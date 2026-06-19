Nur bis Sonntag: Über 1500 Switch- & Switch 2-Spiele im Angebot – Das sind unsere 9 Highlights!

Letzte Chance: Noch bis Sonntag könnt ihr euch über 1500 Spiele für Switch und Switch 2 günstiger sichern!

Nur noch bis zum 21. Juni, also bis Sonntag, läuft im Nintendo eShop der große Multiplayer-Sale, durch den ihr über 1500 Spiele für Switch und Switch 2 günstiger abstauben könnt – darunter nicht nur reine Multiplayer-Titel, sondern auch Spiele mit umfangreichen Solo-Kampagnen. Sogar ein paar der ganz großen Nintendo-Hits sind dabei. In diesem Artikel stellen wir euch einige der Highlights vor. Wer lieber selbst die Angebote durchstöbern will, kann diesem Link folgen:

Super Mario Bros. Wonder

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Autoplay

Wenn ihr Lust auf einen klassischen Mario-Platformer habt, ist Super Mario Bros. Wonder genau euer Spiel: Das 2D-Jump&Run liefert all die typischen Stärken früherer Mario-Spiele, etwa bunte, abwechslungsreiche Welten voller kreativer Ideen und eine absolut präzise Steuerung, und fügt diesen viele neue Mechaniken hinzu. So sind etwa neue Power-ups hinzugekommen, durch die ihr euch jetzt in einen Elefanten verwandeln oder durch den Levelboden bohren könnt.

Hinzu kommen die sogenannten Wunderblumen, die beim Einsammeln das Spiel auf radikale Weise verändern und beispielsweise die ganze Spielwelt auf den Kopf stellen können. Super Mario Bros. Wonder ist bereits im Singleplayer ein Riesenspaß, nicht umsonst steht das Jump&Run bei einem Wertungsschnitt von 92 Punkten auf Metacritic. Ihr könnt aber auch im Koop für bis zu vier Personen spielen, sowohl an einer Konsole als auch online.

EA Sports FC 26 The World's Game Edition

14:38 EA Sports FC 26 im Test

Mit EA Sports FC 26 bekommt ihr jetzt den jüngsten Teil der beliebtesten Fußballspielreihe überhaupt zu einem absoluten Schnäppchenpreis. Auch dieser ist wieder ein Muss für alle Fußballfans, allein schon deshalb, weil nur hier all die aktuellen Lizenzen vorhanden sind, damit ihr die ganze Saison mit eurem Lieblingsverein nachspielen könnt. Hunderte Vereine aus dutzenden Ligen sind enthalten, aus Deutschland sind die erste bis dritte Liga und die Frauen-Bundesliga dabei.

Auch bei den Modi wird euch wie gewohnt eine Menge Umfang geboten: Im Singleplayer liefern vor allem die Management- und die Profi-Karriere Motivation für unzählige Stunden, im Multiplayer warten neben dem Ultimate-Team-Modus noch diverse andere Modi und Turniere auf euch. Mit der World's Game Edition, die normalerweise 10€ mehr kostet als die Standard-Version, bekommt ihr noch eine ganze Reihe von In-Game-Extras und zusätzliche Spielwährung obendrauf.

6:48 Mario Strikers Battle League Football - Frank Buschmann kommentiert im Trailer ein Match

Falls ihr lieber ein actionreicheres Arcade-Fußballspiel haben wollt, das auf Realismus pfeift, seid ihr bei Mario Strikers: Battle League Football an der richtigen Adresse. Hier treten berühmte Figuren aus dem Mario-Universum in zwei 5er-Teams gegeneinander an und verschaffen sich dabei ähnlich wie in Mario Kart Vorteile durch Items. Zudem bedienen sie sich aggressiver Tacklings und effektvoller Spezialschüsse namens „Hyper Strikes“, die einen waschechten Wirbelsturm verursachen können.

Ihr könnt euren Spielern nun sogar Spezialausrüstung anlegen, um ihre Werte zu verbessern. Neu im Vergleich zu den Vorgängern ist außerdem, dass bis zu acht Personen (also vier pro Team) an einer Konsole gegeneinander antreten können. Daneben könnt ihr euch im Online-Multiplayer mit Spieler*innen aus der ganzen Welt messen oder auch gemeinsam Clubs gründen und mit diesen in Ligen um den Aufstieg kämpfen. Im Nintendo eShop gibt es übrigens eine kostenlose Demo.

