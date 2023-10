'Viele Jahre nicht mehr angefasst': Sony äußert sich zur PS Plus-Preiserhöhung und nennt einen Grund

PS Plus-Jahresabos sind seit Anfang September teurer.

Sony hat Anfang September 2023 die Preise für die PS Plus-Jahresabos erhöht. Wer 12 Monate Essential, Extra oder Premium abschließen will, muss seitdem merkbar tiefer in die Tasche greifen als vorher.

Damals hieß es in der Ankündigung, dass es die Anpassung "auch zukünftig ermöglichen würde, hochqualitative Spiele sowie zusätzliche Boni in die PS Plus-Abos zu bringen".

Anpassung an aktuelle Marktbedingungen

Jetzt hat sich Sony in Form von Interactive Entertainment Business Chief Eric Lempel noch einmal zu der Thematik geäußert. Lempel sprach mit dem amerikanischen Barrons-Magazin über aktuelle PlayStation-Themen wie Verkäufe, Spider-Man 2 und eben PS Plus und betonte unter anderem, dass man keine Wahl gehabt habe, den Service teurer zu machen. Die Begründung:

"Wie praktisch alle auf der Welt müssen wir unsere Preise überprüfen und uns den Marktbedingungen anpassen."

Das grundsätzliche Ziel sei dabei nach wie vor, "PlayStation Plus großartig zu machen", so Lempel. Insbesondere durch die Umstellung auf die drei Abostufen im letzten Jahr hätten viele Konsumenten erkannt, dass die PlayStation 5 einen großen Wert darstelle (via Videogameschronicle).

PS Plus nicht der einzige Service mit Preissteigerung

Und um diesen Wert zu erhöhen bzw. weiterhin sicherzustellen scheint Sony nicht an einer Preiserhöhung vorbeigekommen zu sein. Der Sony-Verantwortliche verwies im Interview zudem auf Konkurrenz-Services.

"Ich freue mich, sagen zu können, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Abonnementdiensten die Preise für PlayStation Plus für 85 % der Welt seit vielen Jahren nicht mehr angefasst haben. Das war also das erste Mal, dass wir dort etwas getan haben."

Lempel spielt hier unter anderem auf den Xbox Game Pass an, dessen Preise im Sommer ebenfalls erhöht wurden – wenn auch in einem etwas geringeren Ausmaß. Aber auch andere Abo-Dienste hoben ihre Preise an, darunter auch Netflix.

Eine genaue Übersicht über die PS Plus-Preise findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

Die Preiserhöhung hatte in Teilen der Community verärgerte Reaktionen ausgelöst, einige hatten angekündigt, ihr Abo zu beenden. Die jetzige Aufteilung in drei PS Plus-Tiers existiert seit Mitte 2022. Damals hatte Sony den bis dahin geltenden PS Plus-Tarif in "Essential" umbenannt und zusätzlich die Stufen "Extra" und "Premium" eingeführt.

Beide liefern im Vergleich zum Basis-Abo ein paar zusätzliche Boni, darunter unter anderem Zugriff auf über 400 PS4- und PS5-Titel (Extra + Premium) oder PS3-Spiele via Cloudstreaming (Premium).