level 65.535 und wer mehr XP holt, crasht das ganze Spiel - und darum ist das so

Fallout 4 hat einen inoffiziellen Level-Cap, denn ab da wird das Weiterspielen schwierig.

Fallout 4 ist ein riesiges Rollenspiel. Wollt ihr alles entdecken, müsst ihr nicht nur hunderte Spielstunden reinstecken, sondern auch Erfahrungspunkte sammeln, um aufzuleveln. Nur so könnt ihr nämlich alle Perks freischalten und stärker werden.

Aber was ist eigentlich das maximale Level von Fallout 4? Theoretisch gibt es zwar keines, praktisch gibt es aber dennoch gleich zwei Level, ab denen euch Erfahrungspunkte nicht mehr viel bringen.

57:28 Fallout ist sehr viel realistischer, als ihr denkt

Autoplay

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de

Fallout 4 crasht einfach, wenn ihr ein bestimmtes Level erreicht habt

Auf den ersten dieser beiden "Level-Caps" stoßt ihr, sobald ihr Level 272 erreicht. Das ist nämlich ausreichend, um jeden einzelnen der 70 Perks im Spiel freizuschalten und eure sieben SPECIAL-Attribute zu maximieren.

Habt ihr außerdem die Far Harbor- und Nuka-World-DLCs installiert, steigt das effektive Maximallevel auf 286. In den beiden Erweiterungen kommen nämlich noch zusätzliche Ränge für bestimmte Perks dazu, die ihr dann aufleveln könnt. (via fallout.fandom.com)

Danach macht es theoretisch keinen Sinn mehr, weiter aufzuleveln, da ihr mit den gesammelten Erfahrungspunkten nichts mehr anfangen könnt und nicht stärker werdet. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nicht weiter leveln könnt – zumindest bis zu einem bestimmten Punkt.

Hier kommt nämlich der zweite innoffizielle Level-Cap ins Spiel: Solltet ihr es theoretisch schaffen, bis auf Level 65.535 hochzuleveln, ist endgültig Schluss. Und zwar nicht, weil ihr dann keine Erfahrungspunkte mehr verdient, sondern weil euer Spiel tatsächlich abstürzt, wenn ihr auf Level 65.535 weitere EXP erhaltet.

Dieser Wert hat Fallout 4 sogar einen Guinnes World Record-Eintrag beschert, den er sich mit dem Spiel Guardian's Crusade teilt. Beide Titel haben damit den höchstmöglichen Level-Cap überhaupt erreicht.

Tatsächlich gibt es für diese merkwürdig spezifische Nummer sogar einen Grund. Der Speicherblock für das Level-System ist nämlich einfach auf zwei Bytes (oder anders ausgedrückt 16 Bit) ausgelegt. Pro Byte können 256 Zeichen dargestellt werden, multipliziert man beide miteinander, kommt man also auf 65.536 Kombinationen. Zieht man jetzt noch Level 0 davon ab, erhält man das Maximum von 65.535.

Allerdings müsst ihr euch realistisch gesehen nicht wirklich Sorgen machen, über dieses Level zu kommen. Während ihr Level 272 theoretisch in einem einzigen Spieldurchlauf erreichen könnt, wäre ein wirklich absurd hoher Zeitaufwand nötig, um auf Level 65.535 zu kommen.

Falls ihr euer Level allerdings mit Mods hochgeschraubt haben wollt, solltet ihr tatsächlich Vorsicht walten lassen.

Wie weit seid ihr bereit, in Fallout 4 zu leveln?