Hello Kitty Island Adventure

1:29 Animal Crossing-Fans sollten bloß nicht das neue Hello Kitty-Spiel für Switch verpassen

Hello Kitty Island Adventure ist eine erstaunlich umfangreiche und vielseitige Mischung aus Open World-Erkundungsspiel und Lebenssimulation, die Fans von Spielen wie Animal Crossing auf keinen Fall ignorieren sollten, ganz egal, ob sie sich für die namensgebende Katze interessieren oder nicht. Ihr könnt hier spannende Abenteuer in acht verschiedenen Regionen erleben, die zahlreiche Rätsel, Geheimnisse und mysteriöse Ruinen bereithalten und vom Meeresgrund bis hin zu Inseln in den Wolken reichen.

Wenn ihr gerade keine Lust habt, hinaus in die Welt zu ziehen, könnt ihr es aber auch langsamer angehen, das ruhige, idyllische Leben genießen und euch mit mehr als 40 niedlichen Charakteren aus dem Hello-Kitty-Universum anfreunden. Nebenbei könnt ihr euer Zuhause umgestalten, Aktivitäten wie Kochen und Angeln nachgehen oder Aufgaben wie das Organisieren einer Geburtstagsfeier erledigen. Ihr könnt entweder allein oder zu zweit im Online-Koop spielen.

Don't Starve Together

1:10 Don't Starve Together - Launch Trailer zum Survival-Spiel

Don't Starve Together ist die Koop-Variante des berühmten Survival-Spiels, das allein schon optisch durch seinen einzigartigen, düsteren Bilderbuchstil und seine viele schrägen Ideen fasziniert. Bis zu vier Spieler*innen können hier gemeinsam um ihr Überleben kämpfen. Ihr seid auf einer geheimnisvollen Welt voller skurriler Kreaturen gestartet, die oft gefährlich, manchmal jedoch auch essbar sind. Hunger ist eine ständige, aber längst nicht die einzige Bedrohung.

Wie im Original müsst ihr auch hier Ressourcen sammeln, eine Basis aufbauen und Waffen und Fallen herstellen. Gerade zu Beginn können die Winter hart sein, deswegen müsst ihr gut vorausplanen und euch in den warmen Jahreszeiten rechtzeitig mit haltbaren Vorräten eindecken. Später, wenn ihr besser ausgerüstet seid, könnt ihr euch auf Expeditionen in weit entfernte Regionen wagen, wo wertvolle Ressourcen, aber auch unangenehme Überraschungen warten.

PowerWash Simulator 2

0:38 Der PowerWash Simulator 2 im Trailer

Mit dem PowerWash Simulator 2 hat der Indie-Überraschungshit einen Nachfolger bekommen, der größer und besser ist als der erste Teil, aber am bekannten Gameplay festhält: Ihr schnappt euch einen Hochdruckreiniger und verhelft mit ihm aus der First-Person-Perspektive stark verschmutzten Orten zu neuem Glanz, was ein erstaunlich befriedigendes Gefühl ist. Von der Farm übers Shopping Center bis zum Schießstand stellen euch die Schauplätze vor ganz verschiedene Herausforderungen.

Im Vergleich zum Vorgänger verfügt ihr über viele neue Werkzeuge, etwa Abseilvorrichtungen und Hebebühnen, um auch in großen Höhen reinigen zu können. Auch diesmal gibt es wieder eine Kampagne, in der ihr Geld für erledigte Jobs verdient und euer eigenes Reinigungsunternehmen aufbaut. Zwischen den Einsätzen kehrt ihr zu eurer Basis zurück, die ihr mit Möbeln und Deko verschönern könnt. Ihr könnt allein oder im Team aus bis zu vier Personen spielen.

Wargroove 2

Auch Wargroove 2 bietet wieder spannende Taktik-Gefechte mit verschiedenen Fraktionen und Kommandanten.

Wie sein Vorgänger ist auch Wargroove 2 ein spannendes Rundentaktikspiel, in dem ihr stets mit einem von vielen verschiedenen Kommandanten in den Kampf zieht. Jeder dieser Kommandanten bringt eigene Fähigkeiten mit, die von der Heilung der Truppen bis zum Beschwören von Untoten reichen und das Schlachtenglück plötzlich wenden können. Diese Fähigkeiten sind nun sogar noch mächtiger als im ersten Teil, außerdem sorgen eine neue, fünfte Fraktion und neue Truppentypen für mehr Komplexität.

