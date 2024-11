Sony bannt den wohl berühmtesten Trophäensammler, weil er zu schnell Platins verdient - jetzt will er nichts mehr mit Sony zu tun haben

Hakoom - Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=jKydWoyno5w

Viele Spieler*innen lieben es, Trophäen freizuschalten und möglichst viele von ihnen zu sammeln. Einige treiben diese Sportart auf die Spitze und einer davon ist Hakoom. Der war damit bereits fünfmal im Guinessbuch der Rekorde und hat sich so einen Ausnahme-Status erarbeitet.



Vor Kurzem wurde allerdings sein PSN-Account gesperrt, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass er Sony den Rücken kehrt. Aber eines nach dem anderen.

Fünffacher Weltrekordhalter im (Platin-)Trophäensammeln hat sich mit Sony verkracht

Darum geht's: Der wahrscheinlich berühmteste Platin-Trophäenjäger aller PlayStation-Konsolen hat ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem er sich massiv über Sony beschwert.

Sein Account sei zunächst ohne Angabe von Gründen gesperrt worden, er hatte keine Mail dazu bekommen und der Customer Service wollte zunächst auch nicht richtig mit der Sprache rausrücken, was genau da los war.

Link zum Instagram-Inhalt

Nach einigem Hin und Her und vielen Telefonaten stellte sich dann heraus, dass wohl irreguläre Aktivitäten auf dem PSN-Account beobachtet worden wären.

Hakoom habe verdächtig viele unterschiedliche Konsolen mit seinem Konto verbunden und außerdem innerhalb kürzester Zeit ungewöhnlich viele Trophäen freigeschaltet – sogar in Spielen, die er gar nicht gespielt hätte.

Zu viele Trophäen in kürzester Zeit? Das lässt sich laut dem Trophäensammler leicht dadurch erklären, dass es bei einigen PS4-Spielen mit einer PS5-Version die Möglichkeit gibt, sämtliche bereits auf der PS4 erspielten Trophäen auf einen Schlag in der PS5-Fassung freizuschalten. So können Trophy Hunters doppelte Trophäen abgreifen, ohne lange gespielt haben zu müssen.

6:51 Diese 10 Platin-Trophäen kriegt ihr kinderleicht

Autoplay

Das Ende vom Lied sieht jetzt so aus, dass Sony den permanenten Bann in eine temporäre Sperre umgewandelt hat. Der PSN-Account ist also wieder frei und Hakoom kann weiter spielen. Das Ganze ist nämlich schon zwei Monate her, aber der prominente Trophäensammler hat sich erst jetzt an die Öffentlichkeit gewandt.

Beziehung offenbar nachhaltig beschädigt: Hakoom hatte bei Sony eine Art Sonderstellung eingenommen und war unter anderem auf der Presse-Liste des Konzerns. Was bedeutet, dass die Firma ihm regelmäßig Review-Keys für Spiele und wohl sogar Konsolen hat zukommen lassen. Damit ist jetzt aber wohl Schluss.

Hakoom selbst sagt, er wolle jetzt offiziell sowieso nichts mehr mit Sony zu tun haben. Er könne der Marke nicht mehr trauen, weil sie ihn "wie einen Kriminellen behandelt" hätten und außerdem "User-Informationen leaken" würden.

Wie viele Platin-Trophäen konntet ihr bisher ergattern und hattet ihr vielleicht auch schon Probleme wegen des Freischaltens der Trophäen aus PS4-Spielen auf der PS5?