Der Chef von Sony sagt: Die PS6 wird auch kommen, wenn sich die PS5 noch stark verkauft

Hideaki Nishino sagt, dass uns die PS5 noch lang begleiten wird, für die PS6 ist sie aber egal.

Die PS5 Pro ist als teures Mid-Gen-Upgrade kaum erschienen, da geistert in den Köpfen vieler Spieler*innen bereits die PS6 herum. Aber wohl nicht nur dort, denn auch Sony blickt bereits in die Zukunft und arbeitet wohl schon an der Next Gen-Plattform. Dass diese in ein paar Jahren erscheint, ist laut dem Sony Interactive Entertainment-CEO Hideaki Nishino gesichert, egal wie lang der Lebenszyklus der PS5 sein wird.

Die PS6 wird erscheinen – komme, was wolle

In seinem Interview mit der japanischen Videospielzeitschrift Famitsu hat Hideaki Nishino über die Vergangenheit und auch die Zukunft der PlayStation-Marke geplaudert.

Zur Erinnerung: Nishino teilt sich seit letztem Jahr den CEO-Posten mit dem Guerilla Games-Mitgründer Hermen Hulst, der sich auf die Spiele-Seite fokussiert, während sich der Nishino um die Hardware-Plattformen kümmert.

Und als Konsolen-Chef hat er auch schon eine klare Vorstellung für die Zukunft von PlayStation:

„Wir glauben, dass die PS5 einen ähnlich langen Lebenszyklus haben wird wie die PS4.“

Und das wäre eine ordentliche Ansage, denn die PS4 hält sich seit mittlerweile elf Jahren und es erscheinen immer noch viele Spiele darauf, wobei die großen Titel wenig überraschend mittlerweile ausbleiben.

Eine ähnliche Strategie möchte Nishino auch bei der PS5 im Hinblick auf die PS6 fahren. Er sagt, dass es vorrangig um die Technologie in einer Konsole ginge:

„Ich glaube jedoch nicht, dass es eine gute Idee ist, die Markteinführung des nächsten Produkts, das eine neue Technologie enthält, zu verzögern, weil es so lange dauern wird. Der Zeitpunkt für die Einführung neuer Hardware hängt auch mit dem Zeitrahmen für die technologische Entwicklung und dem Zeitrahmen, in dem wir sie umsetzen können, zusammen.“

Und das ergibt auch sehr viel Sinn, denn eine Konsole ist nicht mal eben in ein paar Monaten entwickelt oder ein ganzes Hardware-Design über den Haufen geworfen, denn die Geräte sind zum Teil Jahre in der Planung und Konstruktion.

Die Entwicklung der PS5 Pro startete beispielsweise vor dem Release der PS5, mit einer ungefähren Vorstellung dessen, was AMD als Chip-Partner vier Jahre später liefern könnte. Ähnlich dürfte es sich mit der PS6 verhalten, die ungefähre Planung der Hardware wird also schon jetzt in Form gegossen, um dann das richtige Timing abzupassen.

Das sagt auch Nishino als er direkt auf die PS6 angesprochen wird:

„Wir glauben, dass Produkte in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Technologie, Preis und Timing angeboten werden. Wir überlegen immer, wann wir den Punkt erreichen, den wir glauben, erreichen zu können.“

Zu einem gewissen Maß ist der Release der PS6 also schon in Stein gemeißelt. In der Folge wird dann geschaut, ob die Konsole im Hinblick auf die Kosten der Technik zu dem Zeitpunkt schon veröffentlicht werden kann und alle Komponenten zu dem Zeitpunkt dann auch fertiggestellt sind.

Was wissen wir überhaupt über die PS6?

Dass sich Sony erneut nach der Hardware-Verfügbarkeit von AMD richten wird, dürfte wenig überraschend sein. Der Chip-Gigant hat laut eines Berichts mittlerweile den Zuschlag von Sony erhalten:

Geplant sind bei AMD unter anderem neue Versionen der RDNA-Grafik-Architektur mit verbesserter Ray-Tracing-Leistung und zusätzlichen KI-Funktionen. Damit rechnet wohl auch Sony bereits:

Auch auf der Prozessor-Seite ist wohl mit mehr KI-Features zu rechnen, zusätzlich gibt es noch schnelleren Speicher und wohl auch mehr Cache, also einen rasant schnellen Zwischenspeicher, der in der CPU selbst verbaut ist und in hohem Tempo Daten verschiebt.

Welche Neuerungen es genau geben wird, daran wird Sony selbst noch arbeiten, und bis es zur Marktreife reicht, dürften noch ein paar Jährchen ins Land ziehen. Wie viele genau werden aber wohl von der Technik in der PS6 bestimmt, nicht wie lang die PS5 relevant bleibt.

