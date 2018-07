Sony - Shuhei Yoshida: "AAA-Spiele sind zu groß, um zu scheitern"

Die Entwicklung von AAA-Spielen verschlingt nicht nur Unsummen an Geld, sondern birgt natürlich auch enorme Risiken. Doch kaum jemand investiert so viel in große Blockbuster-Titel wie Sony Interactive Entertainment. Egal, ob es God of War, das kommende Spider-Man, The Last of Us: Part 2 oder Ghost of Tsushima ist.

Shuhei Yoshida, seines Zeichens Präsident der Sony Worldwide Studios, spricht in einem neuen Interview mit MCVUK über die besonderen Herausforderungen der ganz großen Titel.

"Einerseits ist im Triple-A-Bereich der Umfang und die Technik der Spielentwicklung so stark gewachsen, dass es sich anfühlt, als würden wir jedes Mal eine riesige Wette eingehen, wenn wir ein neues Projekt beginnen."

"Wenn alles erfolgreich ausgeführt wird, steht am Ende eine atemberaubende Fusion aus Kunst und Technik, die Stunden über Stunden an hochgradig fesselnder, interaktiver Unterhaltung in einer großen, oft offenen Welt mit lebensnahen Charakteren und fantasievollen Kreaturen bietet."