Auf welches kommende Xbox-Exclusive freut ihr euch am meisten?

Zwar hatten die vergangenen beiden Jahre unter anderem mit Forza Horizon 5 und Halo Infinite namhafte Xbox-Exklusivspiele zu bieten, die große Flut an neuen Spielen für Xbox One und Xbox Series X/S blieb jedoch aus. 2023 soll sich das jedoch mit Titeln wie Starfield, Forza Motorsport oder beispielsweise Redfall ändern. Zudem sind auch darüber hinaus echte Hochkaräter von Bethesda, Ninja Theory oder Obsidian in Arbeit.

Wir wollen daher in einer Umfrage von euch wissen, auf welches Xbox-Exclusive ihr aktuell am meisten hinfiebert.

Welches kommende Xbox-Exclusive ist euer Favorit?

Wichtige Infos vorab: In der Umfrage findet ihr bereits angekündigte Xbox-Exklusivspiele, die noch 2023 oder in den Folgejahren erscheinen sollen. Sollte euer Favorit nicht aufgeführt sein, schreibt ihn uns gerne in die Kommentare.

Wenn wir von Xbox-Exclusive sprechen, sind auch Veröffentlichungen für den PC, wie beispielsweise bei Ark 2, mit eingeschlossen. Auch haben wir Titel wie Indiana Jones oder The Elder Scrolls 6 aufgeführt, bei denen es sich um eine Zeit-Exklusivität handeln könnte, die Spiele auch später noch für andere Plattformen erscheinen.

Wie immer würden wir uns für die Auswertung der Umfrage freuen, wenn ihr eure Wahl im Kommentarbereich begründet. Den Folgeartikel findet ihr wie gewohnt in der kommenden Woche samt euren Stimmen auf GamePro.

Bereits vor wenigen Tagen hatten wir euch gefragt, auf welches PlayStation-Exclusive ihr euch aktuell am meisten freut. Das Ergebnis haben wir hier zusammengefasst:

9 1 Umfrage-Auswertung PS4/PS5-Exclusives: Auf dieses Spiel freut ihr euch am meisten

Wollt ihr hingegen wissen, auf welches Plattform-unabhängige Spiel sich die GamePro-Community 2023 am meisten freut, findet ihr das Ergebnis im verlinkten Artikel. Zudem haben wir euch zum Jahreswechsel verraten, auf welches Spiel die GamePro-Redaktion in diesem Jahr am meisten hinfiebert.