Sonic - Film in Planung, Jim Carrey soll Robotnik spielen

Videospielverfilmungen sind so eine Sache. Entweder geben sie, so wie in der Verfilmung von Tomb Raider, das Spiel akkurat wieder und schließen sogar noch die ein oder andere Logiklücke. Oder ein Film wie Assassin's Creed entsteht. Jetzt soll die nächste Videospielfigur den Sprung auf die Leinwand schaffen: Sonic, der rasende blaue Igel.

Bei dem Film handelt es sich laut Deadline Hollywood um eine Mischung aus Live-Action und CGI. Erwartet uns also ein Sonic in der echten Welt? Oder eher echte Schauspieler in der Sonic-Welt?

James Marsden (X-Men: Days of Future Past) und Tika Sumpter (Get on Up) sind bereits für die Verfilmung bestätigt, auch wenn ihre Rollen noch nicht bekannt sind. Masters Resumé weist neben Filmrollen auch mehrere Sprecherrollen in Animationsfilmen auf, weswegen es auch gut sein kann, dass er keinen Menschen spielt, sondern einen der Igel - vielleicht sogar Sonic selbst - synchronisiert.

Jim Carrey soll Eggman spielen

Bei Jim Carrey ist es genau andersherum: Da wissen wir, dass Regisseur Jeff Fowler (Wo die wilden Kerle wohnen) ihn gerne für die Rolle des Doktor Ivo "Eggman" Robotnik casten würde, allerdings befindet sich die Produktionsfirma Paramount Pictures noch in Verhandlungen mit Fowlers Wunschbesetzung.

Jim Carrey wäre mit seiner ausdrucksstarken Mimik eigentlich die perfekte Besetzung für die Verfilmung einer Videospielreihe wie Sonic. Sobald wir Neuigkeiten für euch haben, werden wir euch selbstverständlich updaten.

Zuletzt stellt sich noch die Frage, ob bei der Premiere des Sonic-Films irgendjemand die Sonic-Sneaker anziehen wird, die Sega zusammen mit Puma entworfen hat, und ob der Rennigel vielleicht sogar einen blauen statt einen roten Teppich spendiert bekommt.