Die neuen Tag-Nacht-Wechsel bringen ebenfalls noch mehr taktischen Tiefgang ins Spiel. Zudem gibt es diesmal gleich drei verschiedene Story-Kampagnen, die miteinander verbunden sind, sowie einen neuen Roguelike-Modus namens „Eroberung“ und sogar einen Editor, durch den ihr eigene Maps und sogar ganze Kampagnen erstellen könnt. Außerdem können bis zu vier Personen im Koop oder im kompetitiven Multiplayer spielen, sowohl online als auch lokal.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe

6:49 Kirby's Return to Dream Land Deluxe - Gameplay-Overview zur Neuauflage des Wii-Hits

Kirby's Return to Dream Land Deluxe ist die Switch-Neuauflage des ursprünglich von der Wii stammenden Kirby-Abenteuers. Der 2D-Action-Plattformer bietet eine Story-Kampagne, in der ihr durch die abwechslungsreichen Landschaften des Traumlands reist, die von der Unterwasser- bis zur Wüstenwelt reichen. Eure Aufgabe ist es, Magolor dabei zu helfen, die Einzelteile seines abgestürzten Raumschiffs zu bergen. Das könnt ihr allein oder im lokalen Koop für bis zu vier Spieler*innen tun.

Auf seiner Mission setzt Kirby nicht nur seine bekannten Fähigkeiten wie das Einsaugen von Gegnern, sondern bekommt auch neue Mech-Kräfte und kann sich beispielsweise in einen Kampfroboter verwandeln. Neben der Kampagne bietet Kirby's Return to Dream Land Deluxe eine ganze Reihe von Minispielen für den lokalen Multiplayer, etwa Samuraikämpfe oder Ninja-Scheibenschießen, die den Platformer auch zu einem guten Partyspiel für zwischendurch machen.

Splatoon 3

4:28 Splatoon 3 - Alles, was ihr zum Tinten-Shooter wissen müsst im Video

Nintendos großer Multiplayer-Shooter Splatoon 3 macht einiges anders als andere Spiele des Genres: Statt einfach nur Feinde abzuschießen, taucht ihr hier im Standard-Modus „Revierkämpfe“ mithilfe von Farbkanonen das Spielfeld in die Farbe eures Teams, um zu gewinnen. Außerdem könnt ihr euch in eine Kreatur verwandeln, die einem Tintenfisch oder Oktopus ähnelt. In dieser Gestalt könnt ihr in Windeseile durch die Farbe eures Teams gleiten.

Obwohl der kompetitive Multiplayer der Kern von Splatoon 3 ist, gibt es auch eine umfangreiche Solo-Kampagne, in der ihr gegen die Invasion der Oktorianer kämpft, sowie den Koop-Modus Salmon Run, in dem ihr gemeinsam gegen angriffslustige Lachsschwärme antretet. Eine weitere Neuerung ist der neue Schauplatz Splatsville, eine lebendige Stadt mitten in der Wüste, die zahlreiche Läden mit neuen Gegenständen und auch neue, besondere Waffen mitbringt.

Nintendo eShop Multiplayer-Sale: 1500 weitere Switch- & Switch 2-Spiele günstiger sichern!

Unsere Empfehlungen sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus dem riesigen Nintendo eShop Multiplayer-Sale. Durch die Aktion könnt ihr euch noch rund 1500 weitere Spiele für Switch und Switch 2 im Angebot schnappen, die aus allen möglichen Genres stammen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch selbst noch einmal einen Blick auf die Deals zu werfen, bevor der Sale am Sonntag endet. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Jetzt zwei Extra-Monate Nintendo Switch Online sichern!

Bis Ende Juni könnt ihr euch zwei Extra-Monate Nintendo Switch Online sichern.

Wenn ihr eure neuen Switch- und Switch 2-Spiele im Online-Multiplayer spielen wollt, braucht ihr dazu Nintendo Switch Online. Praktischerweise läuft gerade eine Aktion, durch die ihr euch den Abo-Service mit einem Bonus sichern könnt: Bis zum 30. Juni könnt ihr zwei Extra-Monate ohne zusätzliche Kosten abstauben, wenn ihr ein beliebiges Jahresabo abschließt oder ein schon bestehendes Abo um 12 Monate verlängert und die automatische Verlängerung aktiviert. Wie das funktioniert und was ihr dabei beachten müsst, erfahrt ihr hier: