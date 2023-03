Sony war der beste Spiele-Publisher 2022, zumindest laut Metacritic-Ranking

God of War Ragnarök trägt maßgeblich dazu bei, dass Sony den Publisher-Pokal bekommt.

Die Geschmäcker sind verschieden und das wirkt sich natürlich in allen Bereichen aus. Metacritic versucht allerdings, so repräsentativ wie möglich zu sein – auch wenn es natürlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, Spielspaß und Kunst anhand trockener Zahlenwerte zu messen.

Nichtsdestotrotz liefert die Review-Aggregatorseite spannende Statistiken wie diese hier zu den rein rechnerisch besten Publishern des Jahres.

Sony laut Metacritic an der Spitze: Die besten Publisher 2022

Darum geht's: Metacritic rechnet zusammen, welche Publisher letztes Jahr insgesamt am besten abgeschnitten haben. Dazu werden die durchschnittlichen Bewertungen der veröffentlichten Spiele der jeweiligen Publisher zusammengezählt und daraus dann noch einmal der Durchschnitt berechnet.

Dabei landet Sony 2022 ganz vorn: Im 13. jährlichen Publisher-Ranking von Metacritic kommt Sony Interactive Entertainment auf einen durchschnittlichen Metascore all seiner Spiele aus dem Jahr 2022 von 85,6. 100 % der Titel wurden als "gut" eingestuft, keins als "schlecht". Die Bewertung "großartig" bekamen 2.

Nur Sequels und Ports: Dabei fällt auf, dass zwar alle Durchschnitts-Werte im grünen Bereich lagen, aber keine einzige neue Marke dabei war. Die vielen guten Bewertungen stammen allesamt von Fortsetzungen wie Horizon Forbidden West und God of War Ragnarök oder Ports wie der PC-Version von God of War. Das am schlechtesten bewertete Spiel MLB The Show 22 kommt immer noch auf eine 77.

Das ist die Top 30 des Rankings:

Sony Paradox Interactive Activision Blizzard Focus Entertainment Take-Two Interactive Capcom Sega Annapurna Interactive Humble Games Devolver Digital Red Art Games Nintendo Aksys Games Atari WayForward Raw Fury Electronic Arts Digerati Distribution Plug in Digital Spike Chunsoft 505 Games XSeed Games ININ/United Games Bandai Namco Thunderful Square Enix tinyBuild Team17 Arc System Works SNK

Wo ist Microsoft? Besonders bemerkenswert wirkt, dass Microsoft überhaupt nicht in der Liste auftaucht, auch nicht auf den Plätzen 31 bis 45. Dabei war der Publisher im Jahr davor sogar auf Platz eins gelandet.

Dieses Mal hat Microsoft aber einfach nicht genug Spiele veröffentlicht. Laut Metacritic werden in dem Ranking nämlich nur Publisher gelistet, die mehr als fünf unterschiedliche Spiele in dem entsprechenden Jahr auf den Markt gebracht haben.

Ansonsten fällt noch auf, dass namhafte und größere Publisher wie Electronic Arts hier ziemlich weit hinten landen, Nintendo schafft es auch nur auf Platz 12. Besonders kurios: Bandai Namco hat mit Elden Ring 2022 eines der hochgelobtesten Spiele seit langem veröffentlicht und schafft es trotzdem nur auf Platz 24.

Jetzt seid ihr als GamePro-Community gefragt: Welchen Publisher seht ihr insgesamt als den stärksten des vergangenen Jahres an? Wer hat am konsistentesten die besten Spiele 2022 abgeliefert? Wie hat sich das eurer Meinung nach entwickelt im Vergleich zum Vorjahr? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, wir sind gespannt.